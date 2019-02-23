Новости Украины и Новороссии 23 февраля 2019
- 10:54 Порошенко снова пожаловался, что не смог дозвониться Путину.
- 08:00 Под колпаком СБУ: Как неонацисты С-14 работают на украинские спецслужбы (ФОТО).
- 07:00 СССР вместо Европы. Украина возродила однопартийную систему (ФОТО).
- 06:00 Госперевороту пять лет: почему Янукович не разогнал Майдан (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:00 Это позор Украины! — на Западе оценили действия Киева за 5 лет после убийств на Майдане.
- 01:42 Кто поедет на Евровидение и причем тут Крым.
- 01:02 Порошенко: Нужно больше кораблей НАТО в Чёрном море.
- Вчера 22:16 Поднимая уровень.
- Вчера 21:59 Украина намерена «удивить Россию» новым проходом кораблей через Керченский пролив.
Порошенко снова пожаловался, что не смог дозвониться Путину
Президент Украины Петро Порошенко до сих пор остро переживает несостоявшуюся попытку провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в конце ноября 2018 года.
В воспоминания о том, что Путин не ответил на его телефонные звонки, Порошенко ударился в ходе интервью телеканалу FoxNews, которое он давал 22 февраля.
Пожаловавшись, что президент России не стал беседовать с ним после инцидента в Керченском проливе, Порошенко предположил, что Путину якобы было «нечего сказать».
Напомним, что о безуспешных попытках дозвониться президенту России украинский гарант впервые заявил 27 ноября 2018 года.
Напомним также, что в декабре 2018 года Владимир Путин пояснил, что не видит смысла отвечать на телефонные звонки Порошенко, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании.
«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать.
Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — сказал президент России.
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Под колпаком СБУ: Как неонацисты С-14 работают на украинские спецслужбы (ФОТО)
Одна из самых активных неонацистских организаций Украины С-14 находится под «колпаком» Службы безопасности.
В распоряжении украинского издания Obozrevatel оказались резонансные данные, которые свидетельствуют о прямом подчинении радикалов спецслужбе.
За последние несколько лет члены этой группировки попали в ряд громких скандалов и стали фигурантами уголовных дел. На счету некоторых участников С-14 — разбои и нападения. Правда, до сих пор руководители организации так и не понесли наказания.
Под контролем СБУ
Зависимость С-14 от украинских спецслужб обсуждается в украинской экспертной и журналистской среде давно. Но доказательств этому не было. До недавнего времени. Как выяснилось, во время ряда протестных акций действия нацистов координировались напрямую СБУ.
Так, 9 февраля 2019 года в центре Киева во время акции кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко правоохранители задержали боевиков С-14. У них изъяли газовые балончики, ножи и плакаты.
По словам представителей движения, они лишь планировали задать вопрос кандидату про заказчика убийства «активистки» Екатерины Гандзюк, намекая на связь с убийцами Гандзюк главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, который являлся членом партии ВО «Батьківщина».
Вскоре задержанных отпустили, но личные вещи так им и не вернули. Прибывшая на место «группа поддержки» пошла в атаку на Подольский райотдел полиции. В результате конфликта ранены были трое полицейских, а нападавших скрутил спецназ.
Ситуация вызвала общественный резонанс по всей стране. В итоге вечером всех отпустили. В отношении одного из полицейских за крик «Ложись, бандера!» возбудили уголовное дело.
В этой ситуации многих заинтересовал вопрос — почему так называемые активисты пришли на митинг с ножами, а затем и вовсе позволили себе штурм системного объекта? Такая безнаказанность может быть связана с покровительством С-14 со стороны Службы безопасности Украины.
Как утверждают украинские журналисты, действия нацистов координировались людьми, которые приезжали на автомобилях Volkswagen Transporter с номерным знаком ВН2764НС и Mercedes с номерным знаком СВ7387АС. Через несколько дней, уже 12 февраля, во время акции под Шевченковским районным судом Киева неизвестные люди на этих же авто раздавали участникам акции баннера, плакаты и транспоранты, а также деньги за участие (по 300 гривен).
На следующей день координацию протестов проводили люди на автомобиле Audi A6 черного цвета, с номерным знаком АА6355СК. Данный автомобиль, по данным журналистов, поставлен на учет в автопарке СБУ.
Также известно, что автомобиль Volkswagen Transporter ВН2764НС используется сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. А автомобиль Mercedes со знаком СВ7387АС находится на балансе управления СБУ в Одесской области.
