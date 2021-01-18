О причинах ненависти к Трампу
О причинах ненависти к Трампу
Накануне ухода Трампа из Белого Дома некоторые всерьез задаются вопросом – если Трамп уже фактически проиграл, почему продолжается безостановочная травля как его, так и его сторонников, ведь демократы, как заявляют «свободные и демократические СМИ», уже победили и ничего не может помешать занятию Белого Дома.
Причины этого заключаются в том, что Трамп с 2016-го года разрушил целый ряд основополагающих американских мифов, и текущее поражение Трампа после сомнительных выборов уже не может отменить того, что он сделал. Поэтому для оппонентов Трампа победа на выборах не является той конечной точкой, после которой следуют пожимания рук, заявления про работу на всех американцев и единство партий в вопросе верности демократическим принципам. Период после выборов и, тем более, период после инаугурации Байдена, которая пройдет «под дулом автомата» (когда военных в столицу согнали больше, чем в иной африканской стране после государственного переворота), рассматривается демократическим истеблишментом как время, когда настала пора реванша и мести Трампу за все, что он сделал.
Давайте же тезисно рассмотрим некоторые вещи, которые, с точки зрения демократов, сделал Трамп и за которые ему не будет прощения. Речь тут не идет о каких-то конкретных решениях, а, скорее, о тех действиях, которые оказывали влияние на основные американские мифологемы и идеологемы, которые до Трампа разделялись большинством демократических и республиканских избирателей, что позволяло существовать неформальному двухпартийному консенсусу по большей части вопросов.
1. В США проходят честные выборы.
С 2016-го года демократы всеми силами доказывали, что Трамп победил нечестно, благодаря русским хакерам. В 2020-м году уже сторонники Трампа начали доказывать, что победу на выборах у Трампа украли. В итоге, более 70% сторонников Трампа не верят в честность победы Байдена. Внутренние результаты выборов оказались делегитимизированы. Естественно, что весь остальной мир видит полный моральный крах той избирательной системы, которая ранее ставилась в пример и пользовалась поддержкой большинства населения США.
2. В США существует свободная и независимая пресса.
С 2016-го года Трамп регулярно заявлял, что основные американские СМИ -это «фейк-ньюс», фактически оспаривая миф о том, что в США существуют «образцовые демократические СМИ». Трамп последовательно этот миф опровергал, и многие американцы ему поверили. «Свободные СМИ», в свою очередь, 4 года последовательно участвовали в пропагандистской кампании против Трампа, поливая его помоями и публикуя самые примитивные фейки и вбросы, включая пресловутое «досье Стила». Естественно, что подобная ангажированность основных СМИ не осталась незамеченной, и сторонники Трампа находили в этих действиях СМИ подтверждение заявлений президента о том, что все это лживые «фейк-ньюс». Все это привело к буму альтернативных медиа, которые позиционировали себя, как средство замещения тех функций по свободе слова и информации, которые перестали выполнять обычные СМИ. После чего последовала атака на эти СМИ с массированными актами прямой цензуры, которые поддерживались мейнстримовыми СМИ, что закрепило утверждения в общественном сознании – ущерб от его борьбы против «демократических СМИ» стал непоправимым. Текущая цензура в СМИ и соцсетях отлично демонстрирует, что оппоненты Трампа уже и не надеются в чем-то переубедить оппонентов, делая ставку на закрывание ртов и сокрытие неудобной информации. В итоге, миф о свободной и независимой прессе приказал долго жить.
3. Американский интернет – территория свободы.
Несмотря на то, что Интернет, по сути, был создан американскими военными, до недавних пор многие всерьез его считали территорией свободы слова и свободы мнений. Ругали Китай за цензуру, потешались над Северной Кореей с ее закрытой сетью, и это был общепринятый взгляд. Но за последние месяцы ситуация изменилась – значительная часть американского общества убедилась, что в США цифровая цензура может быть еще более свирепой, чем в том же Китае, причем цензором выступает не Коммунистическая партия, а собственные цифровые ТНК, вступившие между собой в картельный сговор для обслуживания интересов одной партии. Волна банов людей и ресурсов под надуманными предлогами в считанные дни уничтожила один из основополагающих мифов, после чего и начался великий исход на альтернативные платформы или даже в зарубежные соцсети, до которых американские ТНК не могут пока дотянуться. Желание заткнуть рот Трампу оказалось столь сильным, что враги Трампа не заметили, как вместе с водой выплеснули и ребенка.
И таких примеров масса. История со стеной на границе с Мексикой, запретом на въезд мусульманам из неблагополучных стран и история с детьми мигрантов разрушили образ США как «земли обетованной». Разоблачение Трампом американских спецслужб вскрыло как высочайший уровень некомпетентности, так и различные аспекты их преступной деятельности, в том числе и на территории страны. Конфликт с Канадой и странами НАТО отлично показал, что трансатлантическое партнерство не является незыблемым. А украинская история с коррупцией семейства Байденов вскрыла системную коррупцию как внутри верхушки демократической партии, так и связь с этой коррупцией некоторых республиканских функционеров. Ранее все это стыдливо прикрывали понятием лоббизма.
