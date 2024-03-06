Трамп выигрывает праймериз
Трамп успешно побеждает на праймериз республиканцев и делает пару Трамп-Байден на выборах практически неизбежной, если только Трампа не убьют, а Байден не отбросит копыта по медицинским причинам. Хейли ожидаемо отцепляется. В ближайшие месяцы накал внутриполитической борьбы в США будет устойчиво повышаться вплоть до ноября, что так или иначе затруднит многое действия администрации Байдена.
Как уже не раз писал, друзей у нас там нет. Основная выгода от происходящего, это усиление влияния раскола внутри американского истеблишмента на внешнюю политику слабеющего гегемона. Поэтому чем интенсивнее будет идти этот конфликт, тем более существенное влияние внутрення политика США будет оказывать на выработу внешнеполитических решений, что в том числе отразилось и на поставках оружия на Украину (хотя это и не означает, что в какой-то момент стороны в интересах войны против России не найдут почву для компромисса)
По соц.опросам, при инерционном сценарии предвыборной кампании, Трамп победит Байдена с солидным перевесом. Но до выборов еще много месяцев, так что реальная борьба еще впереди.
Комментарий редакции
Статья анализирует текущую политическую ситуацию в США и грядущие президентские выборы. Автор указывает на растущий раскол в американском истеблишменте и его возможное влияние на внешнюю политику США, в частности, на поставки оружия на Украину. Несмотря на лидерство Трампа в опросах, автор предупреждает, что реальная борьба за пост президента еще впереди. Россия, по мнению автора, не имеет друзей в США, но может извлечь выгоду из внутренних разногласий в американском руководстве.
Однако стоит отметить, что в прошлый раз Трамп также уверенно лидировал в опросах, но в последний момент произошел невероятный скачок голосов за Байдена, не вписывающийся ни в какие математические модели естественного распределения. Этот факт свидетельствует о том, что если необходима победа одного из кандидатов, можно пойти против законов математики, не говоря уже о законах государства. Поэтому загадывать результаты выборов наперед не стоит, так как исход может быть предопределен искусственным путем.
надеюсь -эту гнилую тему, типа выборов в США здесь не будут раздувать,есть ли выборы в США -может рассказать Женечкаи Игореша..и вообще возможны ли они где-то
Главное это выборы на Украине.
Главное для саксов (они хозяева ,Путин не в деле в принципе)-это кандидатура -проигравший и награжденный званием Героя Залужный уже победитель по очкам сегодня,но бритам нужен свой.Договоряться ,там и клан Байдена Трампа желает своего..Это одна кучка гиен..Тебе то что до этого ?не холодно ,не жарко ,про своего лидера думай ,а он то иду,то не иду ,просите лучше ..Шарий заявил,что только что на него с его честной женой (которая по сл.жорика кормила старушек на ДНР)напали и хотели убить..ВСе ашкеназы вместе с Викой отходят на второй план..Все санатории Крыма выкуплены-впереди танцы.А ты про что??-пусть теперь жорики маятся и бегают к вояджеру или кузе толковать свои сны..
Айва писала мне что мы разные. Тебе пишу я что мы разные.
У тебя хозяйственно-денежное мышление. Ты деревню любишь.
Ты не смотри КТО, а посмотри ЧТО.
Сейчас Байден уже не выгоден конгрессу и мировому сообществу нерусских.
Сейчас же под эту марку и Зеленский тоже отработанный пар на этом этапе.
Теперь смотри ЧТО.
США желательно затуманить резкие перепады в погоде на Украине во время выборов.
Ну и как ты думаешь ЧТО в это время может произойти ?
ну да -разные мы с рожденными в питере любителями БГ..Они и сегодня оплатили из бюджета Кристину и пригласили в Кремль,порадовать питерскую хохлуху Матвиенко.А Беглов ,вместо траты млн на билеты для Кристи ,мог бы лучше следить за хохлами во дворах,так он взял митрополита ,иконы и начал обьезжать Питер ,имитируя Джугу..Вот хитрецы эти питерские.В деревне проще -там род и он имеет уже сложившуюся оценку десятилетиями и их не обманешь песнями буддиста и хрена они тебе дом подарят за красоту или бла ,бла..Мелко мыслишь ,концептуальней давай и все окажется просто..Мне плевать на Одессу и Украину ,а вот то,что в Челябинске или где там недавно суд за убийство воина СВО ,чечену ММА ничего не дал сидит в голове..А они тоже как спрут во всех городах осели эти хреновы диаспоры.
Там найди сегодня Галкин выступил,вспомнил ,что родился в Одессе и помнит все годы украинский ,призывает держаться,сражаться и не сдаваться.Отчего евреи и х/лы оказались вместе ??и разом??Давай говорю концептуальней говори,не бойся полковника,это Ивановичу духовность простительна ,торгашу нет ,это ложь будет…https://cont.ws/@gros59/2750716
Божачка, Мариночка. Не надо так кипеть с пол оборота. У меня давление.
Как пел Иосиф Кабзон – “все дело в цене на билет”
https://www.youtube.com/watch?v=BmR2ZZwojYE
Давай спокойно разберемся как ты предполагаешь что может случиться.
Важно не как проголосуют, а как посчитают.
Остальное – от лукавого и политтехнологии.