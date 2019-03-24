Проблемы биолокации

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«Мое внимание, — пишет нам инженер Ч. Кишонас из Каунаса, — привлекли несколько публикаций в центральных газетах: «Аксиомы «волшебной» палочки» в «Социалистической индустрии» от 4 декабря 1980 года, статьи в «Строительной газете» от 26 декабря 1980 года и «Советской культуре» от 4 августа 1981 года с одинаковым названием: «Вижу сквозь землю». Эти материалы посвящены экспериментам по обнаружению различных подземных аномалий с помощью так называемого биоэнергетического, или биолокационного, эффекта.



Почему бы редакции не пригласить специалистов для обсуждения этого непростого, во многом спорного научного вопроса!

Гравюра из книги Георга Агриколы, XVI век.

В качестве довода напомню слова академика А. Берга, сказанные в свое время именно в адрес вашего журнала: «Приглашая молодежь к творчеству, популяризаторы нередко обращаются к дискуссионным проблемам. Этим достигается «эффект соучастия» читателя в научной жизни.



Следя за дискуссией, читатель вынужден досконально изучать проблему, чтобы иметь собственное мнение. Как показывает опыт журнала «Техника — молодежи», эта форма подачи материалов вполне оправдала себя.



Организованные журналом дискуссии по проблемам кибернетики, генетики, применению физических и химических методов в биологии привлекли внимание широкой аудитории к перспективным отраслям знания задолго до того, как они 'обрели законченную, классическую форму, ставшую достоянием учебников».

Предложение нашего читателя интересно и аргументировано. В самом деле, газета «Советская культура», например, рассказала о том, как по отклонению рамки-индикатора, которую тренированный оператор держит в руке, была обнаружена под землей древняя каменная стена в Новгороде. К изумлению скептиков, стена тут же была раскопана.



Руководил работой поисковой группы ленинградский ученый, доктор геолого-минералогических наук А.Н. Олейников.

Как сообщил нам Александр Николаевич, на счету группы есть и другие примеры выявления подземных аномалий. Под Ленинградом, в Петергофе, определено местоположение фундамента старинной садовой постройки, в Пскове — скрытого осыпью входа в Варлаамовскую наугольную башню и засыпанных бойниц в нижнем ярусе крепостной стены, а городе Галиче Ивано-Франковской области — засыпанных руин памятников древнерусского зодчества XII—XIII веков.

«Применение биоэнергетических методов позволило существенно сократить затраты времени на проведение поисков мест расположения археологических объектов и показало достаточную надежность результатов. Использование этого класса методов при поисках, а также для корректировки вскрышных работ представляется целесообразным» — такой отзыв о деятельности ленинградской поисковой группы дал директор Государственного Эрмитажа академик Б.Б. Пиотровский.

Проблемой биолокации в Москве занимается межведомственная комиссия при Центральном правлении научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова.



Для встречи за нашим «круглым столом» мы пригласили ее председателя, кандидата геолого-минералогических наук Н.Н. СОЧЕВАНОВА, членов комиссии — кандидате геолого-минералогических наук В.С. МАТВЕЕВА, кандидата технических неук А.И. ПЛУЖНИКОВА и нашего гостя из Болгарии, профессора Институте философии АН НРБ СТОЮ СТОЕВА.



Мы надеемся что эта дискуссия поможет разобраться в интересном и пока еще необъясненном явлении, которое с успехом используется на протяжении столетий.

ВЕДУЩИИ. Наверное, нам следовало бы заглянуть в историю вопроса. По мнению некоторых исследователей, еще древние шумеры, а за ними халдеи и вавилоняне умели пользоваться «волшебной палочкой» или «волшебными жезлами» — искали с их помощью воду и руду.



В 1965 году в «Комсомольской правде» был интересный материал «По следам охотников за камнем».



