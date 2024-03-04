В студии Точки сборки Кибердед – эксперт по кибербезопасности, подполковник КГБ в отставке Масалович Андрей Игоревич. Ответили на вопросы зрителей и поговорили о военных технологиях армии России.

Ведущая: Александра Троцкая

#АндрейМасалович #Кибердед #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Рассматривались различные виды артиллерийского и ракетного вооружения российской армии, их преимущества и недостатки.

2. Обсуждалась тема использования старого советского оружия и способы его утилизации.

3. Затрагивалась тема "психотронного" оружия – исследований и разработок в области воздействия различных излучений (звуковых, электромагнитных и др.) на человека.

4. Рассказывалось о новых видах боеприпасов – фугасных авиабомбах с системой самонаведения, а также об использовании беспилотников в качестве ударных средств.

5. Говорилось о возможностях применения боевых лазеров и их проблемах.

6. Подробно обсуждалась роль и перспективы использования различных типов беспилотников (воздушных, наземных, морских) в современных вооруженных конфликтах.

Вывод:

В беседе проанализированы различные типы современных и перспективных видов вооружения и военных технологий. Особое внимание уделено важности развития робототехники и беспилотных систем как "оружия будущего". Рассмотрены как достижения российской военной промышленности, так и проблемные области, требующие дальнейшего совершенствования.