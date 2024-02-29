Рогозин про СВО.

Два года уже, а работы – непочатый край.



1. Если быть последовательными (а мы по Конституции обязаны ими быть), то в соответствии с результатами референдумов о вхождении в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР в пределах их административных границ все эти территории России должны быть освобождены от присутствия иных войск кроме Вооруженных Сил РФ. Это значит, что должны быть зачищены все находящиеся под контролем киевской армии территории Донбасса и освобождены центральные города Новороссии – гг. Запорожье и Херсон. Мы просто обязаны это сделать.

2. С учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены. И это – очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской молдавской республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России. При этом следует учитывать значительные сложности при продвижении войск вдоль черноморского побережья – там череда малопроходимых лиманов. Также не будем забывать о необходимости форсирования Днепра. Поэтому для войск предпочтительнее двигаться на Одессу и Николаев не с востока, а с севера, что, уверен, рассматривается Генштабом в ходе разработки операции и последовательности ее осуществления.

3. Демилитаризация как цель, поставленная 2 года назад В.В.Путиным, предполагает лишение оставшейся ублюдочной территории врага если не правосубъектности (что было бы правильно со стратегической точки зрения на обеспечения спокойствия России с западного направления), то, по крайней мере, права на собственную полноценную армию (кроме полицейских сил), ВПК и присутствие иностранной военной силы. Интеграция этой территории под названием "Украина" в состав враждебных НАТО и ЕС (надеюсь, теперь мои оппоненты, наконец, поняли, почему я считал Евросоюз еще более опасным для нас, чем НАТО?) категорически недопустима. Даже нейтральный ее статус нас не должен устраивать. Просто буфер, чтобы как можно дальше отодвинуть от наших западных границ чужой и враждебный военный потенциал.

4. Денацификация на освобожденных нами и включенных в состав РФ территории должна означать русификацию и повсеместное обнуление преступной политики украинизации этих русских земель. А на бывшей украинской территории, находящейся под чужим для нас флагом, этот термин следует понимать как 1) ликвидацию военных преступников, организовавших кровавый путч и госпереворот 2014 года в Киеве, а затем развязавших бойню на Донбассе; 2) законодательный запрет нацистских и фашистских организаций. При этом надо понимать, что в ходе ведения боевых действий против Армии России киевскому руководству за счет массированной антирусской пропаганды удалось значительно сократить базу нашей социальной поддержки на пока неподконтрольной нам территории. Это потребует на будущее кропотливой работы России по постепенному восстановлению своего влияния среди гражданского населения страны-противника. То, что мы с этим справимся, сомнений нет, но также нет сомнений, что для исправления прошлых наших ошибок потребуются серьезные усилия, вложения, время и, главное, терпение.

5. Поставки странами НАТО нашему врагу дальнобойных ракетных вооружений, способных поражать наши объекты в глубине исторической территории, резко возросшие военные угрозы нашим городам и стратегической транспортной и энергетической инфраструктуре диктуют необходимость создания демилитаризованной буферной зоны и в северной части фронта. Для нейтрализации этих угроз, вероятно, потребуется некоторая эскалация вооруженных действий с нашей стороны, прежде всего, применение тех видов вооружений с большим могуществом у цели, которые мы еще не применяли, и применение их по целям, от уничтожения которых мы до сих пор воздерживались.

(с) Рогозин



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия должна полностью освободить от украинских войск территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, поскольку они проголосовали за присоединение к РФ.

2. Для обеспечения безопасности Черноморского флота и судоходства Россия должна освободить Одесскую и Николаевскую области.

3. Украина должна быть лишена права иметь собственную армию и ВПК, чтобы не представлять угрозы для России.

4. На присоединённых к РФ территориях должна проводиться русификация, а на остальной территории Украины – денацификация.

5. Для нейтрализации угрозы дальнобойных ракетных комплексов НАТО России может потребоваться эскалация боевых действий.

Вывод: в статье излагается мнение о необходимости значительного расширения зоны контроля России на Украине для обеспечения своей безопасности.