В статье говорилось, что древние горняки с удивительной точностью находили месторождении различных руд. Обнаружена, например, старинная штольня, пробитая наклонно к рудному телу, лежащему на стометровой глубине: на поверхности же никаких признаков руды не заметно. Каким образом рудознатцам удалось определить, что здесь месторождение?



Автор, Я. Кумок, объясняет это так: «Просто у древних была развита изощренная наблюдательность, умение подмечать конфигурацию, оттенки цвета компонентов горных пород и правильно судить по ним о геологическом строении участка. Они искали интуитивно, но интуиция у них была развита блестяще». Что ж, объяснение интересное.



Однако что это такое — блестяще развитая интуиция? И почему у нас ее нет? И попробуйте развить в себе «изощренную наблюдательность», если вы не имеете никакого понятия о геологической науке, а в те времена такой, естественно, не существовало. Разгадка проста — рудознатцы пользовались самым примитивным поисковым прибором — лозой, «волшебной палочкой», в которой, конечно, нет ничего волшебного.



Хотя в средние века, во времена дичайшего изуверства, «добропорядочные» христиане и пытались приписать движение палочки вмешательству сатаны. Аббат Пиро в 1689 году написал на ату тему специальный трактат. «Запретить лозу», — призывал он.

Нечто подобное произошло и на богословском факультете Лейпцигского университета. «Изгнать беса!» — таков был клич ревнителей средневековой науки. И это несмотря на то, что лозоходцы, водоискатели основательно доказали свою пригодность.



Некий барон Басолей вместе с супругой открыли во Франции в начале XVII века этим способом более 150 рудных месторождений. В 1780 году Пьер Тувенель вместе с крестьянином Бартоломео Блеттоном проводит целую серию успешных опытов по поиску подземных вод — в одной только Лотарингии они открыли около 800 источников. С тех пор многие энтузиасты пытались проникнуть в тайну эффекта.



Но безуспешно. А посему просто по мере сил и способностей пользовались им. Кармежан, президент регионального общества архитекторов северо-востока Франции, сообщил, что палочка позволила ему «успешно обеспечить каптаж подземных вод для снабжения городов Ремполь, Лянниом и Самбрне», — это в 1910 году. Примерно тогда же в Париже состоялся конкурс водоискателей, организованный Международным конгрессом экспериментальной психологии.

Эксперименты прошли успешно. Однако при всем том ученым пришлось констатировать «отсутствие научной базы для объяснения силы, действующей при этом на человека».

Интересовались лозоходством и в России. Одного водоискателя возили по Москве, сверяя его показания с планом городской водопроводной сети. К немалому удивлению «контролеров», лозоходец совершенно точно указывал, где под землей пролегают водопроводные трубы, и в какую сторону течет по ним вода.

С. СТОЕВ. Пожалуй, самые лучшие «палочки» получаются из орешника. Можно пользоваться и вязом, кленом, кизилом, ясенем — как сухим, так и свежим деревом. Делали их из камыша; китового уса, металлической проволоки.

Выбиралась небольшая развилка с углом расхождения ветвей 25— 50°. Ветви должны иметь примерно одинаковую толщину, сгибаться под прямым углом, не ломаясь. Длина их — 40—55 см, лишние разветвления обрезаются заподлицо. С корой надо обращаться осторожно, повреждать ее нельзя.



Прямой конец палочки имеет длину 5—8 см. Если применяют камыш, то берут два стебля толщиной с карандаш и связывают бечевкой. Держат индикатор перед собой обеими руками, прижимая локти к телу и сгибая руки в локтях примерно под прямым углом — это наиболее распространенный способ. Ладони рук направлены вверх, тыльная сторона — к земле. Пальцы охватывают концы ветвей таким образом, чтобы они слегка «высовывались» между основанием указательного и большого пальцев; концы ветвей слегка сгибаются у мизинцев так, чтобы они образовали прямую ось вращения.