Ушла и былая политкорректность, которая всегда превозносилась политическим истеблишментом США. Ныне же уходящий президент открыто говорит, что выборы были украдены, а власть в стране незаконно захвачена. Ну и, само собой, нарушается традиция с передачей власти и присутствием на инаугурации.
Что мы имеем в итоге? За 4 года президентства Трампа целый ряд основополагающих американских мифов оказался либо подорван, либо полностью разрушен. От былой всеобщей веры в них не осталось и следа. Причем нельзя сказать, что это дело рук одного Трампа, демократы сделали не меньше для их уничтожения, так как для них желание уничтожить Трампа стало самоцелью, что и вынудило их в конечном итоге показать реальное отношение к разрушаемым идеологическим мифам. Выигрывая в краткосрочной перспективе, они даже особо и не рефлексируют на тему системности нанесенного ущерба, полагая, что ситуацию теперь можно будет откатить во времена Обамы, а всем недовольным и инакомыслящим заткнуть рты. О да, они безусловно попробуют, потому что верят, что еще можно вернуться назад, когда кризис американской гегемонии еще не был столь очевиден.
Но тут важно напоминать – кризис многих великих государственных образований институциализировался задолго до того, как они распадались. Сначала наступал кризис идеологический, когда часть населения и элит переставала верить в основные идеологемы и мифы, на которых выстраивались величественные государственные конструкции.
Британская Империя еще до своего распада была поражена острым идеологическим кризисом, так как часть ее политических элит и значительная часть ее населения откровенно не понимали, зачем необходимо бороться за спасение распадающейся Империи, принципы которой перестали быть безусловно принимаемыми. Сначала она распалась в головах, а уже затем по линиям границ отпадающих колоний.
СССР подошел к Перестройке и распаду, имея серьезные внутренние идеологические дефекты. К моменту своего распада существенная часть населения СССР уже не разделяла основные советские идеологемы, что облегчало уничтожение страны.
США идут ровно по этому же пути, а текущий кризис американской идеологии – это важная точка бифуркации, которую США уже прошли. И тут важно понимать – утратить веру в ключевые системообразующие мифы и идеологемы государства легко, но восстановить всеобщую веру в них крайне сложно или почти невозможно. США, как империя, могут существовать еще достаточно долго, но 4 года правления Трампа и борьбы с ним нанесли ей тяжелые внутренние повреждения, поколебав сам идеологический фундамент США. Что важно, эти повреждения увидел даже самый обычный обыватель, что укоренило мировоззренческие изменения внутри американского общества. И, конечно, американские мессианские гегемонисты будут винить в этом Трампа и этого они ему никогда не простят. Хотя, по большому счету, Трамп лишь форсировал те процессы, которые сформировались еще при администрации Обамы, но которые до Трампа были заметны лишь специалистам, которые указывали на нарастающие дефекты в американской внешней и внутренней политике. Тогда это списывали на антиамериканскую пропаганду, но, как мы видим сейчас, сами американцы теперь транслируют подобные оценки в отношении своей системы и своей собственной идеологии. И даже некоторая часть идеологической обслуги США в других странах это заметила (см. казус Илларионова).
Возможно, это прозвучит парадоксально, но при всей консервативности и реакционности озвучиваемых идей, Трамп на макроуровне выступил как прогрессист и стихийный революционер, так как он форсировал кардинальные изменения внутри колоссальной системы, имеющей всемирное значение и претендовавшей на глобальное лидерство. В то же время его оппоненты, которые вовсю швыряются радикальной прогрессистской риторикой, на деле выступают как махровые реакционеры и реставраторы в вопросе ее сохранения и восстановления. Лозунг «Вернуть все взад» очень точно отражает основное стремление Демократической партии, которая 4 года воевала против «русского шпиона в Белом Доме».
И точно так же, как Трамп во время своего президентства последовательно уничтожал «наследие Обамы», его оппоненты сейчас будут пытаться это самое наследие восстановить (чтобы продемонстрировать – откат назад возможен), а наследие самого Трампа уничтожить. Но если видимость первого у них создать получится, то вот со вторым возникнут проблемы, так как подточенная внутренняя легитимность Байдена сделает часть американского общества невосприимчивой к этим усилиям в рамках формирования внутренней оппозиции не только партийному диктату, но и самой системе, которые сейчас переплелись в жарких анти-трамповских объятиях. И вот среди этих масс наследие Трампа будет продолжать жить в виде укоренившихся идей, которые озвучивал этот нелепый миллиардер, поколебавший, казалось бы, незыблемые устои. И всходы этих идей мы безусловно увидим уже в среднесрочной перспективе.
Специально для ИА "АСД"
https://asd.news/articles/v-mire/o-prichinakh-nenavisti-k-trampu/ – цинк
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