В этой ситуации становится очевидным, что деятельность С-14 как минимум согласовывается с представителями украинских спецслужб. А участие ведомственных автомобилей, а также передеча денег и баннеров для неонацистов лишь подтверждают тесное сотрудничество группировки с СБУ.
Разбои и дружба с политиками
Первый громкий скандал с участием ультраправой организации произошел еще в 2013 году. Тогда на матче квалификации к ЧМ по футболу 2014 года Украина — Сан Марино на украинских секторах были замечены растяжки с цифрой «88», которая обозначает фашистское приветствие. Отдельные ультрас развернули баннера с логотипом дивизии «СС-Галичина», а также кидали «зиги» и откровенно оскорбляли полузащитника сборной Украины Эдмара.
Логично, что такое поведение болельщиков возмутило FIFА, которая через дочернюю организацию FARE хотела ввести санкции против украинского футбола. В этой ситуации один из главарей движения, на тот момент еще малоизвестный боевик Евгений Карась попытался переложить ответственность на самих европейцев.
Настоящая популярность к Карасю пришла уже во время Майдана. В то время он был комендантом захваченного Киевского совета. Некоторые обвиняли его в пытках «беркутовцев», но Евгений все отрицал и связывал клевету с российской пропагандой.
В январе 2014 года он был объявлен в розыск, но после окончания госпереворота был снят с розыска.
Одно из самых известных дел в отношении боевиков С-14 — убийство журналиста Олеся Бузины. В июне 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны непосредственные убийцы, участники С-14 Андрей Медведько и Денис Полищук. Третьим подозреваемым в деле был и глава движения Евгений Карась.
Несмотря на тот факт, что следователи полиции и сотрудники прокуратуры предоставили обвинительные материалы суду по Медведько и Полищуку, дело не двигается с места. Защита подсудимых всячески тянет судебный процесс, пытаясь воспользоваться слабыми места системы. С момента убийства журналиста прошло 4 года, а суд так и не вынес приговор.
Настоящий резонанс вызвало заявление известного нациста Дмитрия Резниченко, который прямо обвинил Евгения Карася и его С-14 в работе на украинских силовиков. В ноябре 2017 года он опубликовал пост, в котором привел несколько показательных примеров работы «активиста» на спецслужбы.
«18-го февраля 2014 года, когда ты приказал своей сотни бежать с Майдана и прятаться в канадском консульстве, то сказал тогда, что тебе позвонили СБУшники и предупредили, что будет расстрел и полная зачистка площади. Я долго думал над твоими словами, и знаешь, к какому мнению пришел?.. Что мне почему-то не звонят из СБУ, не дают предупреждений и приказов. А тебе звонят…
Когда СБУ совершила заказной налет на штаб «Автономного Сопротивления» во Львове, ты синхронно со «службой» начал топить «автономов», бегая по интернету и везде разбрасывая «доказательства» их «сепаратизма» — зафотошопленные, подтертые и перебреханные.
Это была последняя капля. Так, у нашего СБУ есть привычка всех подряд называть «агентами Кремля», но лепить эту кличку на ребят, которые вместе с Кольченко и Сенцовым боролись против московитов в оккупированном Крыму — всему есть предел, Женя», — написал Резниченко, а также добавил, что в личной беседе один из сотрудников скандального сайта «Миротворец» подтвердил ему тесное сотрудничество С-14 с СБУ.
Буквально через несколько дней после скандальной публикации на Дмитрия Резниченко напали неизвестные. Он был жестоко избит, но заявление в полицию так и не написал. В организации покушения он обвинил Карася.
Взбудоражило украинцев и жесткое нападение С-14 на лагерь цыган на Лысой горе в Киеве. Несколько десятков боевиков сожгли незаконный лагерь, а всех жителей выгнали. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.
Тогда полиция провела обыск у еще одного главаря организации Сергея Мазура, которому было вручено подозрение, на этом пока все и закончилось.
Ранее Мазур был активным участником ультрас «Динамо» Киев.
На этом скандалы вокруг С-14 не заканчиваются. Вопиющие заявление все тот же Евгений Карась сделал и в ноябре 2018 года. Он попытался оправдать тех людей, которые хотят убить журналистов. Тем самым оправдывая нападения «активистов» на сотрудников телеканалов «Интер» и Newsone. По его мнению, нападения на журналистов — это «народный суд», к которому люди прибегают из-за того, что власти не справляются со своими обязанностями.
