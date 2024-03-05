Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Концепция одноразовой жизни

31 0


Как говорится, "один раз живём!" Да, мы живём один раз, но – ВЕЧНО! Что происходит, когда мы забываем об этом – в беседе Виктории Ахметовой и Александра Усанина.

00:01:47 Последствия «одноразовой жизни»
00:03:27 Два полюса материализма.
00:03:39 Атеистический принцип СССР
00:04:31 Духовный подход с отрицанием Бога.
00:04:43 Три типа психики.
00:05:01 Отчего у молодёжи любовь к Советскому Союзу?
00:05:37 Два типа религий.
00:07:05 Сомнительный догмат церкви.
00:10:14 Урок прошлой жизни.
00:13:03 Услуга "всё включено".
00:13:23 Уроки экономической блокады 1997 года в Абхазии
00:15:53 Забота о будущих поколениях.
00:16:36 Клауса Шваба – "международного диктатора.
00:18:26 История от психотерапевта.
00:21:07 Решение жизненных задач без регрессивного метода.
00:22:10 Человек, который помнит момент своего рождения.
00:24:41 Анекдот о мужчине, который попал «на тот свет»
00:25:02 История одной девушки, которая была йогом.
00:28:29 Важный момент в любой жизни

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Концепция "одноразовой жизни" (жить для наслаждений в этой жизни, забыв о последствиях) приводит к экологическим и социальным катастрофам.

2. Материализм может иметь разные векторы – гедонистический (жить только для себя) или созидательный (оставить после себя "цветущий сад").

3. Многие религии, в отличие от авраамических, признают реинкарнацию как возможность для души эволюционировать через многие жизни. 

4. Законы кармы ("что посеешь, то и пожнешь") действуют даже при непризнании Бога. Расточительство ведет к нужде в следующей жизни.

5. Психологические проблемы могут быть следствием негативного опыта прошлых жизней. Принятие этого опыта помогает разрешить проблемы.

6. Развитие духовных способностей ради тщеславия ведет к гордыне и препятствует истинному прогрессу души. Важно избегать высокомерия.

7. Истинная цель – развитие любви к Богу и забота о благе других, а не демонстрация особых способностей.

Вывод: Александр Усанин призывает отказаться от потребительского отношения к жизни, развивать духовность, сострадание и ответственность за свои поступки в нынешнем и будущих воплощениях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2q4HNyJxeG8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Веды и христианство. Реинкарнация.
Рабство
Матрёшка - концепция восприятия материального мира
Как экономический рост уничтожает жизнь

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru