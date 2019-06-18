Дуэт «неудачников»?

Орешкин и Силуанов достойны «вылета»?

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин почти возмутился прогнозу по инфляции, данному ЦБ России. Последний спрогнозировал ее выше 4 процентов, в то время, как структура Минэкономразвития Росстат сообщил, что инфляция будет ниже этой цифры. Об этом сообщил корреспондент «Документы и Факты».

Росстат – одно из приоритетных направлений для Максима Орешкина. Достаточно сказать, что при его непосредственном участии недавно был сменен глава ведомства. Вместо Александра Суринова этот пост занял долгое время работавший в Минэконмразвития Павел Малков.

Нет сомнений в том, что это человек Орешкина и, как поговаривают, действует по указке министра.

Уже многими замечено, что в бытность Орешкина министром в стране все в розовом цвете. То есть, так скажем, склонен приукрашивать реальное положение дел.

Депутатский разнос

Депутаты Госдумы не совсем доверяют ведомству господина Орешкина. В последний раз федеральные депутаты выразили свое «фи» не далее как два месяца назад, когда министр пришел в парламент с годовым отчетом.

Целый ряд резких возражений позволил себе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он оказался недовольным однобокостью доклада, который был акцентирован лишь на проблемах малого и среднего бизнеса.

«Максим Станиславович, ну у вас выступление в парламенте один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса чисто в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно», — урезонил, по информации «ББК«, Орешкина Володин. При этом он предупредил, что разговор не окончен и будет продолжен позже.

И «сам » устроил разнос?

Попал Максим Орешкин и под горячую руку самого главы государства. Он был в пух раскритикован Владимиром Путиным за из вон плохо налаженное транспортное сообщение между материковой частью страны с островом Сахалин.

Речь, прежде всего, идет о строительстве судна, которое должно связать остров с полуостровом Камчатка. Проблема, которую пытался поднять еще незабвенный Иосиф Сталин, так и остается проблемой, которая с каждым днем становится все острее.

Об этом Орешкину и напомнил президент на одном из совещаний с правительством. Оказалось, что проблема стала полным откровением. Тот не нашел ничего лучше как пообещать «разобраться в проблеме».

И это при том, что на решение вопроса предусмотрены (как с удивлением узнал глава Минэкономразвития) выделены огромные бюджетные деньги – едва ли не один миллиард рублей.

Где эти деньги, министр Орешкин внятно так ответить и не смог. Ведь они были выделены еще 2 года назад! Об этом и напомнил Путин Орешкину. Заметим, не Орешкин президенту, а наоборот. Ответа не последовало.

Казусы Орешкина

Максим Орешкин – политик достаточно скрытный и не склонный себя афишировать. Но до конца скрыть свои поступки от широкой общественности не смог. Конечно, самая яркая история – это скандальная ситуация с Юлией Алферовой.

По слухам, Алферова находится с Орешкиным более чем в близких связях, и, как судачили некоторые злопыхатели, является его любовницей. И вот, эта самая Алферова вдруг становится министерской помощницей.

Насколько эффективно госпожа Алферова «помогает» своего ненаглядному шефу, говорят красноречивее всего дела министерства. Росстат занимается якобы откровенным очковтирательством, а «завалы» с транспортной логистикой на Дальнем Востоке, похоже, не разгрести и самыми мощными бульдозерами.

В этой связи Орешкин схож со своим коллегой, министром финансов Антоном Силуановым.

Тайны Минфина

Глава Минфина Антон Силуанов просто не вылезает с телеэкранов. Естественно, с радужной картиной финансового положения в стране. При этом, министерство утаивает некоторые аспекты своей деятельности.

А говорить здесь есть о чем. Например, Общественный совет РФ не так давно проверил деятельность финансового министерства. Вроде ничего крамольного не нашел. Кроме разве того, что в ведомстве Силуанова нет публичной информации о возможных коррупционных делах внутри министерства.

Ее действительно нет. Как нет обратной связи Минфина с общественностью, что на своих сайтах имеют все российские министерства. А, между тем, в коррупции, минфин предупреждали даже сами члены Общественного Совета. Как пишет «Руспресс«, на это прозрачно намекал член Совета, заместитель председатели Сбербанка РФ Белла Златкис. Но дальше подозрений дело не пошло.

Возвращаясь к скрытности господина Силуанова. Издание «Собеседник«, например, вспомнило о недвижимости Силуанова. У семьи Силуановых несколько квартир в разных концах Москвы. Скупать квартиры отчасти позволяет зарплата министра. В год, по мнению того же издания, ее размер превышает 9 миллионов рублей. Видимо, награда за непосильный труд.

Вот такие министры работают в правительстве страны. Тихушники и радужные прогнозисты. А тот же Росстат несет благополучие обоих ведомств в народные массы. Еще поговаривают, что и Орешкин, и Силуанов старательно прибирают к своим рукам контроль реализации национальных проекты. На них ведь выделяются несметные суммы из казны. Не провалится ли реализация этих проектов?

Недавно Максима Орешкина назначили куратором трех самых отсталых регионов: республики Алтай, Карелия и Тува. И если за подобное шефство будет реальный спрос, то, может, в самое ближайшее время Максима Орешкина отправят в отставку. Справиться с поставленной задачей ему вряд ли будет под силу.

Источник: http://dofa.news/duet-neudachnikov/?utm_referrer=httpszen.yandex.com