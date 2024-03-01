Николай Азаров, о том когда и почему страна свернула в пропасть.

Ведущий: Максим Романычев

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В 2013 году Украина развивалась стабильно и успешно – росли доходы населения, была низкая инфляция, проведены реформы по дерегулированию экономики.

2. Однако в стране сохранялся идеологический раскол – Западная Украина ориентировалась на Европу, Юго-Восток – на Россию.

3. Поводом для Евромайдана послужило решение правительства Азарова приостановить подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

4. Протесты на Майдане активно поддерживались и направлялись Западом, в том числе США.

5. После отставки правительства и бегства Януковича к власти пришли прозападные силы, что привело к разрушению экономики, росту коррупции и насилия.

6. Новые власти развязали войну на Донбассе, что стало трагедией для Украины.

7. За 10 лет после Майдана страна пришла в упадок, многолетнее зомбирование привело к росту национализма и русофобии.

Вывод: государственный переворот 2014 года стал точкой бифуркации для Украины, после которой страна изменила вектор развития и потеряла свой потенциал. Революция принесла разруху, войну и нищету вместо обещанного европейского благополучия.