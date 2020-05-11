Об апологетах эйнштейновской лживой теории о кривизне пространства

Однако провести необходимый эксперимент на данном уровне развития науки и техники всё еще практически невозможно или чрезмерно дорого. Лобачевский, например, предложил измерить сумму углов огромного космического треугольника. Эта сумма, в криволинейном пространстве, не должна быть равна 180 градусам.

Лобачевский и прочие посеяли только смуту. Смута от слова муть. А в мутной среде непременно заводятся жулики, шарлатаны и заблудшие.

Однако на теоретическом поприще одолеть Евклида им не удалось.

Мы живем в реальном мире, описываемом геометрией Евклида . Именно, описываемом, а не подчиняющемся евклидовой геометрии. До некоторых пор это положение было всеобщим соглашением. Каждый желающий мог попытаться это соглашение опровергнуть – и этим самым прославиться. Но не более, т.к. практического эффекта или какой-то пользы от этого опровержения никогда не ожидалось.



Но все известные на данное время экспериментальные доказательства кривизны пространства являются ложными по тем или иным причинам. А основной причиной является неуважительное отношение к философии. Например, еще древние философы, абсолютно строго, с привлечением математики, доказали невозможность расширения пространства как целого. И что же? Из уст академиков только и слышно, что Вселенная расширяется.

Таким образом, возражая апологетам кривизны пространства, нам придется пока обойтись только мысленными экспериментами.

Мысленный эксперимент это не признак беспомощности. Мысленный эксперимент это основной инструмент метафизического подхода, объектом которого является физика, не подвластная нашим чувствам.

Давайте разберемся, почему наш мир называется прямолинейным (или плоским), и чем он отличается от криволинейного мира Лобачевского (или других фанатов кривизны).

Кривизна пространства мыслится её апологетами как реальность, существующая независимо от наблюдателей и любых учений, в том числе и от учения под названием Теория Относительности Эйнштейна.

Вот и спросим апологетов о некоторых принципиальных физических проявлениях кривизны пространства, которые можно было бы использовать для тестирования пространства. Почему об этом надо спрашивать у апологетов? А потому, что как станет ясно ниже по тексту, кривизны пространства просто не существует, из чего следует, что мнимые свойства мнимой кривизны ведомы только авторам этой фантазии.

Воспользуемся двумя положениями учения Эйнштейна, которые элементарно выводятся как теоремы из первого постулата Эйнштейна.

Первое положение: в искривленном пространстве все твердые тела деформируются сообразно кривизне пространства, но эта кривизна не может быть обнаружена внутри замкнутой лаборатории.

Второе положение: движение по инерции в искривленном пространстве неотличимо от движения в прямолинейном пространстве и, согласно ОТО, происходит по геодезическим линиям.

Учтем также то обстоятельство, что в природе прямые линии отсутствуют вообще, за исключением траектории луча света в свободном пространстве, которое тоже в дефиците.

Давайте пристрастно проанализируем, что это за странное понятие – кривизна пространства.

Пусть наш наблюдатель находится в криволинейном пространстве с большой кривизной. Организуем доставку к нему прямого стального штыря из области без кривизны. Спрашивается, в какой форме предстанет перед наблюдателем бывший прямой штырь?

Из нашего первого положения непосредственно следует, что наблюдатель увидит и ощутит прямой штырь, который реально будет … , а вот для ответа каким штырь будет реально, нужны дополнительные условия. Штырь будет реально кривым при условии, что он будет размещен параллельно линиям кривизны; и штырь останется прямым, если его разместить ортогонально этим линиям. И в том и другом положениях он должен будет для наблюдателя выглядеть прямым – основной постулат Эйнштейна. «Реально» в данном абзаце и далее надо понимать как гипотетически, в предположении апологетов кривизны.

Получается, если изменять положение штыря в кривом пространстве, то штырь, сохраняя видимость прямого, реально будет деформироваться. Однако, реально ли? Ведь мы при изменении положений штыря не должны ощутить сопротивления деформации, что следует из второго нашего положения. А если не ощутим сопротивления изгибу штыря и не увидим этого изгиба, то получается, что изгиба никакого нет, т.е. данные о кривизне нашей области пространства являются ложными.

А если наблюдатель обнаружит сопротивление перемещениям штыря (т.е. его изгибам), то это будет означать невозможность инерционного вращения и инерционного движения тел. Таким образом это будет совсем другая (придуманная) вселенная, не имеющая к нашей Вселенной никакого отношения.

Каждый может потренироваться в этих упражнениях, пока не уверится, что всякие искривления штыря будут кажущимися. Но в этом случае мы должны сделать вывод, что наш вещественный мир всегда остается прямолинейным, а в условно кривом пространстве искривляться может только свет. Однако этот вывод заведомо ложный, т.к. противоречит исходным постулатам, относящимся к природе кривизны, а именно: кривизна пространства действует на все материальные объекты в комплексе.

Логика приведенных рассуждений так проста и очевидна, что возникает вопрос о вменяемости Эйнштейна. Так ли он умен, как его нам представляют? Единственным достойным выходом для Эйнштейна из этой ситуации может быть ссылка на утерю им адекватности восприятия в состоянии азартной эйфории.

Справка. Азарт – достаточно сильное, но слабо контролируемое увлечение человека процессом деятельности, вызывающее неадекватное восприятие ситуации.

Уже всё научное сообщество сошлось, что абсолютная пустота невозможна, а тут молодой Эйнштейн, единственный нахал во всем мире, со своим учением (ТО), справедливым только в пустоте. Прошло время, Эйнштейн постарел, набрался мудрости – и признал своё заблуждение: пустоты нет. Но своё учение не поменял: спонсоры не позволили. Так и живет учение Эйнштейна, справедливое для пустоты, которой нет.