Правда, уже через месяц Карась был одним из немногих избранных, которые попали в Стамбул на торжественную литургию по случаю получения Украиной Томоса об автокефалии.
Очевидно, что настолько дерзко действовать невозможно без поддержки силовиков.
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СССР вместо Европы. Украина возродила однопартийную систему (ФОТО)
С 21 февраля в Конституции Украины закреплен пункт о курсе на евроинтеграцию. Соответствующий закон, принятый радой и подписанный пару дней назад Петром Порошенко, вступил в силу.
Критики утверждают, что вносить в основополагающий государственный документ статью, жестко фиксирующую какую-то одну политическую линию, — это примерно то же самое, что поместить в свидетельстве о браке пункт, обязывающий брачующихся рожать только девочек или только мальчиков.
Предположим, что следующим поколениям украинских граждан разонравится в НАТО или ЕС, куда Украина рано или поздно намерена вступить, и они захотят видеть свое государство членом Лиги арабских стран или, не приведи Господи, Союзного государства, в которое сейчас входят Россия или Белоруссия.
Да мало ли на планете международных организаций и объединений, которые могут прийтись по сердцу украинцам через какое-то время. Что, опять менять Основной закон?
Кроме того, интеграция — это цель временная. Предполагается, что в какой-то определенный момент она будет завершена. Заработавшая сегодня статья в этом случае превращается в «мертвую» норму, увязанную с уже состоявшимся событием.
Это все довольно разумные доводы, но на самом деле авторы закона прекрасно знали, что делали, поскольку их законопроект, суть которого — это вроде бы равнение на Запад, на самом деле апеллирует к советскому опыту. Похожая статья была в советской Конституции. Она на все времена определяла статус Коммунистической партии как руководящей и направляющей силы.
Тем самым указывалось, что граждане даже чисто теоретически не смогут когда-либо выбрать себе иную партию. И в данном случае речь идет о фактически сложившейся на Украине однопартийной системе. Только партия на сей раз оборудована не красными флагами и марксистско-ленинской доктриной, она как бы европейская, предписывающая стране двигаться в раз и навсегда заданном направлении.
К Европе это никакого отношения не имеет. Временные (не важно, на краткосрочную, среднесрочную или долгую перспективу) задачи не могут вноситься в Конституцию, поскольку это лишает следующие поколения возможности менять политический курс страны.
В Европе вообще действует так называемый принцип «качелей». После левых к власти приходят правые или консерваторы, и наоборот.
Когда людям надоедает всевластие рынка и капитала, они, полагая, что следует добавить немного социальной политики, на очередных выборах отдают свои голоса социалистам. Потом ситуация вновь меняется.
То есть право выбора политической силы является фундаментальным и неоспоримым.
Если же Конституция становится документом, признающим только одну идеологию единственно верной, то такая страна не может называться демократической. Это либо авторитарная, либо тоталитарная система.
Это уже не раз отмеченный украинский парадокс. Чем дольше Украина движется путем евроинтеграции, тем дальше от Европы она уходит, несмотря на то что все происходит под лозунгами демократических реформ и внедрения европейских правовых и политических стандартов.
Когда-то СССР недоброжелатели называли тюрьмой народов. С этим утверждением кто-то согласен, кто-то считает его подлым наветом. Но то, что украинское государство становится тюрьмой для собственного народа, опровергнуть невозможно.
Авторы закона рассчитывают на то, что после вступления в ЕС и НАТО статья будет работать. Ее предназначение — закрыть украинцам путь на выход, поскольку никакого иного политического статуса для страны, кроме как вечно оставаться членом этих двух союзов, она не предусматривает. То есть евроинтеграцию нельзя будет развернуть вспять, двинуться по той же дороге, но только в обратном направлении.
© РИА Новости, Стрингер
Подобное крючкотворство и законотворческое мошенничество сегодня стало обыденной украинской практикой. Однако такие меры неэффективны. Живая жизнь сминает и Конституции, и попытки построить эффективную и прочную однопартийную систему.
Уж на что СССР казался нерушимой твердыней, однако в определенный момент могущественная держава рассыпалась как карточный домик. И этому не помешала, а скорее способствовала пресловутая статья о руководящей и направляющей роли Компартии.
Так и здесь. Желание отрезать пути к отступлению, сделать евроинтеграционый процесс необратимым выдает страх нынешнего украинского режима, который понимает, на какой зыбкой почве стоит вся нынешняя политическая система Украины.
