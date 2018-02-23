100 лет Красной Армии

100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии

(Речь на первом всероссийском съезде военных комиссаров 7 июня 1918 г.)

О ТРЕХ ОСОБЕННОСТИ КРАСНОЙ АРМИИ

С праздником товарищи! С Днем Красной Армии!

100 лет назад была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Та армия, которая стала щитом и мечом первого в мире социалистического государства. Та армия, которая в тяжелейших условиях одержала победу в гражданской войне. Та армия, которая выгнала из страны иностранных интервентов. Та армия, которая в 1945 году пришла в Берлин и водрузила на Рейхстаге Красное знамя Победы.Со временем, название сменилось, а ныне праздник имеет совсем другое название и существенно другой смысл, но в основе своей 23 февраля отсылает нас к тем лихим и славным годам, когда из руин распавшейся империи поднималась армия нового типа, которой только предстояло удивить весь мир.Декрет о создании РККА. Стоит отметить, что последующий спор Сталина и Троцкого относительно их заслуг в деле победы в гражданской войне и строительстве Красной Армии проходил при отсутствии их подписей под декретом о создании РККА.Праздник со 100-летней историей.Выступление ЛенинаНу и две достаточно известных речи Троцкого и Сталина, которые после смерти Ильича изрядно ломали копья на тему того, кто из них внес больший вклад в сегодняшний праздник.Спор этот с позиций прошедшего века достаточно схоластичен, так как вклад обоих в создание РККА очевиден, безотносительно отношения к Сталину и Троцкому персонально. Но сводить только к ним тоже было бы упрощением, были и другие большевистские деятели, а также офицеры и генералы старой армии, которые приняли новую Советскую Россию и помогали строить фундамент новой армии.Товарищи, мы присутствуем на съезде исключительной важности. Партии, представленные на данном собрании, имеют за собой большое революционное прошлое. Тем не менее, в данный момент мы учимся и должны научиться построить свою собственную революционную социалистическую армию, которая являлась бы полной противоположностью тем демобилизованным уже полкам, которые держались волею властителей, вводивших принудительную дисциплину. Перед нами задача создать армию, сорганизованную на принципе товарищеского доверия и трудового революционного порядка.Нет сомнения, что это необычайно большое, сложное и трудное дело. Между прочим, буржуазная печать много пишет о том, что мы только теперь поняли, наконец, что для защиты страны нужна вооруженная сила. Это, разумеется, вздор; мы и раньше, еще до Октябрьской революции, находили, что до тех пор, пока существует классовая борьба между эксплуататорами и трудовым народом, всякое революционное государство должно быть сильно для успешного отпора против империалистического натиска. Небывалая по силе русская революция не могла, конечно, сохранить старую царскую армию, в недрах которой свила крепкое гнездо тяжелая классовая дисциплина, создававшая принудительную связь между солдатом и командиром.Перед нами, в первую очередь, стала сложная задача полного уничтожения классового гнета в недрах армии, коренное разрушение классовых оков, старой принудительной дисциплины и создание обновленной военной силы революционного государства, в виде Рабоче-Крестьянской Армии, действующей в интересах пролетариата и деревенской бедноты. Мы по опыту знаем, что оставшиеся части старой армии после революции не в состоянии были оказать активного сопротивления надвигающимся силам контрреволюции. Мы знаем, что были на скорую руку созданы импровизированные отряды из лучшей части рабочих и крестьян, и мы отлично помним, как эти героические отряды успешно подавляли предательское движение, организованное всевозможными черносотенными деятелями. Мы знаем, как эти добровольческие партизанские полки победно боролись с палачами революции внутри страны. Но когда дело дошло до борьбы с внешними контрреволюционными бандами, наши войска оказались несостоятельными, ввиду их слабой технической подготовки и прекрасной организованности отрядов противника.Учитывая это, мы видим, что перед всеми нами встает вопросом жизни и смерти революции вопрос о немедленном создании соответствующей сильной армии, которая вполне отвечала бы революционному духу и программе рабочих и крестьян.Конечно, приступая к разрешению этой сложной задачи первейшей государственной важности, мы встречаем на пути великие трудности. В первую очередь, надо отметить затруднения в области транспорта и перебрасывания продовольственных грузов, затруднения, вызванные гражданской войной. Гражданская война – наш прямой долг, когда дело идет о подавлении контрреволюционных полчищ, но самый факт ее существования все же способствует затруднению в области срочного воссоздания революционной армии.Кроме этого, тормозит дело ее организации препятствие чисто психологического характера: весь предыдущий период войны значительно расшатал трудовую дисциплину; в недрах народа образовался нежелательный элемент деклассированных рабочих и крестьян.Я отнюдь не ставлю это в укор ни революционным рабочим, ни трудовому крестьянству. Мы все знаем, что революция увенчалась неслыханным в истории героизмом, который был проявлен трудовыми массами России, но нельзя и скрывать, что во многих случаях революционное движение ослабляло на время способность к систематическому и планомерному труду.Стихийный анархизм, мешечничество, озорство – вот явления, с которыми необходимо всеми силами бороться, против которых должна пойти лучшая часть сознательных рабочих и крестьян.И одной из основных задач, выпавших на долю военных комиссаров, является внушение трудовым массам путем идейной пропаганды сознания необходимости революционного порядка и дисциплины, которые должны упорно усваиваться всеми и каждым.Кроме всех этих явлений, тормозящих дело планомерной организации армии, мы встречаем препятствия чисто материального порядка. Мы разрушили старый аппарат управления армии; является необходимость создать новый орган. Благодаря такому переходному состоянию, мы пока полного порядка в этом отношении не имеем. Военное имущество нашего государства хаотически разбросано по всей стране, оно не взято на учет; нам точно неизвестно ни количество патронов, ни винтовок, ни тяжелых и легких орудий, ни аэропланов, ни броневых машин. Порядка нет. Старый аппарат учета разбит, а новый находится еще только в процессе организации.В области военно-административного строительства мы должны положить в основу наш декрет от 8 апреля*199. Вам известно, что Европейская Россия разбита на 7 округов, а Сибирь – на 3 округа.Вся сеть местных военных комиссариатов, организуемых по всей стране, тесно связуется с советскими организациями. Проводя такую систему в жизнь, мы добьемся того центра, вокруг которого будет планомерно проводиться дело организации Красной Армии.Всем известно, что до этого времени на местах царил хаос, который, в свою очередь, создавал ужасающий беспорядок и в центре. Мы знаем, что многие из военных комиссаров часто высказывают недовольство центральной властью и, в частности, Народным Комиссариатом по военным делам. Бывали факты несвоевременной высылки требуемых сумм на содержание армии. Мы получали очень часто спешные телеграммы с требованием денег, но при телеграммах не присылались сметы. Иногда это ставило нас в необычайно затруднительное положение; приходилось выдавать только авансы; все это создавало беспорядок, который вызывался тем, что на местах не было очень часто дельного распорядительного органа.Нами предприняты шаги к спешному созданию на местах комиссариатов-ячеек, в которые будут входить два представителя местных советов и один военный специалист.Такая местная коллегия, такого рода местный военный комиссариат будет являться организацией, которая сможет в том или ином месте вполне обеспечить планомерное формирование и обслуживание армии. Все знают, что армия, построенная нами на принципах добровольчества, считалась Советской властью только временным явлением.Как я говорил, всегда в нашу программу входил лозунг: защита всеми силами нашей революционной рабочей страны, очага социализма. Добровольный набор – это только временный компромисс, на который пришлось пойти в критический период полного развала старой армии и обострения гражданской войны. Мы призвали в Красную Армию добровольцев в надежде, что сюда будут привлечены лучшие силы трудовых масс. Оправдались ли наши надежды? Нужно сказать, что оправдались они только на треть. Конечно, в Красной Армии очень много героических самоотверженных бойцов, но много элемента негодного – хулиганов, лодырей, отбросов.Нет сомнения, что если мы обучим военному делу весь без исключения рабочий класс, то этот количественно сравнительно немногочисленный элемент не будет представлять для нашей армии серьезной опасности; но теперь, когда у нас так мало войска, этот элемент является неизбежной и нежелательной занозой в теле наших революционных полков.На обязанности военных комиссаров лежит неусыпная работа в области поднятия сознательности в недрах армии и беспощадного искоренения проникшего в нее нежелательного элемента.Для осуществления обязательной повинности – защищать Советскую Республику – нужно взять на учет не только оружие, не только винтовки, но и людей.Надо привлечь к созданию армии наиболее молодые годы, не бывавшую еще на войне молодежь, которая всегда отличается подъемом революционного духа и проявлением энтузиазма. Необходимо выяснить, сколько находится у нас военнообязанных, установить полный порядок в области учета наших сил, создать своеобразную советскую бухгалтерию. Эта сложная задача ложится теперь на волостные, уездные и губернские военные комиссариаты и округа, их объединяющие. Но здесь возникает вопрос о командном составе; опыт показал, что отсутствие технических сил пагубно отзывается на успешном формировании революционных войск, так как революция не выделила из недр трудовых масс знающих военное дело бойцов. Это явление есть больная сторона всех революций, об этом говорит нам история всех прежних восстаний.Если бы среди рабочих нашлось достаточное количество товарищей-специалистов в военном деле, вопрос решался бы очень просто, но, к сожалению, у нас чрезвычайно мало лиц с военным образованием.Обязанности представителей командного состава можно разделить на две части: чисто техническую и нравственно-политическую. Если оба эти качества объединены в одном лице, то создается идеальный тип вождя – командира нашей армии. Но, к сожалению, подобного рода явления встречаются чрезвычайно редко. Ни один из вас, я уверен, не скажет, что наша армия может обойтись без командиров-специалистов. Это нисколько не умаляет роли комиссара. Комиссар является непосредственным представителем Советской власти в армии, защитником интересов рабочего класса. Если он не вмешивается в боевые операции, то только потому, что он стоит над всяким военным руководителем, следит за его действиями, контролирует каждый его шаг.Комиссар – политический деятель, революционер. Военный руководитель отвечает головой за всю свою деятельность, за исход военных операций и т. д. Если комиссар заметил, что со стороны военного руководителя угрожает опасность революции, комиссар имеет право беспощадно расправиться с контрреволюционером вплоть до расстрела.Для того чтобы мы могли иметь возможность в скором времени приготовить собственных крестьянских и рабочих офицеров, борцов за социализм, во многих местах приступлено к формированию инструкторских школ, которые будут приготовлять и обучать военному делу представителей трудового народа.Есть еще одна задача, которую должна разрешить наша армия. Это – задача в области борьбы с мешечничеством и богатыми спекулянтами, укрывающими хлеб от бедняков.Необходимо лучшие, организованные отряды бросить в области, богатые хлебом, где нужно предпринять энергичные шаги для борьбы с кулачеством путем агитации или даже применения решительных мер.Перед нами, в общем, колоссальные задачи, но, я думаю, что мы не опустим рук, несмотря на то, что и среди нас, советских работников, встречаются иногда скептики и нытики.И если они отчаялись, то пусть они отходят к сторонке, а мы будем упорно продолжать свою титаническую работу. Надо помнить, что трудовой народ мучительно угнетался долгими столетиями, и для того чтобы окончательно сбросить гнет рабства, нужны долгие годы и обучение на опыте и на своих ошибках и промахах, которые мы часто делаем, но которые будут встречаться в нашей деятельности все реже и реже.На этом съезде мы будем обмениваться наблюдениями друг с другом, мы научимся друг у друга кое-чему, и я уверен, что вы разъедетесь по местам и будете продолжать свою творческую работу в интересах трудовой революции. От имени Народного Комиссариата по военным делам и Совета Народных Комиссаров я приветствую вас и кончаю свое слово возгласом: Да здравствует Советская Республика! Да здравствует Красная Рабоче-Крестьянская Армия!* * *Товарищи! Позвольте приветствовать от имени Центрального Комитета нашей партии бойцов нашей Красной Армии, бойцов нашего Красного Флота, бойцов нашей Красной Авиации, наконец, наших допризывников, вооруженных рабочих СССР.Партия гордится, что ей удалось создать с помощью рабочих и крестьян первую в мире Красную Армию, в величайших битвах отстаивавшую и отстоявшую свободу рабочих и крестьян.Партия гордится, что Красной Армии удалось с честью пройти тяжелый путь жесточайших боев с внутренними и внешними врагами рабочего класса и крестьянства нашей страны, что ей удалось оформиться в величайшую боевую революционную силу на страх врагам рабочего класса, на радость всем угнетенным и порабощенным.Партия гордится, что Красная Армия, пройдя долгий путь освобождения рабочих и крестьян от ига помещиков и капиталистов, завоевала, наконец, себе право праздновать свой юбилей на десятом году своего рождения.Товарищи, в чем сила, где источник силы нашей Красной Армии?В чем состоят те особенности, которые коренным образом отличают нашу Красную Армию от всех и всяких армий, когда-либо существовавших в мире?В чем те особенности, которые составляют источник силы и могущества нашей Красной Армии?Все до сих пор существующие при капитализме армии, какой бы они ни имели состав, являются армиями утверждения власти капитала. Они были и остались армиями господства капитала. Буржуа всех стран лгут, когда говорят, что армия политически нейтральна. Неверно это. В буржуазных государствах армия лишена политических прав, она отстранена от политической арены. Это верно. Но это вовсе не значит, что она нейтральна политически. Наоборот, всегда и везде, во всех капиталистических странах армия вовлекалась и вовлекается в политическую борьбу, служа орудием подавления трудящихся. Разве это не верно, что армия подавляет там рабочих, что она служит там оплотом господ?