Кривое пространство принципиально не может иметь изотропную кривизну, по определению. Кривизна, в общем случае, должна меняться от точки к точке, и это должно обнаруживаться при астрономических наблюдениях, чего при отсутствии кривизны естественно не происходит.

Казалось бы, всё ясно. Однако количество желающих прославиться на поприще кривых пространств не уменьшается. Причиной тому – привычная парадоксальность окружающего мира, называемого гармоничным, которая раздражает здравый смысл логически мыслящих исследователей. В гармоничном мире не может быть парадоксов. Это нонсенс.

Привычная парадоксальность создается искусственно официальной системой образования.

Из положений, внедряемых официальной системой образования, следует, что существуют природные законы, которые подчиняются законам: математики, геометрии, – и еще куче других научных законов.

Такая система образования создана и призвана манипулировать общественным научным мнением по следующему алгоритму.

Сначала внедряется маленькая, незаметная неточность в определении некой сущности. Затем эта неточность в смежной проблеме преподносится более контрастно, но уже как содержание ссылки. Здесь она усиливается. Затем трансформируется желаемым образом в другой соседней области, чтобы скрыть своё ложное происхождение, а затем начинает размножаться по всем направлениям.

Природа не подчиняется ни математическим, ни другим писаным законам.

Наши, с огромным трудом добытые законы, относятся только к нашим моделям, призванным приблизительно описать поведение (а не законы) реальных систем и объектов. Вот в этой подмене термина «поведение» на термин «законы» и состоит глубинная причина общего заблуждения по поводу всесилия математических законов. Эту простую истину, научное сообщество не способно даже осознать, отвергая её (эту истину) прежде, чем её сформулируют оппоненты.

Наши законы только приблизительно описывают упрощенный нами мир. Каждый наш писаный закон должен бы сопровождаться рассчитываемой областью применения с заданной погрешностью. Но этого делать не принято.

Один плюс один – равно двум, не имеет границ применения. Но это ведь и не закон, это – правило сложения. Многие удивятся.

Все прямолинейное в нашем мире, кроме луча света в свободном пространстве, предстает перед нами только в виде коротких отрезков, которые при увеличении оказываются лишь приближением к прямому идеалу. Таким образом, возникает терминологический парадокс: идеализация есть способ примитивизации природы.

Геометрия – наука об измерении земных пространств.

Земля – шар, т.е. явно криволинейна. Наш мир криволинеен, но описывается прямолинейной геометрией Евклида. Пространство всегда прямолинейно.

Почитателям сугубо математических доказательств могу рекомендовать убойную статью «Внутренней кривизны» пространства не существует!»(приведена ниже) Статья написана профессиональными математиками Кулигиным В.А., Корневой М.В., Кулигиным Г.А., которые просто, но с высшим математическим пилотажем доказывают несостоятельность претензий апологетов кривизны пространства.

Когда-то эти одаренные математики создали группу «Анализ», которая выявила множество физико-математических заблуждений, которые до сих пор процветают в современной науке. Но РАН хранит молчание. Сейчас эти люди состарились, и уже не пытаются чистить авгиевы конюшни.

Спрашивается, зачем РАН объявляет фундаментальными такие сомнительные, если не сказать вздорные, концепции как учение Лобачевского, Эйнштейна, Хокинга? Трудно сказать. По всей видимости, эти учения являются тестовыми проверками для вступления в некую масонскую ложу от науки. Действительно, если кто-то смиренно принимает весь предлагаемый около научный бред, значит, он будет послушным исполнителем любой воли своих кукловодов, которые ставят своей задачей манипуляцию обществом.

Методы зомбирования общества различны. Одним из методов является псевдо научный эпатаж молодого поколения, с последующим привлечением эпатированных послушников в дебри мистики.

Цель кукловодов уже практически достигнута. Почти все публичные ученые смирились, что Вселенная создана из безразмерной точки за семь секунд. Даже церковь молчит.

Инфляция (смысл понятия которой в обесценивании фундаментальных законов бытия до нуля) вызывающе возведена в высшую категорию тестирования по отбору избранных, призванных впоследствии диктовать условия обществу. И избранные этим гордятся, вернее, кичатся.

Мы уже живем даже не в ложном криволинейном математическом мире, мы живем в королевстве кривых зеркал. Правители этого королевства хотят знать, какова степень абсурдности действий общества, на которую они могут рассчитывать при случае, не вызывая бунта общественности. В августе 2019 года было проведено тестирование научного сообщества. Изучалась реакция общества на абсурдный фейк о том, что Земля плоская. Кто-то организовал и оплатил эту не очень дешевую кампанию. То ли еще будет.

Отбор посвященных рачительно проводится на основе вздорных научных концепций (учений), которые практически не влияют на технический прогресс. Однако теневые правители могут тут ошибиться. Учение Эйнштейна уже вошло в недопустимое противоречие с практической потребностью общества. И ученые, и правительство США уже осознали это. Но пока США держат это в тайне, чтобы получить экономический бонус.

В ближайшие годы нас ждет не только полет американцев на Луну, но и связанная с этим полетом научная революция, а именно: очищение науки от засилья ТО Эйнштейна. Может быть, рухнет и вся лженаучная пирамида, возведенная руководителями РАН.



Нижний Новгород, ноябрь 2019 года.

Владимир Леонович



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«Внутренней кривизны» пространства не существует!



Кулигин В.А., Корнева М.В., Кулигина Г.А.



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