Рабство
Источник: http://zavtra.ru/
Нобелевским лауреатом по экономике стал автор рецепта манипулирования людьми
Рабство — состояние, положение раба. Освободиться от рабства. Томиться в рабстве. Общественный срой, основанный на владении рабами, хозяйство, основанное на рабском труде. «При рабстве «закон» разрешал рабовладельцам убивать рабов» (Сталин). Эксплоатация, угнетение одних людей другими. Народы России в октябре 1917 г., руководимые партией Ленина-Сталина, сбросили с себя цепи капиталистического рабства. Полное подчинение какому-нибудь влиянию или увлечению. Он в полном рабстве у своих страстей.Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка.
Накануне, 9 октября, в Стокгольме было объявлено имя лауреата Нобелевской премии по экономике. В 2017 году им стал американец Ричард Талер из Чикагского университета – «за вклад в изучение поведенческой экономики», которая изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынки.
Талер — бывший советник президента США Барака Обамы, известен как теоретик в области финансового и экономического поведения, автор так называемой теории подталкивания («управляемого выбора»). Ученый также сформулировал понятие «либертарианский патернализм» — экономическую стратегию, ориентированную на то, чтобы сподвигнуть человека к оптимальному выбору, продиктованному разумом, а не чувствами или спонтанными желаниями.
Цель либертарианского патернализма, основанного на теории подталкивания, — убедить людей поступать так, как поступил бы «рациональный человек», homo œconomicus. Тех, кто мягко заставляет людей сделать такой выбор, называют архитекторами выбора. Например, архитекторами выбора Талер считает создателей iPhone и iPad.
Талер «встроил в анализ принятия экономических решений реалистичные с психологической точки зрения предпосылки», отмечается в пресс-релизе академии. Экономист, изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля, продемонстрировал, как эти черты человека влияют на его индивидуальные решения, а также показал, как эти решения воздействуют на рынок.
Экспертные оценки
Источник: nstarikov.ru
Валентин Катасонов
Осуществляется так называемое «экономическое образование», а фактически через него идёт перезагрузка сознания людей, особенно молодёжи. Внедряют в умы разные бредовые теории типа «теории поведенческих финансов», «теории подталкивания» Ричарда Талера. В общем-то, это бизнес. Причём бизнес недобросовестный, нечистоплотный, потому что речь идёт о том, что люди попадают в долговую кабалу, долговую зависимость. Рано или поздно это кончается смертью — и духовной, и физической.
Если вы откроете учебник по экономической теории, то там одно из ключевых понятий — homo œconomicus. Этот термин был введён Джоном Стюартом Миллем на основе работы Адама Смита «Происхождение богатства». Homo œconomicus — это как раз такой человек, который уже напоминает движение атома или движение бильярдного шара. То есть хозяева денег хотят превратить человека в биоробота, поведение которого было бы чётко детерминировано, чтобы они могли бы управлять этим человеком, управлять обществом, управлять экономикой с помощью нескольких кнопок. Идеальный homo œconomicus — это такое существо, которое реагирует всего на несколько сигналов. Больше и не надо. Каждый сигнал соответствует определённой страсти. Первая страсть связана с удовольствиями. Вторая страсть — с накоплением. А третья страсть — это страх лишиться удовольствий или страх лишиться богатства. Или даже страх, что богатство перестанет прирастать. Сегодня всё делается для того, чтобы человек превратился в такого биоробота.
Ричард Талер, собственно, вносит свою лепту в формирование homo œconomicus. У него и работа-то имеет отношение к так называемым поведенческим финансам. То есть это просто отработка некоторых рефлексов человека для того, чтобы можно было этого человека эксплуатировать, для того чтобы этого человека можно было использовать в качестве такого идеального покупателя, который бы глотал всё подряд. В конце концов, это такое существо, которое при необходимости можно убрать. Причём это существо само добровольно будет совершать акт суицида. Всё это ужасно, но мы должны давать правильную оценку этому.
Ричард Талер очень далёк от науки. Это финансовый манипулятор. Он занимался бизнесом — и достаточно крупным бизнесом. Поэтому я не удивлюсь, если сейчас начнётся новая полоса нобелевских лауреатов, когда какие-то финансовые мошенники, которые надувают пузыри на фондовых рынках, будут украшать себя этими «научными» званиями.
