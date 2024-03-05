Неплохо бы сделать ход на опережение
Что мы будем делать, если отдельные подразделения НАТО, скажем, французско-американские, войдут на Украину официально?
С военной точки зрения, безусловно, они станут законными целями, как те же подразделения ВСУ – и это отрадно. Наконец-то станут гибнуть не только русские, но и западники. Многое зависит от того, в каком составе они будут воевать и с каким прикрытием со стороны основных сил НАТО. Но наверняка мы столкнёмся с ещё более организованным сопротивлением. В то же время начнутся большие потери среди западных военных, а это похороны, гробы, недовольство населения и подрыв авторитета НАТО.
Однако важнее наша геополитическая реакция. Ведь одно дело – когда на стороне Киева участвуют советники, инструкторы и наёмники из Запада, и совсем другое – когда против российского солдата выйдут регулярные части НАТО.
Ядерной войны, убеждён, это не вызовет, так как нейтральный статус территории Украины, на полигоне которой происходят бои, позволяет сделать вид, что это не прямое столкновение. Да и смертельную угрозу безопасности ни России, ни тем более США это не представляет.
Однако Москва будет обязана ответить на такое повышение ставок в СВО. Более того, неплохо бы сделать ход на опережение, чтобы сорвать и не допустить официальное вторжение НАТО. Как летом 2022 года мы сорвали провокацию с попыткой использования грязной ядерной бомбы на Украине.
Таким ходом могло бы стать долгожданное уничтожение путепроводов из Европы на Украину. Или уничтожение, наконец, главарей киевского режима, чтобы некому было официально приглашать эти войска (а им непременно будет нужна такая юридическая процедура). Или уничтожение важной инфраструктуры стран Запада как сигнал о серьёзности российских намерений.
Возможно, существуют и более действенные ходы, которые Кремль может использовать. Но очень бы хотелось, чтобы НАТО наконец-то получил хорошего пинка. А то распоясались совсем.
РМ
Комментарий редакции
Пока Россия не предпринимает адекватных ответных мер на нарастающую вовлеченность Запада в войну на Украине, Запад продолжает повышать ставки. Изначально речь шла лишь о помощи мирному населению, затем начались поставки вооружений, а теперь уже обсуждается возможность ввода регулярных войск НАТО.
Чтобы дать понять Западу, что такое наращивание конфронтации чревато серьезными последствиями, России необходимо принять зеркальные меры. Только жесткий и решительный ответ со стороны Москвы может заставить Запад одуматься и избежать дальнейшей эскалации конфликта, который может плохо закончиться для всех сторон.
Почему так сложно осуществляется СВО? Думаю, одной из причин является плохая информационная подготовка населения наших стран (России, Украины, Белоруссии) и жителей Европы к необходимости борьбы с проявлением нацизма и бандеровщины на территории Украины. Кто знал о жертвах людей, в том числе и детей, на Донбассе? Жители Донбасса и небольшой круг жителей России. Европу это совершенно не волновало. Не волновало и многих наших сограждан, которые серьёзно не восприняли обращение жителей Донбасса за помощью к России, они и события 2013-14 годов на майдане восприняли, как шоу.Наши СМИ особенно не акцентировали внимание на вступление прибалтийских соседей в НАТО. Мол это их внутреннее дело. Война против нас готовилась заранее, но мы не показывали её признаки, чтобы “не нагнетать обстановку”. Поэтому, когда наши войска ввели на Украину, для многих был шок. И шок не отрезвления, а осуждения.
На Украине против русских давно, ещё до 2013 года, велась информационная война. Чем мы на неё отвечали? В основном молчанием и делали вид, что в этом нет ни чего опасного. Опасное проявилось на майдане, когда “неожиданно” зазвучали призывы расправляться с русскими. И даже в этой ситуации, не был дан информационный отпор.
Всё это позволило западу у себя развязать антирусскую истерию.
И сейчас, если мы информационно не обеспечим необходимость “сделать ход на опережение”, всё это будет воспринято, как агрессия и ни чего хорошего для нашей страны не принесёт.
Это в питерской подворотне плохая подготовка видна. У нас в деревне вся информация как есть. Если сдал тонну озимых зябель, то получишь натуральную фуфайку. А Стельм в питерской подворотне собирает воинам майки от карден, что потом патрону не найдешь. Вот сейчас полетели F-35 на Украине и китайские дроны с интеллектом. Вот у нас в деревне чтолько интеллекта, что и не прочитаешь за раз.
ой успокойся ЧУиДО ,пусть уж напоследок саксы и твои китайсы пролетят,похвастают возможностями -казну то нужно наполнять продажами и лицо перед выборами приукрасить..
вот подожду ,когда КТ и жорик ,как бы невзначай выйдут с темой очередной победы хозяюшки англии в черном море..выказывая тихую радость.А ты что хочешь этим сказать,границу РБ там не перешли очередные оборванные бомжи с рваной сумкой гранат?
Если массово пустят эти американские ракеты и поддержат F-35, то от Крыма мало что останется. Ты это хотела от меня услышать ?
Пусть бриты испортят Кремлю лицо перед выборами,есть чем ответить,было бы Желание -пусть считают за и против ??Торговля превыше всего!!-не нагнетай.
Партия выхода из СВО расписана.
А у Бритов свои проблемы и раскол полный..Карл с раком,молодые Сара с Ульямом тоже в ауте,Гарри пишет порно о семье..После Бабы Лизки все Монархия пошла в разнос Сити с банкстерами в разладе со старой аристократией военных,помнящих позор Крымской.Вот и беснуются ,то хуситами через Иран ,то катерами через х/ов.Главное чтобы Кремль не треснул ,расколовшись..Успогойся ,все под контролем.Наш главный козырь -победа в Авдеевке ,показан мастер класс..И их боевая лошадь Пригожин улетел далеко и не скоро вернется ,Кадырка переприсягнул.Пусть поплавают и полетают.Твоему же СИ помогло ,что пока дерутся за первенство саксы ,этот жук уцелел..
п.с. элита твоего родного Питера насквозь гнилая ,потому пусть народ встрепенется ,хохлы (там самая большая диаспора их)погоняют их.Ато один Стелм и патриот ,но так он же после травмы с головой ,остальные торгуют все ,как и КОТ патриотом работает,непонятно чьим..
и рискнете уже интеллегентный Иванович сказать правду -это было сознательное укрывательство правды ,ибо она не была нужно нынешней власти и чужим СМИ в РФ.
п.с. а вы в обществе “Знания” не работали в СССР?