Держат лозу крепко, устойчиво, слегка сближая ветви, чтобы они пружинили. Перед поиском она должна пребывать в горизонтальном положении, общий конец слегка приподнят. Как только водоискатель приблизится к тому месту, где находятся грунтовые воды, кончик поднимается вверх…

Н.Н. СОЧБВАНОВ. Сегодня мы пользуемся чаще всего металлическими «рамками». Самое простое устройство — кусок проволоки, согнутой в виде буквы «Г». И работают с ними иначе. Если лоза вращается в вертикальной плоскости, то рамка — в горизонтальной, но регистрируется, конечно, тот же самый эффект…

Прежде всего система «оператор — рамка» реагирует на неоднородность среды — как подземной, так и надземной.

[На рисунке - старинная гравюра, изображающая водоискатвля]

Отчетливая реакция проявляется на границе: окружающая порода и рудное тело, водяная жила, пустота или, наоборот, уплотнение, причем глубина «распознавания» может превышать 700м! Мы ищем руды, нефть, газоносные пласты, подземные ходы и остатки фундаментов…

С. СТОЕВ. Кстати, этот вопрос имеет прямое отношение к работам болгарских лозоходцев. Группа радиоэстезистов — так они у нас называются — по просьбе нескольких музеев проводила осмотр древних захоронений. Нужно было узнать, есть там металлические предметы, в частности золото, или нет, чтобы не копать впустую.



Так вот, группе удалось обнаружить довольно много захоронений с большим количеством золотых, медных и серебряных монет, украшений. Процент попаданий был очень велик. Получена официальная благодарность от археологов…

Н.Н. СОЧЕВАНОВ. Как видите, можно искать и клады. Но это вопрос специальный. Важно другое. На геологическую разведку тратятся большие средства. Работы эти трудные. Биолокационный метод значительно упрощает методику.

[На рисунке: Поворот лозы в руках лозоходца]

Вот здесь передо мной выдержки из 35 писем из разных геологических организаций, подтверждающих эффективность метода. Картина такая. За последнее время в разных краях было заложено около 2 тыс. скважин для проверки данных биолокационной разведки.



Совпадения хорошие.

В.С. МАТВЕЕВ. Для поисков воды геологи используют сегодня много методов: сейсморазведку на продольных и поперечных волнах, высокоточную гравиоразведку, гелиевую съемку… Мы разработали комплекс — биолокационный метод плюс сейсморазведка. Биолокационная съемка позволяет быстро выделить значительные зоны тектонических нарушений и в пределах этих зон определить участки с пресной водой.



Делается это так. Зона тектонических нарушений картируется рамкой. Лично я работаю с П-образным индикатором, держа его обеими руками. Как только я подхожу к границе зоны, число оборотов рамки «в положительную» сторону увеличивается (мы условно приняли вращение вверх положительным, вниз — отрицательным).



Если же мы подходим к границе монолитных пород с трещиноватыми, рамка резко меняет вращение на обратное; в этом случае границу можно определить буквально с точностью до 0,5 м… И быстро. Затем я выхожу на хорошо изученный бурением участок, где заведомо известно, что здесь есть пресная вода. «Настраиваю» индикатор с помощью электрических конденсаторов, соединяющих плечи рамки.



Из буквы П получается что-то похожее на А. Емкость для пресных вод — от 100 до 300 пикофарад. После этого повторно прохожу профили, которые проходил, картируя тектоническую зону. Выделяю на участке площадь развития так называемых трещинножильных вод. Затем проводим сейсморазведку, с ее помощью детально изучая сейсморазрез и выбирая место для бурения. Закладываем скважину.



И посудите сами: участок, где было пробурено полтора десятка разведочных скважин, ни одна из которых не дала достаточного количества воды, после указаний операторов из одной только скважины «выдал» столько воды, что ее хватило бы для крупного сельскохозяйственного объекта. И это не единичный пример.



