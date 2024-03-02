Удар рублем по иностранным агентам



Володинский закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов оказался одним из самых действенных за последнее время и самых чувствительных для самих иноагентов.

Эффект пришёл моментально. После принятия закона:

-Дудь лишится до 70% рекламных доходов;

-Гордеева приостановила и возможно закроет свой проект «Скажи Гордеевой»;

-Кац предрёк закрытие многих проектов, назвав это большим ударом по «независимым»медиа. И это только часть примеров, лежащих на поверхности.

Известно, что целевая аудитория иноагентов – российская, соотвественно и рекламодатели преимущественно из России. По разным оценкам, с их уходом иноагенты потеряют 50-80% дохода. Представители рекламного рынка озвучивают суммарный убыток в диапазоне от 2,5 до 4 млрд рублей (доходы в 2023 году оцениваются в сумму около 5 млрд).

Сейчас иноагенты естественным образом пытаются компенсировать убытки за счет привлечения всевозможных донатов и пожертвований и переложить финансовое бремя на подписчиков. Но эти «слезы» залатать огромные дыры в иноагентских бюджетах точно не смогут.

https://t.me/vprorok/9828 – цинк

Хорошо, но этого мало. Как любят заявлять бывшие "партнеры" – надо искать возможности блокирование попыток обходить существующие санкции ликвидируя все каналы поступления денег.

PS. В рамках традиционных пятничных репрессий, в числе прочих иноагентом объявили Улицкую (почему только в 2024?) и правозащитный центр "Мемориал" (ну этих вообще надо под ноль изводить, чтобы духу их в России не было)

Комментарий редакции

Выводы из статьи:

1. Закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов оказался очень эффективным и нанес серьезный финансовый удар по СМИ, признанным иностранными агентами.

2. Из-за потери рекламных доходов многие проекты иноагентов могут быть вынуждены сократиться или закрыться.

3. Чтобы компенсировать потери, иноагенты пытаются привлекать пожертвования от подписчиков, но этого явно недостаточно для восполнения бюджетов.

4. Автор призывает и дальше ограничивать финансовые возможности иноагентов, чтобы полностью лишить их средств.

5. В целом статья положительно оценивает эти ограничительные меры и считает их эффективным инструментом борьбы с неугодными СМИ.

6. На фоне того, как иностранные площадки вроде YouTube и Facebook не просто ограничивают монетизацию, а удаляют каналы пророссийских ресурсов, мера по ограничению пропаганды иноагентов за счет удара рублем выглядит недостаточной, но начало положено.