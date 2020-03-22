Подробнее о закрытом СоЗнании человека, ограничениях мировоззрения и контроле эмоций.

Всем доброго дня.

Ранее в статье мной был раскрыт принцип работы Сознания, и рассмотрены типы сознаний - https://pandoraopen.ru/2019-12-13/dva-tipa-soznaniya-cheloveka-princip-triady-v-suti-soznaniya/.

Исходя из статьи можно сделать вывод о том, что Сознание человека в своей основе весьма механично. Подчинено объяснимому принципу, который и являет собой основу логики.

В этой же статье я хочу затронуть вопрос о логичности на первый взгляд не логичных ситуаций, которые возникают в итоге работы закрытого Сознания, ищущего ответы лишь в том, что оно знает, и притягивающего "за уши" объяснение некоего феномена, который не объясним ни прямой логикой Разума, ни принципом построения Горизонта событий в Сознании.

Есть несколько форм закрытого СоЗнания и итогов проявления его выводов, отрванных от объективной логичной реальности. Ярким примером полного отрыва от логики является состояние аффекта.

Аффе́кт (лат. affectus — страсть, душевное волнение) — эмоциональный процесс взрывного характера, характеризующийся кратковременностью и высокой интенсивностью, сопровождающийся резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в работе внутренних органов. Аффекты отличают от эмоций, чувств и настроений[1].

Под состоянием аффекта, как и любой другой эмоциональный процесс, представляет собой психофизиологический процесс внутренней регуляции деятельности и отражает бессознательную субъективную оценку текущей ситуации. С точки физических действий - это сильное душевное волнение. Человек в данном состоянии не контролирует свои действия, а наоборот, аффект выступает в качестве самозащиты на оскорбления. Его уникальными характеристиками являются кратковременность и высокая интенсивность,а также скорость, выносливость и сила - в сочетании с выраженными проявлениями в поведении и работе внутренних органов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аффект_(психология)

Как мы можем убедиться, состояние аффекта характеризует полный перехват эмоциями Сознания, и фактический отказ логики человека.

В основе состояния аффекта лежит принцип лавиноообразного проявления эмоций, попадающих в резонанс со столь великой силой, что они способны отключить Разум и перехватить Сознание, получая доступ к человеку, как оператор к аватару.

Но что же лежит в основе эмоции?

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс[1] средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. Эмоции характеризуются тремя компонентами: переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции; процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма; наблюдаемыми выразительными комплексами эмоций, в том числе, на лице[2]. Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и настроений[3].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмоция

Как видно из объяснении определения эмоции являются фиксируемым и взаимосвязанным процессом, который охватывает как деятельность Сознания, так и функционирование физического тела. Ключевое слово в данном определении - слово "Субьективность".

...отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру...

Иными словами эмоция - есть физическая и психологическая реакция индивидуума человека и его Сознания на взаимодействие с объективной реальностью. Вывод его СоЗнания, исходя из итогов взаимодействия информации объективной реальности и его же объективных знаний.

Рассмотрим психологическую составляющую данного вопроса, так как это и есть первооснова.

Для СоЗнания индивидуума человека какая бы ни была информация извне от реального мира - объективна, так как они воспринята органами чувств, и передана ими Разуму для анализа и последующего вывода.

И если у СоЗнания в итоге возникает субъективная оценка объективных событий реальности, при использовании объективных же знаний Разума, то это может говорить лишь о том, что СоЗнание "встраивает" образ Я человека, сформированный объективными знаниями Разума, которые имеют логическое обоснование в силу принципа работы СоЗнания в объективную реальность.

Но что же тогда является природой возникновения положительных и отрицательных эмоций, как реакции СоЗнания на объективность реальности?

Что являет собой причину субъективного согласия или не согласия СоЗнания с объективной реальностью, и в итоге эмоционального окраса субъективной оценки? Ведь эмоции не чужды здоровому нормальному состоянию СоЗнания.

С учетом того, что и объективная реальность и субъективная оценка СоЗнания базируется на одном и том же принципе триады, в сути обработки информации и выводов, мы можем говорить лишь о том, что где то в этой системе работы СоЗнания допущена ошибка, Разум, обрабатывая информацию, столкнулся с тем, что его объективные знания и объективная реальность вошли в противоречие, и в итоге СоЗнание выдает два варианта вывода, где первый вариант имеет субъективный итог, с первоисточником от объективной реальности, второй вариант так же имеет объективный итог, но первоисточником второго является внутреннее ядро знаний Разума, которое и составляет наше Я.

Происходит внутренний рассинхрон, когда СоЗнание сталкивается с несоответствием выводов с первоисточником в виде объективной реальности, переданной органами чувств, и обработанной Разумом и выводов Разума с первоисточником ядра нашего Я, знаний о объективной реальности.

Для нашего Я это выглядит примерно так:

Наш Рассудок выглядит примерно так же, как данный инженер на картинке.

В итоге мы имеем "сигнал" Разума и СоЗнания о том, что где то в выводах беда, что и являет собой эмоцию. Эмоция - это ничто иное, как борьба информации ядра нашего Я и объективной реальности.

И здесь то как раз и есть основа всего принципа ошибки закрытого СоЗнания.

Как Вы думаете, что выберет наш внутренний инженер, если в итоге реакции на объективную реальность Вы увидите полный отрыв от логики и сплошные эимоции?

Правильно - бешенство инженера, который понял, что ошибся в расчетах, но все же продолжает упорно строить "мост", но исходя из плана ядра Я, а не отталкиваясь от объективной реальности.

Состояние аффекта же в данном случае - это полное доминирование логики попытки насильно перестроить мост, полностью отрицая объективную реальность. Инженер берет тяжелую технику и сносит ту часть "моста", которая идет от объективной реальности, причем войдя в раж пытается отыграться на всех тех, кто по ту сторону "моста", начало которого из объективной реальности.

Но это тяжелая форма, возможно частно наиболее опасная для объективной реальности в частности, но по отношению к времени жизни не столь опасная, как иная, когда "инженер" не признает своих ошибок, и через эмоции ругает всех тех, кто по ту сторону моста объективной реальности.

Каждый последующий его "мост" к той части объективной реальности строится лишь исходя из ядра Я, естественно, снова ошибка, и снова инженер вне себя.

Кого он винит в этом? Правильно - объективную реальность. Правда забывает, что ядро Я - это все равно что остров в гавани, а объективная реальность - это материковая часть.

Именно данный принцип лежит в сути "притягивания за уши" закрытого СоЗнания. Инжерен всегда прав, объективная реальность - нет, да еще и не подчиняется инженеру, впрочем и не должна, ибо инженер моста с острова спорит с многомиллионным количеством инженеров, давно уже отстроившим все остальное, и тут совсем неважно, правильно ли построено по отношению к инженеру с острова, ведь именно он, инженер, ответственный за строительство моста до материка объективной реальности.

Человек с открытым СоЗнанием же строит мост не только во взаимодействии с остальным миром объективной реальности и принимает потенциалы своих ошибок, рассматривая на стадии разработки их потенциалы, он еще и предлагает варианты, которые могут достроить объективную реальность до нового уровня.

Его "инженеру" в голове не о чем спорить с объективной реальностью, поэтому все, что ему остается - это проявить эмоцию радости от того, что мост был построен сверхпланово и получился куда более прочным, нежели чем он закладывал в своем "проекте".