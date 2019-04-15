Ведомство Орешкина просит вернуть западное финансирование иностранным агентам





Т.е. так называемых „некоммерческих” или „негосударственных” организаций, финансируемых и руководимых Западом.



В то время многие недооценивали силу и влияние перечисленных структур на управление Россией и в России. Однако эти сила и влияние, на поверку, огромные.



К сожалению, от этого актора управления в погрязшей в западной модели глобализации России сразу избавиться невозможно. Тем не менее, наш президент по мере возможности закрывает доступ к управлению на различных уровнях власти этим институциям. Начав с финансируемого Госдепом „USAID”, и далее, удалив с территории России наиболее одиозные среди них.



Когда созрели условия – был принят т.н. „закон об иностранных агентах”. Который сыграл и продолжает играть важную роль в деле восстановления Россией суверенитета.



Понятно, что разным политическим и властным прозападным пришмандовкам, которые именуют себя либералами, такая политика Кремля – нож к горлу. И всяческими усилиями эти враги народа пытаются восстановить былое влияние на управление Россией через различные НГО, НПО, НКО.



Кстати, на В уже далёком 2011 году этот блог был создан в основном для разоблачения предательской деятельности самых разных НГО, НКО, НПО.Т.е. так называемых „некоммерческих” или „негосударственных” организаций, финансируемых и руководимых Западом.В то время многие недооценивали силу и влияние перечисленных структур на управление Россией и в России. Однако эти сила и влияние, на поверку, огромные.К сожалению, от этого актора управления в погрязшей в западной модели глобализации Россииизбавиться невозможно. Тем не менее, наш президент по мере возможности закрывает доступ к управлению на различных уровнях власти этим институциям. Начав с финансируемого Госдепом „USAID”, и далее, удалив с территории России наиболее одиозные среди них.Когда созрели условия – был принят т.н. „закон об иностранных агентах”. Который сыграл и продолжает играть важную роль в деле восстановления Россией суверенитета.Понятно, что разным политическим и властным прозападным пришмандовкам, которые именуют себя либералами, такая политика Кремля – нож к горлу. И всяческими усилиями эти враги народа пытаются восстановить былое влияние на управление Россией через различные НГО, НПО, НКО.Кстати, на картинке выше – одна из схем из официальных рекомендаций Совета Европы для НКО, НПО, НГО по перехвату управления в разных странах. Оцените уровень влияния…



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Системные либералы открыто готовят «запасной аэропорт» на случай «ухода Путина», предложив снять ограничения для деятельности большинства, если не всех иностранных агентов в нашей стране.



Ученики Кудрина и Высшей школы экономики из Министерства экономического развития разработали проект поправок в закон о деятельности некоммерческих организаций (НКО), признанных «иностранными агентами» , суть которых состоит в том чтобы вывести инагентов из-под удара силовиков, максимально сузив понятие «политической деятельности».



Примечательно что инициатива совпала с освобождением «узников совести», обвиняемых в хищениях американского банкира Калви и гоморежиссера Серебренникова.

Как сообщают СМИ, министерство мечтающего о президентстве Максима Орешкина предложило переписать определение НКО, добавив, что к политической деятельности не будет относиться участие НКО в оценке регулирующего воздействия, общественных или консультативных советах, обсуждении законопроектов, а также в исследовательской или аналитической работе, финансируемой из бюджета.



Кроме того, авторы поправок предлагают скорректировать определение иностранного финансирования.



В частности, российские юридические лица, финансируемые из-за границы, после передачи пожертвования НКО должны в тот же день уведомить организацию в письменной форме, что источник денег находится за рубежом. Примечательно, что свою инициативу Минэкономразвития внес именно тогда, когда схема финансирования свержения Путина стала известна ему лично. Напомним, 11 марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил в ходе встречи с Президентом РФ, что НКО в России получили порядка 80 млрд рублей из иностранных источников.



«Хотел бы несколько слов сказать по НКО. Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не все для благих целей. Где то порядка 80 миллиардов мы отслеживаем», — говорится в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля.



Чиханчин добавил, что деньги идут на «определённые степени деструктивности».



«Мы плотно работаем с ФСБ по каждому. Есть направления, отрасли, куда наибольшее количество денежных средств выделяется, — это система образования, то есть учебные заведения и прочее.