С человеческой точки зрения Талер с его идеей манипуляции просто отвратителен по сущности своей теории. Но, может быть, мы можем признать, что какая-то бесчеловечная, шкурная, но польза в применении его методов манипуляции есть? Нет. Так называемая рыночная экономика, которую проповедуют либертарианцы, это экономика, которая ничего не создаёт. Она в лучшем случае перераспределяет, в худшем случае — разрушает. В большей степени она разрушает. Сегодня у меня была попытка разговаривать с одним человеком, который сказал: я, к сожалению, вас плохо слышу. И я его тоже плохо слышал, потом уже с ним общались по электронной почте. Выяснилось, что этот человек получил в подарок айфон, и этот айфон с самого начала не работает. Если переходить на такой конкретный предметный уровень разговора, то я давно уже слежу за динамикой некоторых товаров. В 74-м году, будучи в командировке в США, я купил первый магнитофон «Панасоник» — хорошая была японская фирма. Этот магнитофон работал 30 лет. Второй «Панасоник» работал несколько лет, а третий «Панасоник» перестал работать после того, как я его принёс домой. Так что получается, что все новации людей типа Талера ведут к тому, что мы пользуемся уже какими-то одноразовыми товарами.
Главное, что человек становится одноразовым. Вот что самое страшное. Иногда говорят образно, что современный капитализм породил «наёмное рабство». У меня есть целая книга на эту тему: «От рабства к рабству. От Древнего Рима к современному капитализму». В Древнем Риме отношения хозяина и работника были достаточно неформальными. Это связано с тем, что люди были в каком-то смысле более гуманны, более человечны. Это связано ещё и с тем, что раб был собственностью. А вы сами понимаете, что если у вас, скажем, есть автомобиль, есть дом, то вы стараетесь, чтобы ваша собственность поддерживалась в должном виде. То же самое было с рабом. Невыгодно было раба убивать, невыгодно было раба доводить до полной ручки, чтобы он сокращал свою жизнь, умирал раньше времени или терял трудоспособность. Посмотрите, что сейчас-то происходит с так называемым наёмным работником. Я задаю вопрос: вы думаете, нельзя было бы нынешним работодателям ввести институт буквального классического рабства, когда человек был бы собственностью капиталиста? Можно. Есть отдельные регионы, есть отдельные страны, где сегодня восстанавливается и восстановлено классическое рабство. Но дело в том, что капитализму не нужен такой классический раб, потому что на рынке труда присутствует избыточный товар под названием «рабочая сила». Поэтому работодатель просто приглашает человека, использует его, отжимает как лимон и через некоторое время меняет его на другого. Одноразовый человек. В этом смысле классическое рабство было гораздо более совершенно и гуманно, чем современное капиталистическое рабство, построенное на концепции одноразового человека. Когда начнётся массовая роботизация, то даже одноразовый человек будет избыточен, и проекты депопуляции и геноцида начнут осуществляться с большим размахом, чем теперь.
Цитата из описания теории Талера. «В либертарианский патернализм Талера вписывается также введение имплантации всем гражданам страны радиопередатчиков, которые позволяют определять местонахождения». Эта идея чипизации витает в умах хозяев денег и их обслуги уже лет двадцать. Это уже даже не радиопередатчик, это просто почти как инъекция, очень компактный приборчик. Уже есть достаточно много добровольцев, которые согласились на такую инъекцию. Они уже находятся на электронном поводке. Можно не только идентифицировать местоположение человека, но сейчас разрабатываются уже новые поколения электронных имплантатов, которые позволят управлять человеком. Такому киборгу на расстоянии можно давать команды, и человек будет действовать по электронным командам. Это концепция трансгуманизма.
Но человек создан по образу и подобию божьему. Они безумцы — эти современные нимроды. Библейский Нимрод пытался бороться с Богом и строил Вавилонскую башню. Так вот, современные нимроды хотят сделать своего, а не божьего человека. Кончится это всё, конечно, катастрофически.
Имплантаты предусматривают и такой вариант, когда человека можно просто отправить на тот свет. Это импульсы, которые, например, блокируют работу сердца. Всё это уже есть. Дальше уже просто необходима политическая воля хозяев денег и, главное, безволие общества. Общество пока сопротивляется. А для того, чтобы общество перестало сопротивляться, необходимо массовое облучение СМИ. Необходимо, чтобы конвейер под названием «безобразие» поработал ещё некоторое количество лет. Безобразие — это то, что разрушает человека и то, что противоположно образованию. Образование — это восстановление образа и подобия божьего в человека, а безобразие — это окончательное разрушение человека. Когда безобразин победит, будет массовая имплантация чипов или каких-то иных устройств, которые и позволят реализовать этот ужасный проект.