Настанет час икс, и безмолвствующий ныне народ взашей вытолкает из страны евроинтеграторов и их американских и европейских «партнеров». И никакой конституционный запрет не помешает людям сделать свой выбор, пусть даже ради этого придется похерить и Конституцию.
Для украинцев это дело вполне привычное.
У советских властей были необходимые ресурсы для обеспечения хотя бы внешнего единомыслия. Репрессивная система в СССР, хотя и стала давать сбои в последние пару десятилетий, до последних мгновений способна была держать граждан в узде, не давая им впасть в крамолу.
Ничего подобного на Украине, являющейся типичной недодиктатурой, нет. СБУ — это жалкая карикатура на КГБ, возможности этой по сути дела бандитской организации крайне ограничены. Поэтому вера в то, что с помощью конституционного закона удастся стреножить историю, наивна и безосновательна.
Время все расставит по своим местам, независимо от того, какие статьи и нормы аферисты, управляющие сейчас страной, хотят видеть непреложными.
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Анрей Бабицкий
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Госперевороту пять лет: почему Янукович не разогнал Майдан (ФОТО, ВИДЕО)
Когда-то общество узнает всю правду о том, кто убивал на Майдане. Всё происходившее в лагере протестующих непрерывно снимали установленные на крышах высоких зданий видеокамеры, работало огромное количество агентов под прикрытием, которые поставляли руководству страны самую полную информацию.
Можно ли было предвидеть трагические события на Майдане, кто расстреливал правоохранителей и митингующих, почему команда на зачистку Майдана была отменена, какие ошибки совершило прежнее руководство Украины, почему Виктор Янукович покинул страну и мог ли он остаться? Об этом и о многом другом говорили украинские и российские политики и эксперты на пресс-конференции «Пятая годовщина победы Майдана: Тайная история государственного переворота» в рамках спецпроекта издания Украина.ру «Украинское досье».
Странности Евромайдана
Протесты на Майдане в конце 2013 — начале 2014 гг. фактически шли на убыль, технология ненасильственного свержения власти Джина Шарпа давала сбой, рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв. Он пояснил: технология Шарпа рассчитана на то, что власти действуют жёстко в подавлении протестов, что вызывает ответную реакцию, но в случае с Украиной из-за позиции президента Виктора Януковича «такого не получалось».
Пять лет госперевороту: почему Янукович не разогнал Майдан © РИА Новости, Александр Натрускин
«Беркут» действовал крайне осторожно, милиция… Пострадавших, раненых со стороны милиции было не меньше, а зачастую больше, чем со стороны протестующих», — рассказал политик, добавив, что лидеры оппозиции вели сепаратные переговоры с руководством, некоторые из них не были уверены в успехе Евромайдана и пытались «устраивать свою жизнь».
Вследствие этого организаторами Майдана было принято решение сменить технологию ненасильственного свержения власти на насильственный госпереворот. Сразу после Нового года на Украину стали приезжать специалисты по вооружённым переворотам. Итог их работы известен.
Первые убийства на Майдане были лишь первой «пробой пера», но они не раскачали общество, поскольку сразу же было начато расследование. Царёв отметил, что подробно рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру.
По словам политика, всё происходившее на Майдане и вокруг, документировалось техническими средствами, на крышах высоких зданий были установлены видеокамеры, работавшие непрерывно. Поэтому сказать, что протестующих убили правоохранители, «было невозможно». Царёв также сообщил, что, по его данным, у расследователей была уверенность в том, что первые жертвы (Нигоян и Жизневский. — Ред.) «были устранены руководителями двух сотен, которые подчинялись лично Наливайченко» (в то время возглавлявшему службу безопасности Виталия Кличко).
Возможно, когда-то обществу предъявят доказательства. По словам политика, на Майдане «работало огромное количество агентов милиции и СБУ под прикрытием». Поступала полная информация обо всём, другой вопрос, как этой информацией воспользовались.
Почему отменили штурм
После того как у протестующих появилось в большом количестве огнестрельное оружие и произошли массовые расстрелы, президент Виктор Янукович всё же дал команду зачистить Майдан, однако позднее отменил приказ под давлением Запада, сообщил Царёв.
По его словам, оружие на Майдан попало после массового захвата 19 февраля 2014 года евромайдановцами в западных областях Украины милицейских участков и облуправлений СБУ. В конечном счёте команда на зачистку Майдана всё же была дана.
