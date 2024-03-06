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Операторы сознания / маятники

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Операторы Сознания или Маятники (Вадим Зеланд), Летуны (Карлос Кастанеда), Паразиты Сознания (Колин Уилсон)
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Операторы – ряд организованных структур, состоящих из осознающих сущностей и искусственно созданных энерго-информационных и ментальных программ, применяющих различные технологии по управлению вниманием живых существ, и перераспределяющих их энергию в нужное операторам русло, а также удерживающих в рамках границ системы, для обеспечения ее полного и безопасного существования.
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Рязанский сахарок филмз, 2013

Комментарий редакции

Основные тезисы фильма:

1. Операторы - это искусственно созданные энергоинформационные и ментальные программы, управляющие вниманием людей и распределяющие их энергию.

2. Цели операторов - отъем энергии у людей, поддержание условий для ее выработки и удержание объектов в рамках безопасного существования.

3. Операторы используют шаблоны, привычки и эмоции людей как "крючки" для воздействия.

4. Существуют различные psy-технологии, созданные спецслужбами, которые позволяют контролировать сознание людей.

5. Операторы блокируют развитие людей, не позволяя им достичь "просветления" или расширить сознание.

6. Жертвы операторов испытывают постоянный стресс, запугивание, унижение и голоса в голове.

7. Осознанность и развитие энергетических способностей помогает противостоять влиянию операторов.

8. Манипуляции операторов часто основаны на воздействии на древние контуры психики, связанные с выживанием и страхом.

Вывод:

Автор фильма утверждает, что существуют искусственно созданные "операторы", которые манипулируют людьми с целью отъема их энергии и удержания в рамках безопасного существования. Для этого используются различные psy-технологии, воздействующие на сознание, эмоции и привычки людей. Осознанность и развитие энергетических способностей помогает противостоять влиянию операторов. Однако фильм имеет весьма конспирологический и псевдонаучный характер, и многие утверждения требуют серьезных доказательств.

В фильме действительно затрагиваются некоторые объективные психологические закономерности, которые можно интерпретировать с позиций современной науки, хотя и в очень зашифрованном виде под названием "операторы". Вот некоторые из этих законов:
 
1. Роль внимания и сознания в управлении энергией человека. Куда направлено внимание, туда же идут и психические/энергетические ресурсы человека. Этот принцип лежит в основе многих психотехник и практик осознанности.
 
2. Влияние привычек, шаблонов мышления и эмоциональных реакций на поведение и состояние человека. Застарелые негативные паттерны действительно могут "подпитывать" нежелательные состояния и симптомы.
 
3. Роль бессознательных программ и установок, сформированных в детстве или в результате травматического опыта. Они могут оказывать мощное влияние на восприятие реальности и реакции человека.
 
4. Тенденция психики к гомеостазу и сопротивлению глубоким изменениям. Когда человек подходит к трансформационному рубежу, система стремится вернуть его в зону комфорта.
 
5. Феномен диссоциации и "внутренних голосов" при сильном стрессе или психических расстройствах.  
 
6. Воздействие социальных манипуляций и программирования на подсознательные уровни психики через триггеры страха, авторитета и т.д.  
 
Однако в фильме эти закономерности крайне мистифицированы и представлены в духе конспирологических теорий о тайных "операторах", контролирующих сознание людей. Современная наука объясняет эти феномены куда более рационально и прозаично - через призму работы психики, нейробиологических процессов, когнитивных искажений и т.д. без привлечения мистических сущностей.
 
В фильме косвенно затрагивается тот факт, что некоторые симптомы, характерные для психических расстройств, таких как шизофрения, могут восприниматься человеком как внешнее воздействие каких-то сущностей или "операторов".

В частности, в фильме приводятся примеры того, как жертвы якобы "воздействия операторов" описывают постоянные "голоса в голове", запугивание, унижение со стороны невидимых собеседников.

С точки зрения современной науки, такие переживания можно объяснить следующими симптомами шизофрении:

1. Слуховые галлюцинации или "голоса" - пациент реально воспринимает чужие голоса, команды, комментарии как исходящие извне, хотя на самом деле они порождены его собственной психикой.

2. Бред преследования или паранойяльные идеи - убежденность в том, что некие силы или организации намеренно вредят, контролируют или следят за больным.

3. Нарушение критики к своему психическому состоянию - пациент не может рационально осознать, что его восприятие искажено болезнью.

Таким образом, субъективная реальность человека с шизофренией может включать совершенно реальные для него переживания "голосов", команд, преследования со стороны мнимых "операторов". Его психика патологически интерпретирует собственные нарушенные процессы как воздействие извне.

Подобные искаженные восприятия встречаются и при других психических расстройствах, таких как параноидальное расстройство, индуцированное бредовое расстройство и т.п. Современная психиатрия имеет объяснения подобным феноменам и методы лечения, не прибегая к конспирологическим теориям.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yIB4-KkRtLU
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