Рабство — состояние, положение раба. Освободиться от рабства. Томиться в рабстве. Общественный срой, основанный на владении рабами, хозяйство, основанное на рабском труде. «При рабстве «закон» разрешал рабовладельцам убивать рабов» (Сталин). Эксплоатация, угнетение одних людей другими. Народы России в октябре 1917 г., руководимые партией Ленина-Сталина, сбросили с себя цепи капиталистического рабства. Полное подчинение какому-нибудь влиянию или увлечению. Он в полном рабстве у своих страстей.

Накануне, 9 октября, в Стокгольме было объявлено имя лауреата Нобелевской премии по экономике. В 2017 году им стал американец Ричард Талер из Чикагского университета – «за вклад в изучение поведенческой экономики», которая изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынки.

Талер — бывший советник президента США Барака Обамы, известен как теоретик в области финансового и экономического поведения, автор так называемой теории подталкивания («управляемого выбора»). Ученый также сформулировал понятие «либертарианский патернализм» — экономическую стратегию, ориентированную на то, чтобы сподвигнуть человека к оптимальному выбору, продиктованному разумом, а не чувствами или спонтанными желаниями.

Цель либертарианского патернализма, основанного на теории подталкивания, — убедить людей поступать так, как поступил бы «рациональный человек», homo œconomicus. Тех, кто мягко заставляет людей сделать такой выбор, называют архитекторами выбора. Например, архитекторами выбора Талер считает создателей iPhone и iPad.

Талер «встроил в анализ принятия экономических решений реалистичные с психологической точки зрения предпосылки», отмечается в пресс-релизе академии. Экономист, изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля, продемонстрировал, как эти черты человека влияют на его индивидуальные решения, а также показал, как эти решения воздействуют на рынок.