Что мы будем делать, если отдельные подразделения НАТО, скажем, французско-американские, войдут на Украину официально?

С военной точки зрения, безусловно, они станут законными целями, как те же подразделения ВСУ – и это отрадно. Наконец-то станут гибнуть не только русские, но и западники. Многое зависит от того, в каком составе они будут воевать и с каким прикрытием со стороны основных сил НАТО. Но наверняка мы столкнёмся с ещё более организованным сопротивлением. В то же время начнутся большие потери среди западных военных, а это похороны, гробы, недовольство населения и подрыв авторитета НАТО.

Однако важнее наша геополитическая реакция. Ведь одно дело – когда на стороне Киева участвуют советники, инструкторы и наёмники из Запада, и совсем другое – когда против российского солдата выйдут регулярные части НАТО.

Ядерной войны, убеждён, это не вызовет, так как нейтральный статус территории Украины, на полигоне которой происходят бои, позволяет сделать вид, что это не прямое столкновение. Да и смертельную угрозу безопасности ни России, ни тем более США это не представляет.

Однако Москва будет обязана ответить на такое повышение ставок в СВО. Более того, неплохо бы сделать ход на опережение, чтобы сорвать и не допустить официальное вторжение НАТО. Как летом 2022 года мы сорвали провокацию с попыткой использования грязной ядерной бомбы на Украине.

Таким ходом могло бы стать долгожданное уничтожение путепроводов из Европы на Украину. Или уничтожение, наконец, главарей киевского режима, чтобы некому было официально приглашать эти войска (а им непременно будет нужна такая юридическая процедура). Или уничтожение важной инфраструктуры стран Запада как сигнал о серьёзности российских намерений.

Возможно, существуют и более действенные ходы, которые Кремль может использовать. Но очень бы хотелось, чтобы НАТО наконец-то получил хорошего пинка. А то распоясались совсем.

РМ

Комментарий редакции

Пока Россия не предпринимает адекватных ответных мер на нарастающую вовлеченность Запада в войну на Украине, Запад продолжает повышать ставки. Изначально речь шла лишь о помощи мирному населению, затем начались поставки вооружений, а теперь уже обсуждается возможность ввода регулярных войск НАТО.

Чтобы дать понять Западу, что такое наращивание конфронтации чревато серьезными последствиями, России необходимо принять зеркальные меры. Только жесткий и решительный ответ со стороны Москвы может заставить Запад одуматься и избежать дальнейшей эскалации конфликта, который может плохо закончиться для всех сторон.