Сегодня у нас в стране есть геологическая партия «Укрбиолокация», подчиненная Министерству геологии УССР, с успехом отыскивающая не только воду, но и нерудные полезные ископаемые, например гипс.



Группа прекрасно решила проблему поисков подземного карста, чрезвычайно актуальную для городского строительства; очень опасно строить здания над карстовыми пустотами, потому-то геологам приходится вести тщательную, дорогостоящую разведку. А наш метод — он дешевый…

Рис. Виды индикаторов БЛМ и приемы их «держания».

Опыт показывает, что биолокация дает отличные результаты. Из сотни скважин только 8 «пустых», «полные» характеризуются хорошим дебитом и отличным качеством подземных вод. Причем можно определять их общую минерализацию, глубину залегания и другие параметры.



Вот еще пример. В Приморье находится место рождение минеральных вод «Ласточка». Вода типа боржоми. Возник вопрос о расширении месторождения. Провели разведку — как стандартным комплексом геофизических и геохимических методов, так и биолокацией.



Работали два оператора — я и мой коллега. Все данные великолепно совпали. Это нас порадовало. А потом мы узнали, что запасы вод увеличены, утверждены Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых….

Короче говоря, можно привести массу убедительнейших примеров высокой эффективности биолокационного метода.

ВЕДУЩИИ. Александр Иванович, вы специалист в области станкостроения. Как вы пришли в биолокацию?

А.И. ПЛУЖНИКОВ. 20 мая 1969 года был для меня знаменательным днем — я впервые увидел, как работает с рамкой гидрогеолог Александр Николаевич Огильви. Это меня потрясло. А через пару дней состоялась встреча с Н.Н. Сочевановым, и с этого момента я оператор.



Но ищу не воду и не руды. Моя область архитектурно-историческая, реставрационная, культурно-историческая практика.



Можно отметить два основных направления: розыск «потерянных» строений, остатков фундаментов на архитектурных, исторических объектах, в монастырях, усадьбах и так далее.



Второе — специальные исследования, заключающиеся в поиске особых зон, аномально «отклоняющих» рамку. Кроме всего прочего, меня интересует морская биолокация — поиск нефтегазовых и других «подводных» месторождений. Но вернемся к первому.



В чем суть работы? Многие древние постройки к нашему времени оказались снесенными, и только в толще культурного слоя остались их фундаменты. Как их искать? Аппаратурные методы не всегда дают хорошие результаты, хотя порой они бывают чрезвычайно эффективными. Ваш журнал писал о работах в Ростовском кремле — очень успешных (см. «ТМ» № 7 за 1981г.). Другой способ — массированные раскопки.



Так вот, биолокация позволяет уточнить, даже строго определить участок, где залегают древние остатки, после чего можно копать наверняка. Но тут есть свои трудности. Например, фиксируем на местности ту или иную архитектурно-реставрационную аномалию, по форме и размерам она соответствует тому, чего ожидает архитектор-заказчик.



Начинаем проверять — и что же? Форма совпадает, да только оказывается смещенной на несколько метров. Приходится работать по специальной методике, тогда погрешность отклонения «рисунка» не превосходит 20—30 см…

Часто приходится искать пустоты, подземные ходы и помещения, теплотрассы, бывшие штольни. Встречаются и пустоты условные — перекопы. Это засыпанные рвы, братские могилы, «бывшие» овраги, их необходимо оконтурить перед новым строительством, чтобы не поставить новое здание на «забытый» овраг, иначе оно может «поплыть».



Что еще? Остатки бывших стен, крылец. Современные «заложения» — кабели, остатки металлических коммуникаций… А также водяные жилы, не с точки зрения водоснабжения, а как фактор, разрушающий строения.



Рис. Распределение электрического поля на маршруте «дорога — дерево — дорога». Так же меняется и активность реакции оператора БЛМ.

В 1977 году я решил попробовать свои возможности на нефтяных залежах. Получилась очень сильная реакция, сильнее, чем на аномалиях, которые находятся буквально под ногами при исследовании архитектурно-реставрационных объектов.