Тут есть картинка по субъектам, показали, какие регионы сегодня наиболее подвержены приходу денежных средств», — сказал руководитель надзорного ведомства. О какой деструктивности говорил Чиханчин, понять не сложно.



Большинство прозападных НКО работает по таким направлениям как разжигание межнациональных противоречий, сепаратизма, фальсификация истории, радикализация населения с помощью внедрения деструктивных социальных практик вроде толерантности, секспросвета, ювенальной юстиции, пропаганды педерастии (под предлогом защиты прав отдельных категорий населения) и т.п.



И ни одно из таких НКО никогда не признается в своих истинных целях. Например, экологи. Казалось бы, где экология, а где политика, но именно оттуда пришла «известный политик» их Мурманска Елена Романова, которая в 2014 году опубликовала до сих пор висящие на «Эхо Москвы» рассказы про заваленные телами российских солдат ростовские морги.



В качестве доказательства дама привела выписку из приказа командира в/ч под Оренбургом об исключении из подразделения контрактников, погибших на Донбассе: имена, фамилии, года рождения, которые один в один совпадает с именами живых игроков оренбургского футбольного клуба «Газовик» за 2009 год.



Она же автор «гибели» части «бронетанковых пловцов» под Мариуполем. А ведь Романова как раз выходец из «экологов» – она возглавляла в Заполярье экологическую организацию «За безъядерный Север», прошла обучение в США и Финляндии, с 2002 года — член экспертного совета общероссийского института экологической экспертизы «ЭкоЭкс», каталась на конференции, получала гранты…



К слову, нынешнее противостояние Навального и православных в Екатеринбурге, о котором недавно рассказывала РИА «Катюша», где оппозиция уже пророчит «гражданскую войну», началось тоже с подачи «экологов».

Впрочем, Романова здесь частный пример. Гораздо круче «неполитические» НКО проявили себя на Северном Кавказе.



Для полного понимания стоит прочитать большую научную статью кандидата наук, эксперта-руководителя проектов гуманитарного фонда «Кавказ новые горизонты» В.Ю. Cошественского : «Деструктивное влияние неправительственных организаций – «иностранных агентов», на формирование социально-политической обстановки на Северном Кавказе в первое десятилетие ХХI века (в контексте ведения информационной сетевой войны)».



В своем труде ученый выделил ряд «чудных организаций», которые ныне в реестре иностранных агентов, а отчасти и запрещены к деятельности в России. Притом все они занимались «защитой прав человека», «предпринимательской деятельностью» и «поддержкой независимой журналистики».



Вот просто один отрывок : «Созданный фондом «Американский комитет за мир на Кавказе» (ACPC) в настоящее время активно действует в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Адыгее. Деятельностью комитета управляет Консультативный Совет, в состав которого, среди прочих, входят (ныне покойный) З. Бзежинский и бывший Госсекретарь США А. Хейг.



Деятельность этой организации направлена на решение в Северо-Кавказском регионе следующих задач:

сбор информации по положению дел в национальных республиках Северного Кавказа (особое внимание уделяется межнациональным конфликтам и различным нарушениям прав человека);



достижение «всеобщей осведомленности» — путем размещения полученной информации в ГИС Интернет, СМИ, предоставление возможности выражать свою точку зрения различного рода диссидентам, оппозиционным журналистам, несогласным с проводимой правительством национальной политикой или же сепаратистки настроенным представителям национальных общин, а также формирование из них «сообществ» проводников интересов США;



работа с международными сетями, и неправительственными организациями, одновекторной с фондом направленности.



Показательным примером успешной работы ACPC по продвижению американских интересов на Северном Кавказе является принятие в 2001году резолюции ООН E/CN.4/RES/2001/24, выражающей озабоченность мирового сообщества конфликтом в Чечне и нарушениями прав человека, совершаемыми там российскими войсками.



Причём необходимо учитывать, тот факт, что это не отдельная сетевая организация, а организация, которая наряду с другими, тесно взаимодействующими НПО составляет сеть «Фридом Хаус» на Северном Кавказе.



Примером такого взаимодействия является совместное обращение к Совету Европы с требованием лишить Россию права голоса в этой организации из-за постоянных нарушений прав человека в Чечне, инициированное ACPC, совместно с «Датским комитетом поддержки Чечни» (Danish Support Committee for Chechnya) и Парижским Чеченским комитетом АСРС». И эти прекрасные люди со светлыми лицами, которые в открытую сотрудничают с чеченскими сепаратистами, пишут докладные в Госдеп и получают оттуда деньги, теперь могут в судебном порядке на основании поправок прекрасно оспорить свое внесение в реестр иностранных агентов – они ведь не политикой там занимались.