Конечно, у этой темы есть и политический аспект. Получается, что, начиная с таких вроде бы невинных вещей, как подталкивание покупателя к «правильному» выбору товара, Талер стал одним из кирпичиков в основании того порядка вещей в политическом устройстве мира, когда можно, допустим, выбрать никому неизвестного накануне Макрона, и он вдруг станет желанным для целой нации. Или сделать украинское безумие нормой для огромной части народа. Или, например, продвинуть уже чисто сатанинские вещи: вдруг люди на Западе страстно приветствовали педерастов и прочих извращенцев, чуть ли не сами поголовно желая стать такими. Это против самой природы человека, но тем не менее манипуляции способны довести и до этого. Как можно оценить политическую ценность для манипуляторов теории Талера и вообще перспективы политической манипуляции?
Политические манипуляции — это институт, который существовал на протяжении многих столетий и даже тысячелетий. Когда Христос в Вербное воскресенье вошёл в Иерусалим, то все приветствовали его. И посмотрите, что было через несколько дней в пятницу: «Распни его, распни!» — кричали те же самые. Прошло всего пять дней. То общество руководилось саддукеями, фарисеями, книжниками. Это были уже мощные манипуляторы. И не надо думать, что манипуляция — это некое такое изобретение XIX, XX или XXI века. Просто она усовершенствовалась. И опять-таки не надо всё приписывать технике. Человек деградирует. Он теряет иммунитет и становится всё более податливым, становится пластилином, который в руках инфернальных сущностей формируется так, как надо этим самым инфернальным сущностям, этим хозяевам денег, как я их называю.
Мы всё-таки слишком много уделяем времени эти Талерам, бросаемся на каждую дохлую кошку, которую они нам подбрасывают. Но мы не в состоянии просто даже реагировать на всех этих дохлых кошек. Мы всё-таки должны понимать источник, откуда все эти дохлые кошки появляются, и бить по этому источнику. Я считаю, что причина одна — мы нарушаем законы. Те законы, которые были определены Богом человеку. Мысль предельно проста, я на эту тему написал книгу «История как промысел Божий»: Миром управляет Бог; если мы отворачиваемся от Бога — попадаем в объятия бесов. У бесов — масса помощников. Называются они Фрейды, Ницше, Талеры, как угодно. И мы, собственно говоря, все попадаем в их управление. Всё предельно просто.
Вообще о нобелевских лауреатах. Не является ли вся нобелевская система как раз одним из элементов нового миропорядка, призванного уничтожить прежнего человека со всем его искусством и наукой? Не для этого ли нам впариваются всякие Талеры? Я считаю, что вообще любые премии — это от лукавого. Чаще всего это попытка играть на честолюбии человека, на его склонности к славе. Всегда с недоверием отношусь к тем людям, которые, например, подают визитку, а на этой визитке написано, что он академик десяти академий, лауреат десяти премий и так далее. Это для меня уже некая лакмусовая бумажка: у человека что-то не совсем в порядке внутри. Так что я вообще с настороженностью отношусь к разным лауреатам и особенно, конечно, к лауреатам Нобелевской премии. Особенно к лауреатам Нобелевской премии по экономике. Если посмотреть на тех людей, которые удостоились этой премии — это определённый ряд персонажей. Это люди, которые тесно связаны с бизнесом, люди определённой, будем так говорить, конфессиональной и этнической категории. Так что здесь всё очень чётко и понятно. Для меня назначение экономиста в нобелевские лауреаты — антиреклама.
Но для большинства людей иначе. Какая-нибудь Алексиевич стала лауреаткой Нобелевской премии, и её русофобский бред, который даже литературой не назовёшь, моментально поднялся по количеству продаж. Если молодёжь приучать к «Пепси», то она уже не будет пить козье молоко. Моей внучке я не буду рассказывать, что такое Алексиевич и почему её не надо читать. Мы с внучкой вчера пытались учить наизусть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Осень». Я думаю, что если молодой человек приучится к хорошему, то это и будет самая лучшая прививка от разных Алексиевич, Талеров и прочих нобелевских лауреатов. Я руковожу русским экономическим обществом имени Шарапова и просто говорю собеседникам: а вы почитайте, например, « Бумажный рубль» Сергея Фёдоровича Шарапова. Те, кто всё-таки действительно прислушивается к моему совету, уже не будут читать ни Милтона Фридмана, ни Пола Самуэльсона, ни Ричарда Талера.
На всю эту публику я со своими студентами в общей сложности в бюджете моего времени отвожу не более 5%. Остальное время я рассказываю, предположим, про Аристотеля, про Сергея Фёдоровича Шарапова, про генерала Александра Дмитриевича Нечволодова и его работы по деньгам. Масса есть интересных людей. Почему-то мы всё время концентрируемся на навозе. Давайте мёд искать, подобно пчёлам, не будем уподобляться мухам, которые всё вокруг навоза летают.
В последней книге Евангелия ангел, посланный от Бога, возглашает: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Можно так перефразировать: вы говорите, что вы люди от науки, а вы отнюдь не таковые — вы сборище сатанинское.