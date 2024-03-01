Оказывается, уже в ряде российских регионов введён запрет на работу мигрантов в различных профессиях — от работы в общественном транспорте до занятости в общепите и образовании. Ограничения ввели в Калининградской, Калужской, Новосибирской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, в Югре, Якутии и Магаданской области.

Первым такой запрет ввёл губернатор Амурской области ещё 5 лет назад – и вопреки опасениям бизнеса и аграриев, которые уверяли, что местных жителей не хватит из-за пьянства, экономика региона показала рост. То есть это были не опасения, а обман бизнесменов, которые в погоне за прибылью завозят дешёвую рабочую силу.

Таким образом, региональные власти на практике опровергают этот миф и доказывают, что рабочей силы достаточно без такого количества мигрантов. Возможно, и федеральные власти, прежде всего Путин, который озабочен нехваткой рабочих рук, обратит внимание на этот опыт и выведет его на федеральный уровень.

Да, дефицит кадров существует, но его можно решать не огульным завозом всех подряд, а с помощью переквалификации российских кадров (с корочками юристов, экономистов и манагеров) и грамотной миграционной политики.

Рабочие мигранты нужны, но в ограниченном количестве и принявшие социальные нормы и ценности Русского мира. В отсутствии системной работы по воспитании и ассимиляции мигрантов лучше уж совсем запрещать их наём, чем продолжать нынешнюю миграционную политику, повторяющую ошибки Европы.

РМ

Комментарий редакции

Опыт США и Европы показывает, что завоз дешёвой рабочей силы из неблагополучных стран в виде мигрантов не оправдывает себя. В надежде на их ассимиляцию правительства этих стран столкнулись с созданием мигрантами своих анклавов и территорий нестабильности. Вместе с мигрантами растёт число правонарушений, а местные граждане остаются без работы из-за конкуренции. Ещё один минус – мигранты отправляют зарплату на родину, что не способствует росту экономики принимающей страны.

Хотя бизнесу выгодна дешёвая рабочая сила мигрантов, но экономике и государству в целом это невыгодно. Лучше повышать зарплаты местным гражданам, которые будут тратить их внутри страны, а не выводить за рубеж. Поэтому вместо неконтролируемого завоза мигрантов нужна взвешенная миграционная политика с акцентом на собственных граждан.