Операторы сознания / маятники
Операторы Сознания или Маятники (Вадим Зеланд), Летуны (Карлос Кастанеда), Паразиты Сознания (Колин Уилсон)
-----
Операторы – ряд организованных структур, состоящих из осознающих сущностей и искусственно созданных энерго-информационных и ментальных программ, применяющих различные технологии по управлению вниманием живых существ, и перераспределяющих их энергию в нужное операторам русло, а также удерживающих в рамках границ системы, для обеспечения ее полного и безопасного существования.
-----
Рязанский сахарок филмз, 2013
Комментарий редакции
Основные тезисы фильма:
1. Операторы - это искусственно созданные энергоинформационные и ментальные программы, управляющие вниманием людей и распределяющие их энергию.
2. Цели операторов - отъем энергии у людей, поддержание условий для ее выработки и удержание объектов в рамках безопасного существования.
3. Операторы используют шаблоны, привычки и эмоции людей как "крючки" для воздействия.
4. Существуют различные psy-технологии, созданные спецслужбами, которые позволяют контролировать сознание людей.
5. Операторы блокируют развитие людей, не позволяя им достичь "просветления" или расширить сознание.
6. Жертвы операторов испытывают постоянный стресс, запугивание, унижение и голоса в голове.
7. Осознанность и развитие энергетических способностей помогает противостоять влиянию операторов.
8. Манипуляции операторов часто основаны на воздействии на древние контуры психики, связанные с выживанием и страхом.
Вывод:
Автор фильма утверждает, что существуют искусственно созданные "операторы", которые манипулируют людьми с целью отъема их энергии и удержания в рамках безопасного существования. Для этого используются различные psy-технологии, воздействующие на сознание, эмоции и привычки людей. Осознанность и развитие энергетических способностей помогает противостоять влиянию операторов. Однако фильм имеет весьма конспирологический и псевдонаучный характер, и многие утверждения требуют серьезных доказательств.
В частности, в фильме приводятся примеры того, как жертвы якобы "воздействия операторов" описывают постоянные "голоса в голове", запугивание, унижение со стороны невидимых собеседников.
С точки зрения современной науки, такие переживания можно объяснить следующими симптомами шизофрении:
1. Слуховые галлюцинации или "голоса" - пациент реально воспринимает чужие голоса, команды, комментарии как исходящие извне, хотя на самом деле они порождены его собственной психикой.
2. Бред преследования или паранойяльные идеи - убежденность в том, что некие силы или организации намеренно вредят, контролируют или следят за больным.
3. Нарушение критики к своему психическому состоянию - пациент не может рационально осознать, что его восприятие искажено болезнью.
Таким образом, субъективная реальность человека с шизофренией может включать совершенно реальные для него переживания "голосов", команд, преследования со стороны мнимых "операторов". Его психика патологически интерпретирует собственные нарушенные процессы как воздействие извне.
Подобные искаженные восприятия встречаются и при других психических расстройствах, таких как параноидальное расстройство, индуцированное бредовое расстройство и т.п. Современная психиатрия имеет объяснения подобным феноменам и методы лечения, не прибегая к конспирологическим теориям.