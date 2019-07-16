Страна как бы, или как бы страна?

Позёры промпроизоводства.

Недавно стало известно, что некий частный университет выиграл конкурс Минэконоразвития на 1 миллиард 100 миллионов рублей на – внимание! – на популяризацию предпринимательства в России. То есть, ведомство Орешкина отвалило денег для того, чтобы рассказать дорогим россиянам, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. А фермер Владимир Кошманов весной искал несколько сотен тысяч рублей на посевную. Как шутили раньше: «Два мира – два Шапиро»…

Есть такой полузабытый термин «позёрство». Позёр – это неискренний человек, заботящийся только о внешнем эффекте своего поведения и своих речей. Говоря более современным языком – колотящий понты, но не делающий никаких реальных дел. Так вот министр Орешкин – позёр. Его ведомство вместо развития экономики занимается позёрством. Справедливости ради надо сказать, что и практически вся так называемая «экономика» нашей страны сплошное позёрство. Кроме, пожалуй, ОПК и атомной промышленности, которые вопреки министру Орешкину и другим членам правительства как-то работают. Называть «экономикой» экспорт сырья и импорт всего высокотехнологичного – колотить понты.

По данным ФТС, больше всего в прошлом (как и в позапрошлом году) «Россия – страна возможностей» экспортировала «Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 64,79% от всего объема экспорта России (в 2017 году – 60,37%)». Что такое загадочные ТН ВЭД 25-27? 25 – это «соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент». 26 - «руды, шлак и зола». 27 – «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные». А что ввозила в обмен? «Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 44,58% от всего объема импорта России (в 2017 году – 45,62%)». Это и «реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, железнодорожные локомотивы, средства наземного транспорта, летательные аппараты, космические аппараты, и их части, суда, инструменты и аппараты, в т.ч. медицинские или хирургические».

Так что у нас министр Орешкин развивает? Экспорт руды и золы? Импорт летательных аппаратов? Как бы экономика, как бы развитие, как бы министр…

Основа любой развитой экономики – промышленность. Для нее припасен целый вечно охрипший социолог позёр Мантуров. Ну как промышленность? Как бы промышленность. По объемам в мировом промышленном производстве мы пока держим 4 место в мире – 3,61% (Китай - 24,45%, США - 10,39%, Индия - 6,93%), но в спину дышат Япония и Индонезия. А если вспомнить, что РСФСР в восьмидесятые годы производил 12% мирового промпроизводства, то становится совсем грустно.

- Всего за эти неполные последние тридцать лет уничтожены около 70 тыс. заводов и фабрик. Это больше, чем за годы войны. Из оставшихся 10 процентов в перманентно предбанкротном состоянии. Доля благополучных промпредприятий около 13-14 процентов. И то, они аффилиированы с госбюджетом.

Падение в машиностроении с 1990 года, по данным Росстата, в среднем 90 с лишним процентов! В секторе производство средств производства, то бишь станков, еще хуже. Например, в прошлом году на территории России было произведено 4188 металлорежущих станков. В 1989 году – 157 тысяч штук! В том числе, 23,7 тысяч с ЧПУ. Машины кузнечно-прессовые в 2018 - 4129единиц. В середине 80-ых – почти 40 тысяч. Порядка 10-12% станков всей номенклатуры шли на экспорт, - подсчитал доктор экономических наук, профессор Василий Симчера.

По данным Минтранса, в 2017 году российский парк воздушных судов насчитывал 579 магистральных самолетов, 494 из которых были иностранного производства со средним возрастом 11 лет. Зато министр Мантуров тратит по миллиону за сутки в «десятизвездочных хостелах», что по его словам, вполне вписывается в нормативы министра как бы промышленности…

Рекламный миллиард от Орешкина должен быть «освоен» до конца года. Сомнений в том, что это случится никаких. Российские предприниматели и чиновники собаку съели и не одну! на освоении бюджетных даже не миллиардов – триллионов. Если повар им не врет. Вот только и экономика, и предпринимательство, и промышленность до сих пор имеют статус «как бы».

А еще есть всеобщая: цифровизация, оптимизация, модернизация, социализация, диспансеризация, образовация… Но это, конечно, темы для отдельной болтализации. О них мы обязательно поболтаем. Болтать – не мешки ворочать!

Когда по ТВ показывают древние города, храмы, сооружения посреди джунглей, поражаешься, кто это строил, если теперь на этой территории живут страны "третьего мира". А потом выходишь на улицу и понимаешь, что удивляться нечему. Каких-то 40-50 лет назад строили АЭС, города, ракеты, самолёты, университеты и прочее, и прочее. И строила это другая цивилизация, на территории которой живём мы, современные россияне. "Все, что построил СССР, в РФ даже покрасить не в состоянии "