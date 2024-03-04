Чиновники спешат исполнить пожелания Президента нашей страны, который считает, что элита должна была новой.

Знакомимся с новыми лицами России, продвигающими по мнению чиновников традиционные российские ценности. Более того, продвигающие их по всему миру от имени России.

К.Богомолов в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе проводит творческую встречу (https://rg-ru.turbopages.org/turbo/rg.ru/s/2024/03/03/o-chem-rasskazal-rezhisser-i-hudruk-bogomolov-molodezhi-mira.html) на тему "Кино и театр: новый взгляд на привычные вещи"…

Почуяв угрозу своей болезни свободе "творчества" в виде суровых мужчин – ветеранов СВО и закона о запрете пропаганды ЛГБТ* (*признан экстремистской организацией) худрук Театра на Малой Бронной затянул песню про то, как "нужно оставаться собой и быть верным себе". (https://rg-ru.turbopages.org/turbo/rg.ru/s/2024/03/03/o-chem-rasskazal-rezhisser-i-hudruk-bogomolov-molodezhi-mira.html)

Я только не пойму, что за лицо у этого "себя", которому он так явно видит угрозу, и которое все время пытается сохранить? Корежание, коверкание, изнасилование классических произведений в угоду своим больным фантазиям? Или трансвеститы (спектакль «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025»), трансгендеры (на роль Раневской в спектакле «Вишнёвый сад») и педерасты («Новая Оптимистическая», «Идеальный муж»)? Или осквернение символа распятия в спектакле «Идеальный муж»? Или "оральная" сцена с револьвером (спектакль "Лир. Комедия")? Или сношение на сцене и поедание "нормы", т.е фекалий, в спектакле "Норма" по одноименному провокационному роману Владимира Сорокина?

"Отмена культуры – это нереально", – рассуждает перед всемирной молодежью Богомолов. Правильно, ее можно только разрушить, чем успешно г-н Богомолов и занимается последние …цать лет.

Ну, а про то, что русскую культуру (https://t.me/mnm_masterskaya/2653) нельзя отменить, кто только не говорил, да все интеллигентствующие диссиденты только этим и занимаются, пытаясь выдать себя любимых ни много ни мало за "русскую культуру", которую заграницей ни в коем случае нельзя отменить, а то, на что им жить-то?

"Если вы хотите отменить русскую культуру, я думаю, тогда вы должны просто убить всех нас",- К.Серебренников, из интервью "The New York Times" по случаю премьеры в Каннах своего фильма "Жена Чайковского", повествующего, понятное дело, о нетрадиционной ориентации великого композитора (а вы о чем думали?)

Носителями традиционных ценностей, тем более от лица целой страны, могут выступать только люди с безупречной репутацией, которые живут и работают в соответствии с этими ценностями. Это часть их самих. А не те люди, которые освоили такую риторику в последние 2 года.

Естественно, многие из них не лишены самокритики, что похвально, но не достаточно для уважения.

Как, например, в спектакле К.Богомолова «Новая Оптимистическая» (ну, куда ж без гомосексуалистов и там?) есть такие слова:

"Бесы прекрасно играют святость. Потому что святому играть не нужно, а бесам надо прикидываться святыми, чтобы не распознали их. Это ведь вопрос жизни и смерти для них, для чертей. Бесы очень хорошо играют благородство, святость, героизм".

И отчего-то сразу вспоминается прибывшая на катафалке пара молодоженов на богослужебный чин венчания и стрип-танцы немолодой после церковного Таинства.

Ряды новой элиты, как мы видим, пополняют и Егор Крид, который на уроках о важном 14 млн школьникам впаривает рекламу своих соцсетей и концертов (а песни без мата есть у парниши?); и Инстасамка, выступая в шоу «Голос» с национальной идеей песней "За деньги – да" на федеральном канале; на другом федеральном канале мы видим, как торжественно заседает Ф.Киркоров, в очередной раз очистившись в психушке на Донбассе; Кристина Орбакайте, на концерт которой в Санкт-Петербурге люди прийти не захотели, и его оплатили из госбюджета.

Это та самая новая элита, о которой говорит Путин? Господа, побойтесь Бога, это мещане, о которых мой отец, Василий Макарович Шукшин, писал как о "производителях культурного суррогата. Существах крайне напыщенных и самодовольных. Взрастает это существо в стороне от Труда, Человечности и Мысли", а не элита.

Ни голоса, ни таланта, одна подмена культуры пошлостью в духе западных трендов – стразы, перья, надутые губы и оттюнингованные др.части тела.

А в случае Богомолова – так вообще глумление над русским театром.

У меня единственный вопрос: у нас что, интеллигентов нет? Которые, опять же цитируя папу, "не выламывались бы из нации, огульно отрицая все прошлое, но берегли бы заветы отцов, обычаи и традиции, помнили бы историю Родины своей, и не кидались бы гнуть спину перед первым встречным иностранцем…»?

Это верно, живет лишь только то, где больше духа.

Истинное творчество вообще требует силы, внутренней независимости, индивидуальности. Другое дело – видимость, имитация интеллектуального и духовного. Как у небезызвестного чеховского профессора Серебрякова – духовное вырождение человека рационального, образованного, разложение в нем всего человеческого в блеске интеллектуальной синтетики, так сказать.

И еще одну цитату еще одного достойного человека позволю себе, дабы вспомнить и почтить память Юрия Мефодьевича Соломина, который как-то сказал: "В больницу надо срочно положить – может быть, можно как-то вылечить! Кого? Естественно, Богомолова. И того, кто это разрешил, – тоже".

Про "того, кто это разрешил", я точно, конечно, сказать не могу, но догадываюсь. Все выше перечисленные персонажи – это тоже дело одних и тех же рук.

Но доколе?

P.S: А еще постирочная программа «Пусть говорят» возвращается в эфир, а вслед за ней – и "Наша Russia" – немножко высмеять и опорочить россиян, как говорится. Но это уже мелочи, конечно.

Шел третий год войны с коллективным Западом…

Мария Шукшина

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Критика современной российской элиты, которая представляется чиновниками как продвигающая традиционные ценности, но на деле дискредитирует себя.

2. Осуждение деятелей культуры, таких как К. Богомолов, Е. Крид, Ф. Киркоров, которые выдаются за новую элиту, но на самом деле являются "производителями культурного суррогата".

3. Обвинение этих деятелей в отходе от истинных традиций, поклонении западным трендам и отсутствии патриотизма.

4. Призыв к поиску настоящей элиты, состоящей из интеллигентов, хранящих заветы отцов, традиции и историю Родины.

5. Цитирование В.М. Шукшина о мещанстве современных "элитных" деятелей и отсутствии у них истинного творчества.

6. Критика возвращения в эфир программ, высмеивающих и опорочивающих россиян, как продолжение антипатриотической линии.

Вывод: По мнению Марии Шукшиной, нынешняя российская элита, представленная определенными деятелями культуры, полностью дискредитировала себя. Эти люди утратили связь с национальными традициями и приклоняются перед Западом. Необходимо срочно заменить их настоящей элитой – интеллигенцией, патриотами, хранителями культурного наследия и ценностей России. Текущая ситуация требует кардинальных перемен в составе элиты страны.