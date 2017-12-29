Корпоратив и Баста

Ведомство, чья задача тихонько планировать экономическое развитие страны, неожиданно отметилось громким скандалом. 1 декабря Минэк провел новогодний корпоратив, замаскировав его под деловую конференцию. 2 недели об этом мероприятии никто особо не распространялся, но потом широкая публика таки узнала, как именно провели время сотрудники Минэкономики. Оказывается, конференция стоила почти 10 миллионов рублей, и на ней выступал репер Василий Вакуленко, более известный как Баста.

По стопам Чубайса

Министр экономического развития Максим Орешкин человек молодой, в этом году ему исполнилось всего лишь 35 лет. Возможно, поэтому он не очень хорошо помнит, как несколько лет назад Владимир Путин посоветовал чиновникам проводить корпоративные праздники за свой, а не государственный счет. Возможно, он также подзабыл, как всего лишь два года назад глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил на корпоративе, заявив, что у корпорации «много денег», поэтому можно весело праздновать Новый Год. Для Анатолия Чубайса тот праздник обернулся большим скандалом и проверками. Можно предположить, что подобные события вскоре ожидают и Минэкономразвития.

1 декабря ведомство решило провести деловую конференцию. Дело, безусловно, благое и полезное: где же еще можно родить прекрасное экономическое будущее, как не на очередной говорильне? Вот только формат мероприятия Минэка оказался совсем не похож на конференцию. А был это обычный корпоратив, на который министерство потратило миллионы бюджетных рублей. Если точнее, почти 10 миллионов. И Максим Орешкин лично в нем участвовал, равно как и первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Две недели публика ничего не знала о новогоднем корпоративе министерства. Но на днях его стали широко обсуждать СМИ. Что, кстати, несколько странно: сотрудники Минэкономики не скупились на фотографии и видео в соцсетях и хэштеги, вроде #конференцияминэкономразвития, а также комментарии типа «Максим Станиславович постарался». Однако на цифровые следы шика никто не обращал внимание, пока этого не сделала газета «Известия», а за ней и другие СМИ. И общественность оказалась скандализирована тем, как чиновники провели корпоратив. Вернее мероприятие под названием «Об итогах внедрения проектного (программного) подхода в Минэкономразвития России и подведомственных службах и агентстве».

Благодаря публикациям, граждане выяснили, что конференция прошла на пафосной и дорогой московской площадке «Крокус Сити Холл». Началась она в семь часов вечера, а закончилась не раньше полуночи. И публику развлекал известный репер Баста. СМИ, естественно, быстро выяснили, что за концерт этот исполнитель берет гонорар больше миллиона рублей. Поскольку на организацию праздника тратились бюджетные деньги, то быстро нашелся и соответствующий госзаказ. Кстати, Минэк, как ему и положено, всегда выступает за прозрачность госзакупок. Интересно, не жалеют ли сейчас чиновники об этой транспарентности?

Раз пошла такая конференция…

А ведь благодаря ей стало известно, что примерно миллион рублей ведомство и собиралась потратить на музыкальное сопровождение вечера. Еще примерно половину от общей суммы закупки, судя по документу, потратили на проведение конкурса, цитируем «по выявлению лучших проектных (программных) команд по итогам внедрения проектного (программного) подхода в Минэкономразвития России и подведомственных службах, учреждениях и агентстве». Что скрывается за этим бессмысленным бюрократическим нагромождением слов? Но стоил конкурс российскому бюджету почти 5 миллионов рублей.

Впрочем, и эти траты – еще не все. Организацию мероприятия Минэкономики заказал стороннему агентству под названием «Симпотека» (оно выиграло тендер). А вот аренду зала и фуршет, как указано в документации, заказчик оплатил сам. Сколько на это потратило ведомство, не сообщается. Но пару лет назад владельцы «Крокус Сити Холл» рассказывали, что аренда зала стоит у них 1,2 миллиона рублей. Ну а сумма, ушедшая на фуршет, и вовсе покрыта мраком: здесь все зависит от гастрономической фантазии заказчика.

Министру по способностям

Вернемся к вопросу, который мы задали в самом начале. Наверняка Максим Станиславович прекрасно осознавал, что устраивать такие праздники в непростые для экономики времена небезопасно для репутации. И все-таки устроил (есть основания предполагать, что министр мог быть в курсе всех деталей и сметы). Но откуда такая самонадеянность? Быть может Максим Орешкин поверил летней публикацией Блумберга, где его назвали «фаворитом» главы государства и прочили в премьер-министры? Или же его вдохновили экономические успехи страны? Если так, то можно сделать вывод, что молодой технократ падок на комплименты и излишне самонадеян. Оставим в стороне тему «фаворитизма», обсуждать ее было бы не очень правильно, особенно с учетом того, что предшественнику Орешкина Алексею Улюкаеву руководство страны тоже верило, а он взял и подвел. А вот «экономическим успехам» стоит посвятить несколько слов.

Сам Максим Орешкин прогнозирует, что ВВП страны по итогам года вырастет примерно на 2%. И это неплохой результат, учитывая, что еще недавно Россия находилась в рецессии. Но можно ли приписать этот небольшой для развивающейся страны рост заслугам министра экономики? Позвольте, он во главе своего ведомства находится чуть больше года, за это время даже самый великий экономист и политик не успел бы сделать что-то существенное. Положительный эффект называется «отскоком»: экономика падала, а потом, нащупав дно (это из лексикона предыдущего министра), пошла верх. У специалистов есть еще одно хорошее выражение для обозначения подобного подъема: «отскок дохлой кошки об асфальт». Вряд ли к этому имеет отношение новый министр. Хотя, может, и имеет. Вспомним, что с его подачи в этом году Росстат перешел в ведение Минэкономики, то есть в подчинение Орешкину. И когда шел этот процесс, глава Сбербанка Герман Греф тонко пошутил по поводу роста российской экономики: «все зависит от того, кому будет подчиняться Росстат»

Молодой и находчивый

Сам Максим Орешкин не стал комментировать журналистам проведение мероприятия в «Крокусе». Зато бодро отчитался, что зарплаты россиян в этом году выросли на 4-5%, и примерно на столько же вырастут в следующем году. Возможно, это заявление чиновник сделал, чтобы наверху на фоне скандала услышали о заслугах «фаворита». А может быть просто привел к месту удачную статистику. Но и в том и другом случае к этому заявлению прекрасно подойдет музыкальное сопровождение в виде той песни, что репер Баста спел на празднике Минэка: «Медлячок, чтобы ты заплакала… и пусть банально и не талантливо…».