Новости Украины и Новороссии 23 февраля 2019

Одна из самых активных неонацистских организаций Украины С-14 находится под «колпаком» Службы безопасности.

В распоряжении украинского издания Obozrevatel оказались резонансные данные, которые свидетельствуют о прямом подчинении радикалов спецслужбе.

За последние несколько лет члены этой группировки попали в ряд громких скандалов и стали фигурантами уголовных дел. На счету некоторых участников С-14 — разбои и нападения. Правда, до сих пор руководители организации так и не понесли наказания.

Под контролем СБУ

Зависимость С-14 от украинских спецслужб обсуждается в украинской экспертной и журналистской среде давно. Но доказательств этому не было. До недавнего времени. Как выяснилось, во время ряда протестных акций действия нацистов координировались напрямую СБУ.

Так, 9 февраля 2019 года в центре Киева во время акции кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко правоохранители задержали боевиков С-14. У них изъяли газовые балончики, ножи и плакаты.

По словам представителей движения, они лишь планировали задать вопрос кандидату про заказчика убийства «активистки» Екатерины Гандзюк, намекая на связь с убийцами Гандзюк главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, который являлся членом партии ВО «Батьківщина».

Вскоре задержанных отпустили, но личные вещи так им и не вернули. Прибывшая на место «группа поддержки» пошла в атаку на Подольский райотдел полиции. В результате конфликта ранены были трое полицейских, а нападавших скрутил спецназ.

Ситуация вызвала общественный резонанс по всей стране. В итоге вечером всех отпустили. В отношении одного из полицейских за крик «Ложись, бандера!» возбудили уголовное дело.

В этой ситуации многих заинтересовал вопрос — почему так называемые активисты пришли на митинг с ножами, а затем и вовсе позволили себе штурм системного объекта? Такая безнаказанность может быть связана с покровительством С-14 со стороны Службы безопасности Украины.

Как утверждают украинские журналисты, действия нацистов координировались людьми, которые приезжали на автомобилях Volkswagen Transporter с номерным знаком ВН2764НС и Mercedes с номерным знаком СВ7387АС. Через несколько дней, уже 12 февраля, во время акции под Шевченковским районным судом Киева неизвестные люди на этих же авто раздавали участникам акции баннера, плакаты и транспоранты, а также деньги за участие (по 300 гривен).

На следующей день координацию протестов проводили люди на автомобиле Audi A6 черного цвета, с номерным знаком АА6355СК. Данный автомобиль, по данным журналистов, поставлен на учет в автопарке СБУ.

Также известно, что автомобиль Volkswagen Transporter ВН2764НС используется сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. А автомобиль Mercedes со знаком СВ7387АС находится на балансе управления СБУ в Одесской области.

В этой ситуации становится очевидным, что деятельность С-14 как минимум согласовывается с представителями украинских спецслужб. А участие ведомственных автомобилей, а также передеча денег и баннеров для неонацистов лишь подтверждают тесное сотрудничество группировки с СБУ.

Разбои и дружба с политиками

Первый громкий скандал с участием ультраправой организации произошел еще в 2013 году. Тогда на матче квалификации к ЧМ по футболу 2014 года Украина — Сан Марино на украинских секторах были замечены растяжки с цифрой «88», которая обозначает фашистское приветствие. Отдельные ультрас развернули баннера с логотипом дивизии «СС-Галичина», а также кидали «зиги» и откровенно оскорбляли полузащитника сборной Украины Эдмара.

Логично, что такое поведение болельщиков возмутило FIFА, которая через дочернюю организацию FARE хотела ввести санкции против украинского футбола. В этой ситуации один из главарей движения, на тот момент еще малоизвестный боевик Евгений Карась попытался переложить ответственность на самих европейцев.

Настоящая популярность к Карасю пришла уже во время Майдана. В то время он был комендантом захваченного Киевского совета. Некоторые обвиняли его в пытках «беркутовцев», но Евгений все отрицал и связывал клевету с российской пропагандой.

В январе 2014 года он был объявлен в розыск, но после окончания госпереворота был снят с розыска.

Одно из самых известных дел в отношении боевиков С-14 — убийство журналиста Олеся Бузины. В июне 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны непосредственные убийцы, участники С-14 Андрей Медведько и Денис Полищук. Третьим подозреваемым в деле был и глава движения Евгений Карась.

Несмотря на тот факт, что следователи полиции и сотрудники прокуратуры предоставили обвинительные материалы суду по Медведько и Полищуку, дело не двигается с места. Защита подсудимых всячески тянет судебный процесс, пытаясь воспользоваться слабыми места системы. С момента убийства журналиста прошло 4 года, а суд так и не вынес приговор.

Настоящий резонанс вызвало заявление известного нациста Дмитрия Резниченко, который прямо обвинил Евгения Карася и его С-14 в работе на украинских силовиков. В ноябре 2017 года он опубликовал пост, в котором привел несколько показательных примеров работы «активиста» на спецслужбы.

«18-го февраля 2014 года, когда ты приказал своей сотни бежать с Майдана и прятаться в канадском консульстве, то сказал тогда, что тебе позвонили СБУшники и предупредили, что будет расстрел и полная зачистка площади. Я долго думал над твоими словами, и знаешь, к какому мнению пришел?.. Что мне почему-то не звонят из СБУ, не дают предупреждений и приказов. А тебе звонят…

Когда СБУ совершила заказной налет на штаб «Автономного Сопротивления» во Львове, ты синхронно со «службой» начал топить «автономов», бегая по интернету и везде разбрасывая «доказательства» их «сепаратизма» — зафотошопленные, подтертые и перебреханные.

Это была последняя капля. Так, у нашего СБУ есть привычка всех подряд называть «агентами Кремля», но лепить эту кличку на ребят, которые вместе с Кольченко и Сенцовым боролись против московитов в оккупированном Крыму — всему есть предел, Женя», — написал Резниченко, а также добавил, что в личной беседе один из сотрудников скандального сайта «Миротворец» подтвердил ему тесное сотрудничество С-14 с СБУ.

Буквально через несколько дней после скандальной публикации на Дмитрия Резниченко напали неизвестные. Он был жестоко избит, но заявление в полицию так и не написал. В организации покушения он обвинил Карася.

Взбудоражило украинцев и жесткое нападение С-14 на лагерь цыган на Лысой горе в Киеве. Несколько десятков боевиков сожгли незаконный лагерь, а всех жителей выгнали. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Тогда полиция провела обыск у еще одного главаря организации Сергея Мазура, которому было вручено подозрение, на этом пока все и закончилось.

Ранее Мазур был активным участником ультрас «Динамо» Киев.

На этом скандалы вокруг С-14 не заканчиваются. Вопиющие заявление все тот же Евгений Карась сделал и в ноябре 2018 года. Он попытался оправдать тех людей, которые хотят убить журналистов. Тем самым оправдывая нападения «активистов» на сотрудников телеканалов «Интер» и Newsone. По его мнению, нападения на журналистов — это «народный суд», к которому люди прибегают из-за того, что власти не справляются со своими обязанностями.

Правда, уже через месяц Карась был одним из немногих избранных, которые попали в Стамбул на торжественную литургию по случаю получения Украиной Томоса об автокефалии.

Очевидно, что настолько дерзко действовать невозможно без поддержки силовиков.

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