В отличие от таких армий, наша Красная Армия имеет ту особенность, что она является орудием утверждения власти рабочих и крестьян, орудием утверждения диктатуры пролетариата, орудием освобождения рабочих и крестьян от ига помещиков и капиталистов.Наша армия есть армия освобождения трудящихся.Обратили ли вы внимание, товарищи, что в старое время, да и теперь в капиталистических странах народ боялся и продолжает бояться армии, что между народом и армией существует преграда, отгораживающая армию от народа? Ну, а у нас? У нас, наоборот, народ и армия составляют одно целое, одну семью. Нигде в мире нет таких любовных и заботливых отношений со стороны народа к армии, как у нас. У нас армию любят, ее уважают, о ней заботятся. Почему? Потому, что впервые в мире рабочие и крестьяне создали свою собственную армию, которая служит не господам, а бывшим рабам, ныне освобожденным рабочим и крестьянам.Вот где источник силы нашей Красной Армии.А что значит любовь народа к своей армии? Это значит, что такая армия будет иметь крепчайший тыл, что такая армия является непобедимой.Что такое армия без крепкого тыла? Ничто. Самые большие армии, самые вооруженные армии разваливались и превращались в прах без крепкого тыла, без поддержки и сочувствия со стороны тыла, со стороны трудящегося населения. Наша армия есть единственная в мире, которая имеет сочувствие и поддержку со стороны рабочих и крестьян. В этом ее сила, в этом ее крепость.Вот чем, прежде всего, наша Красная Армия отличается от всяких других армий, существовавших и существующих в мире.Пожелания партии, ее задача состоит в том, чтобы эта особенность Красной Армии, эта ее близость, ее братская связь с рабочими и крестьянами, была сохранена и закреплена за нашей Красной Армией.В старое время обычно армии воспитывались в духе великодержавничества, в духе захватничества, в духе необходимости покорять слабые нации. Этим, собственно, и объясняется, что армии старого типа, армии капиталистические были вместе с тем армиями национального, колониального угнетения. В этом состояла одна из основных слабостей старых армий. Наша армия коренным образом отличается от армий колониального угнетения. Все ее существо, весь ее строй зиждется на укреплении уз дружбы между нациями нашей страны, на идее освобождения угнетенных народов, на идее защиты свободы и независимости социалистических республик, входящих в состав Советского Союза.В этом второй и основной источник силы и могущества нашей Красной Армии. В этом залог того, что наша армия в критическую минуту найдет величайшую поддержку в миллионных массах всех и всяких наций и национальностей, населяющих нашу необъятную страну.Пожелания партии, ее задача состоит в том, чтобы эта особенность также была сохранена и закреплена за нашей Красной Армией.В капиталистических странах армии обычно воспитываются в духе ненависти к народам других стран, в духе ненависти к другим государствам, в духе ненависти к рабочим и крестьянам других стран. Для чего это делается? Для того чтобы превратить армию в послушное стадо в случае военных столкновений между государствами, между державами, между странами. В этом источник слабости всех капиталистических армий.Наша армия построена на совершенно других основах. Сила нашей Красной Армии состоит в том, что она воспитывается с первого же дня своего рождения в духе интернационализма, в духе уважения к народам других стран, в духе любви и уважения к рабочим всех стран, в духе сохранения и утверждения мира между странами. И именно потому, что наша армия воспитывается в духе интернационализма, в духе единства интересов рабочих всех стран, именно поэтому она, наша армия, является армией рабочих всех стран.И то, что это обстоятельство является источником силы и могущества нашей армии, об этом узнают когда- либо буржуа всех стран, если они решатся напасть на нашу страну, ибо они увидят тогда, что наша Красная Армия, воспитанная в духе интернационализма, имеет бесчисленное количество друзей и союзников во всех частях мира, от Шанхая до Нью-Йорка, от Лондона до Калькутты.Вот, товарищи, третья и основная особенность, проникающая дух нашей армии и создающая источник ее силы и могущества.Пожелания партии, ее задача состоит в том, чтобы эта особенность также была сохранена и закреплена за нашей армией.Этим трем особенностям обязана наша армия своей силой и мощью.Этим же объясняется тот факт, что наша армия знает, куда идет, ибо она состоит не из оловянных солдат, а из людей сознательных, понимающих, куда итти и за что биться.Но армия, знающая за что она борется, непобедима, товарищи.Вот почему наша Красная Армия имеет все основания быть лучшей в мире армией. Да здравствует наша Красная Армия! Да здравствуют ее бойцы! Да здравствуют ее руководители! Да здравствует диктатура пролетариата, родившая Красную Армию, давшая ей победу и увенчавшая ее славой! (Бурные продолжительные аплодисменты.)

Источник: colonelcassad.livejournal.com