Царёв рассказал, что он по просьбе Януковича даже специально выступил в эфире телеканала ICTV с призывом к людям покинуть Майдан. Но штурм не состоялся.
«Янукович в итоге отменил свою команду штурмовать Майдан. Что произошло, что повлияло на это, я не знаю. Глава Администрации президента Андрей Клюев обещал мне, что команда отменяться не будет. Непрерывно звонил телефон в приёмной… Тогда Януковичу звонили Меркель, Туск и другие, но его ни с кем не соединяли, чтобы он не отменил решение на штурм Майдана. Но всё-таки, наверное, кто-то дозвонился…» — отметил Царев.
Принимавший участие в пресс-конференции экс-премьер-министр Украины Николай Азаров добавил, что тогда дозвонился Байден, заставивший угрозами отменить команду, он сам затем описал это в своих мемуарах.
© РИА Новости, Александр Натрускин
Два штаба Майдана
По словам Азарова, на Майдане действовали два штаба: первый состоял из «клоунов», вроде Олега Тягнибока, Арсения Яценюка и Виталия Кличко, а второй был закрытым и состоял из Александра Турчинова, Андрея Парубия и Сергея Пашинского. Этот второй штаб по-настоящему руководил всем процессом (отметим, по словам Царёва, фактическим руководителем Евромайдана был Александр Турчинов, а Парубий и Пашинский работали под его полным контролем).
Азаров рассказал, что после госпереворота около пяти тысяч человек направились в Межигорье, и среди них были люди, имевшие задачу физически уничтожить президента Виктора Януковича.
Опасность грозила не только Януковичу. По словам Азарова, на руководство началась буквально «звериная охота». Экс-премьер рассказал, что он тогда отправил свою супругу в Донецк, считая, что там спокойнее. За машиной сразу же началась слежка, и за Борисполем автомобиль обстреляли из автомата, выпустив целый рожок. Вот такие они «демократы», вот такие европейские ценности защищались на Майдане, заключил Азаров.
«Почему Москва допустила?»
В России анализировали ситуацию и не раз предупреждали украинское руководство об опасности. Но принимать за него решения Россия не могла, да и не должна этого делать. Кроме того, в самом украинском руководстве, в окружении президента Януковича были люди, которые принимали активное участие в подготовке госпереворота. Об этом на пресс-конференции рассказал депутат Госдумы Константин Затулин, отвечая на заданный в ходе онлайн-трансляции вопрос.
© РИА Новости, Александр Натрускин
Он рассказал: «Москва делала что могла. Так, «оранжевая революция» 2004–2005 гг. могла пройти в гораздо более драматичном варианте, однако благодаря позиции, которую заняла Россия, кровопролитие удалось предотвратить. А готовили кровопролитие те же люди, которых мы знаем по событиям 2014 года и последующих лет».
Почему же не удалось во время Евромайдана? У всего есть границы: Россия не должна навязывать Украине, украинским избирателям и политическому классу сценарии и модели поведения, сказал депутат.
По его словам, Киев предупреждали, но сама же украинская власть проводила политику, которая должна была закончиться вступлением в ассоциацию с ЕС и только в самый последний момент отказалась от этого, а в руководстве Партии регионов, в правительстве и в окружении Януковича находились люди, участвовавшие в подготовке к смене власти (тот же Пётр Порошенко был министром экономики, движению на Восток препятствовали ряд украинских олигархов — «Фирташ, например»).
Затулин отметил, что в Партии регионов было много порядочных людей, многие из которых вынуждены были впоследствии покинуть Украину, бежать от репрессий. Но в партии все решения принимал один человек — Янукович, «а его приоритеты… были очень сомнительны», он метался, опасаясь, «как бы не был нанесён ущерб его накоплениям или его контактам на Западе».
«На самом деле это метание от одного к другому ни к чему хорошему не приведёт, — сказал депутат. — И Кучму не привело желание быть одновременно на Востоке и на Западе, и Януковича не привело. Вот вам ответ, почему не в коня оказался корм».
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Андрей Лубенский, Украина.ру
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Это позор Украины! — на Западе оценили действия Киева за 5 лет после убийств на Майдане
Украинские власти не смогли добиться справедливости для всех жертв злоупотреблений со стороны полиции в ходе Евромайдана 2013–2014 годов, заявила Amnesty International в пятую годовщину расстрела протестующих на Институтской улице в Киеве, спровоцировавшего падение тогдашнего президента Виктора Януковича.
