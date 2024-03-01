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Экзамен сдан. С-500 «Прометей» поймал межконтинентальный «гиперзвук»

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22 февраля ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» осуществил пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева» по полигону Чижа в Архангельской области. Это событие осталось бы не замеченным, но известно, что пуск был необходим в рамках испытаний зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», который сдал очень важный экзамен. Подробности в сегодняшнем дополненном спецвыпуске проекта «Время – вперёд!».

Комментарий редакции

Темы выпуска:

1. 22 февраля подводная лодка "Тула" произвела пуск ракеты "Синева" с целью испытаний зенитного ракетного комплекса C-500 "Прометей".

2. C-500 успешно перехватил гиперзвуковую цель, подтвердив способность сбивать межконтинентальные баллистические ракеты.

3. C-500 создан для прикрытия стратегических объектов и регионов, может быть быстро переброшен в нужную точку.

4. Комплекс может поражать цели в ближнем космосе, в том числе с ядерной БЧ.

5. Успешный перехват гиперзвуковой МБР – важное достижение в области противоракетной обороны и инженерии.

Вывод: испытания C-500 "Прометей" на гиперзвуковой мишени подтвердили высокие характеристики этого перспективного зенитного ракетного комплекса, способного перехватывать самые современные средства воздушно-космического нападения. Это ключевое достижение в укреплении обороноспособности России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S3E2HISfDTg
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