А в статье подобных НКО десятки. Отдельно стоит указать «правозащитников», например из того же Мемориала, который признал 24 украинских моряков, организовавших Керченский инцидент, политзаключенными, а саму провокацию – военным конфликтом.



Это, если что, не некое заявление, а официальная позиция, опубликованная на сайте НКО, которое ни разу не политическое, само собой.



«Международным правом не признаются законность оккупации и аннексии Российской Федерацией в 2014 году полуострова Крым и связанные с этим претензии России на установление морской границы по 12-мильной зоне от береговой линии Крыма, в которую зашли украинские военные суда 25 ноября 2018 года.



Таким образом, обвинение украинских военных в пересечении этой «границы» не может рассматриваться как правомерное с точки зрения международного права.



Мы согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержанные украинские моряки — военнопленными», - говорится в заключении этой организации.



И хоть бы кто напомнил гражданам, что публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, у нас вроде как наказуемы.

Про десятки и сотни НКО, успешно работающих в гуманитарной и, в частности, социальной сфере мы и не говорим: «Катюша» рассказывала о них многократно (см. например, тут http://katyusha.org/view?id=9549 и тут http://www.katyusha.org/view?id=4473 ) И хотя наиболее крупные из этих структур, вроде ЮНИСЕФ, Фонда Форда, форнда Сороса и USAID вроде как признаны в России нежелательными, дело их живет, а вместе с ними их бесчисленные «дочки», которые продолжают влиять на законодательство и курс правительства и при этом исправно получают финансирование уже из российского бюджета. А ведь казалось бы, Россия уже должна быть научена опытом соседей, где именно через НКО шло финансирование Майдана. Напомним, финансируемый из бюджета США американский Национальный фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED) заявил в своём отчёте, что выданные им гранты сыграли важную роль на начальном этапе Евромайдана в Киеве в 2013—2014 гг.



По данным вышедшего в 2015 г. годового отчёта фонда, за 4 года (с 2011 по 2014 год) NED направил на поддержку украинских некоммерческих организаций почти $14 млн, активную роль в событиях майдана сыграл Институт масс-медиа, входящий в состав NED.



И это только NED, сколько всего можно прочесть в публикации «Русского эксперта». Если брать в виде картинки, то спонсоры Майдана выглядят вот так А теперь откроем список финансируемых NED российских НКО, которые получили деньги и видим среди них:



ни разу не политическая «Ассоциация общественных объединений "Союз комитетов солдатских матерей России», которая прославилась ложью о «российских войсках на Донбассе» ;



Автономная некоммерческая организация "Центр социального проектирования "Возрождение", направленная на «формирование поколения политических лидеров»;



«Фонд поддержки инициатив по свободе информации», который тесно связан с «Радио Свобода»,



«Автономная некоммерческая организация "Мемориал исторической памяти о политических репрессиях «Перьм-36».



В 2010 году «Перьм-36» получили только от NED 49,735 долларов для поддержки музея организации, посвящённого политическим репрессиям в СССР.



Помимо этого, средства Фонда будут были использованы для проведения серий семинаров для учителей из соседних регионов и подготовки электронных версий исторических и методических материалов. Впрочем, «уважаемым партнерам» никогда не было жалко денег на формирование у русских негативного самовосприятия, на убеждение нас самих в том что наша история – это не Победа и не Гагарин, а «кровавое прошлое».



Продолжать приводить примеры подобных организаций, которых пытается вывести из-под удара Орешкин, можно долго, вплоть до публикации отдельной книги.



И финансируют их, как видим, соответственно – 80 млрд только того, что выявили, а в реальности цифра может оказаться гораздо больше. Понятна и цель финансирования – вернуться в 1993-й год.



Понимает ли Орешкин и ему подобные деятели, безбедно существующие лишь благодаря тому в свое время коллективный Путин не дал их духовным предшественникам растащить страну на 7 военных округов, а потом сказал Мюнхенскую речь и вернул Крым, непонятно.



Скорее всего, уже и не понимают.



Вопрос только зачем коллективный Путин их все еще терпит? РИА Катюша *** Источник.

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4414869.html