Об этом «Русской Весне» рассказали в правозащитной организации.
«Масштаб нарушений прав человека, совершённых во время Евромайдана, был далеко за пределами того, с чем могла справиться украинская система уголовного правосудия, не говоря уже о её общей неэффективности.
Хуже того, система сопротивлялось и препятствовала правосудию вместо того, чтобы начать преследование в судебном порядке бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрел протестующих», — заявил старший директор офиса генерального секретаря Amnesty International Колм О’Куанахан в ходе своего визита в Киев.
«Пять лет — это более чем долгий срок с точки зрения восстановления справедливости, и для большинства жертв, которые пострадали от рук украинской полиции, справедливость по-прежнему даже не просматривается.
Пришедшие на смену Януковичу власти давали громкие обещания, произносили громкие слова, но время и факты говорят сами за себя. До тех пор, пока все ответственные, включая отдававших приказы, не будут привлечены к ответственности, справедливость так и не будет восстановлена», — добавил он.
В период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года сотни тысяч человек приняли участие в акциях протеста на Площади независимости в Киеве, а также в других городах Украины.
В противостоянии с полицией протесты в Киеве приняли насильственный характер. Сотрудники правоохранительных органов ответили неизбирательным и чрезмерным применением силы в отношении протестующих, в том числе тех, кто не участвовал в насилии.
Насилие достигло своего пика 18—20 февраля 2014 года, когда 77 человек погибли в результате столкновений между полицией и протестующими, что привело к падению администрации Виктора Януковича.
По данным Министерства здравоохранения Украины, общее число погибших достигло 106 человек, среди них 13 сотрудников полиции.
По состоянию на конец 2018 года Генеральная прокуратура Украины определила 441 подозреваемого, большинство из которых были на момент событий сотрудниками правоохранительных органов, а также должностными лицами городской администрации, прокуратуры и членами судейского сообщества.
В общей сложности дела 288 человек были направлены в суд.
Из них 52 дела завершились вынесением судебных решений, в том числе 48 приговоров, но только девять из них были обвинительными приговорами с последующим лишением свободы.
Ни один бывший сотрудник полиции не был приговорён к реальным срокам заключения.
«Через год после событий мы опубликовали отчет „Украина: год спустя после Майдана — с правосудием тянут, в правосудии отказывают“. Спустя пять лет после Евромайдана название всё ещё точно отражает реальность. Это позор и обвинение в адрес украинской системы уголовного правосудия», — заявил О’Куанахан.
«Amnesty International призывает украинские власти всецело содействовать эффективному расследованию нарушений прав человека, совершённых во время Евромайдана, включая избиения и убийства.
Они должны оградить следователей от политического давления и предоставить им ресурсы и полномочия, необходимые для выполнения их задач, в том числе разрешить следственный эксперимент с воссозданием событий в ходе расстрела манифестантов 18—20 февраля 2014 года», — добавил он.
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Кто поедет на Евровидение и причем тут Крым
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Порошенко: Нужно больше кораблей НАТО в Чёрном море
Президент Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море.
Об этом он сказал в интервью телеканалу FoxNews. сообщает в пятницу, 22 февраля, пресс-служба украинского президента.
По словам Порошенко, Россия использует Крым для размещения там ракет, что дестабилизирует регион.
«Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море. После незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море», — заявил Порошенко, добавив, что «присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации».
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Поднимая уровень
Цитаты великих людей:
"Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь – каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни" (c) Виталий Кличко
Несмотря на все невзгоды держит марку, хотя вчера Канделаки со своим "национал-социализмом" опасно приблизилась к лидеру.
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Украина намерена «удивить Россию» новым проходом кораблей через Керченский пролив
На Украине планируют новый проход кораблей через Керченский пролив, а в связи с этим ведутся соответствующие переговоры с международными партнерами.
Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
При этом, по его словам, присутствие иностранных наблюдателей непосредственно на борту кораблей маловероятно.
Однако, как утверждает Климкин, международное наблюдение будет. В частности, переговоры о мониторинговой миссии МИД ведет с Германией и Францией.
«Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, вероятно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы», — уточнил Климкин.
Однако самым важным фактором успешного прохода в Азовское море Климкин назвал присутствие военно-морских сил «наших друзей» в Черном море.
«Есть идеи о покупке или лизинге военных кораблей, совместной работе экипажей», — отметил министр.
«Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию», — резюмировал Климкин.
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