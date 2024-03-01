Послание Президента – «зигзаг истории» начинает уходить в прошлое, а жизнь России входить в естественное для нее русло

Термин «зигзаг истории», как нарушение естественного развития страны и этногенеза ее государствообразующего народа в результате искусственного воздействия, ввел Лев Николаевич Гумилев в описании истории Хазарского каганата.

В России такой «зигзаг» произошел в результате стремления влиятельной и сплоченной части партхозноменклатуры стать из «служилых людей» партии и государства хозяевами страны, наследственной элитой, вышвырнуть за борт уже не нужную им партию и превратить государство в инструмент обеспечения личных и корпоративных интересов его хозяев. Отсюда и все «прелести» конца 80-х – начала 90-х гг., которые до сих пор определяли линию развития России: искусственный распад СССР, реставрация капитализма, курс на вхождение в глобальную элиту, государственная русофобия, капитуляция перед Западом.

Что позволяет говорить о том, что этот «зигзаг» начинает выпрямляться, а жизнь возвращаться в ее естественное русло? Приведу только несколько оснований для «исторического оптимизма».

1. Послание по своей форме и сути – план развития России на ближайшие шесть лет, подобно тому, как были доклады Генеральных секретарей с ясным и четким изложением планов развития на очередную пятилетку.

2. Введение дифференцированной шкалы налогообложения – это не только и не столько про налоги. Подобно тому, как и введение «плоской» шкалы было не только про налоги. Тогда резко в разы понизили налоги с богачей и повысили, пусть и на один процент, налоговое бремя всего остального населения. Это была демонстрация сути создававшегося в 90-е гг. государства, как инструмента на службе у денежных мешков. Показательно, что предложение Президента по дифференцированному налогу было единственным, которое не вызвало бурных оваций в зале.

3. Явный отказ от «государственной русофобии». «Русская весна» вместо внедрявшегося государственной пропагандой понятия «Крымская весна», можно трактовать, как игру слов, но показательную. Гораздо важнее, что объявляется о поддержке рождаемости в коренных русских областях. Провозглашается программа поддержки и развития сельских поселений и малых городов России, с особым упором на исторические города. Полезно не забывать, что ранее они объявлялись «неперспективными», а целью ставилось стягивание населения всей страны в полтора десятка космополитичных по своей природе многомиллионных агломераций.

4. Элита, сформировавшаяся в результате «большого хапка», объявлена паразитическим слоем, дискредитирующим само понятие «элита».

5. Провозглашается курс на формирование новой «служилой» элиты, из тех, кто доказал свою готовность служить Отечеству на поле боя. Такие слова произносились и ранее, но были словами. В Послании впервые объявлено о конкретной программе инкорпорации этих людей в правящий политический и экономический класс.

6. На этом фоне может и совсем «мелочь», но показательная: финансовый сектор должен работать на развитие реальной экономики – нечто совершенно немыслимое для либеральной системы координат, в которой развивалась экономика России все последние десятилетия.

Подводя итог. В Послании Россия, российское государство объявляются целями и ценностями, а не средствами обеспечения интересов элиты.

Слишком оптимистично? Конечно, первые ласточки весну еще не делают. И каждый слышит то, что хочет услышать. Но дорогу осилит идущий.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Термин "зигзаг истории" введен Л.Н. Гумилевым для описания нарушения естественного хода истории.

2. В России "зигзаг истории" произошел в результате стремления партноменклатуры стать наследственной элитой.

3. Послание Президента по форме напоминает планы развития СССР на пятилетки.

4. Дифференцированная шкала налогообложения демонстрирует изменение отношения государства к богатым.

5. В Послании заметен отказ от "государственной русофобии".

6. Элита 90-х объявлена паразитическим слоем, провозглашен курс на новую "служилую" элиту.

7. Финансовый сектор должен работать на реальную экономику, а не наоборот.

Вывод: В Послании прослеживается курс на возвращение России к естественному историческому пути развития после "зигзагов" 90-х годов.