После соответствующей тренировки я в 1978 году вместе с геологами из Университета дружбы народов имени П. Лумумбы и Нефтекумского бурового управления провел уже систематические опыты в Нефтекумской степи, огромной, выжженной полупустыне.



Там мы передвигались на автомобиле, иногда ходили пешком, проверяя возможность поиска глубоких залежей. Эксперименты показали высокую результативность (порядка 70%) на залежах большой глубины.



Тогда-то я впервые стал количественно оценивать свою реакцию. Если рамки (а я работаю с двумя рамками) параллельны друг другу — это ноль баллов. Когда угол между ними составит 30° — это 1—2 балла, 90° — это уже 3 балла, и так далее. Так вот, над сводовыми частями месторождения была реакция в 5 и 6 баллов…



Рис. Слева: Изменение электрического поля над водоемом совпадает с границей биолокационной реакции. Справа: Изменение активности реакции над водяной жилой позволяет определить глубину ее залегания.

Финалом этих тренировок стали работы на шельфе в северо-западной части Черного моря. Восемь суток ходили мы по морю на маленьком суденышке водоизмещением в 100 т, получили биолокационную» карту, которая оказалась идентичной геофизической.



Интересно, что активность реакции доходила только до 5 баллов; по-видимому, вода определенным образом экранирует сигналы… Кстати, с морем, связана еще одна серия чрезвычайно любопытных экспериментов. Путешествуя вокруг Европы 'на большом судне, я провел опыты по биолокации надводных плавающих объектов. Искал суда, невидимые с ходового мостика.

ВЕДУЩИЙ. Об этом писала «Строительная газета» от 26 декабря 1980 года.

А.И. ПЛУЖНИКОВ. Да. Но необходимы добавления. Расстояние от мостика до линии горизонта составляло 9 морских миль, высота мостика над уровнем моря — 18 м. Так вот, мне. удавалось лоцировать суда на дистанции 12, 15 и даже 22,2 мили. То есть за сорок километров! Положение судна проверялось радиолокатором.



Так что об ошибках не могло быть и речи. Я находился на мостике, передо мной было широкое лобовое стекло, в пределах этого сектора я обшаривал с помощью двух рамок в горизонтальной и вертикальной плоскостях пространство перед нашим судном…



Возникает вопрос: каков же практический выход этого эксперимента? Ответ простой — поиск «потерянных» в море предметов. Пустые цистерны, буи с приборами — ими часто оперируют океанологи, различного рода промысловое оборудование.

Вполне возможен поиск скоплений промысловых рыб и животных. А главное — спасение человеческих жизней. В какую ситуацию сплошь и рядом попадают суда – спасатели? Получив сигнал «SOS», они приходят на места катастроф, а зачастую это происходит ночами, или в тумане, или во время шторма.



Представьте — судно пришло в район, где болтается шлюпка или плот с людьми.



Спасать их надо быстро, ведь они от холода могут погибнуть, есть немало примеров, когда люди, упавшие с борта, буквально на глазах у экипажа гибли от переохлаждения. Но где эта шлюпка, плот, отдельный человек? Справа, слева? Спереди, сзади? Биолокация может оказаться незаменимой при таком поиске.



Многие моряки обладают врожденными способностями к биолокации. Мне рассказывали об одном боцмане, который не пользовался никакими рамками, но в экстремальных ситуациях всегда точно определял местонахождение терпящих бедствие. «Я чувствую, шлюпка там», — говорил он.



Можно на каждом судне иметь 2—3 человек, которые в экстремальных условиях помогут спасению жизней, не говоря уже о поисках утраченных, упавших с борта предметов…

ВЕДУЩИЙ. Итак, примеров практического применения биолокации более чем достаточно. Кстати, а как обстоят дела в Болгарии?

С. СТОЕВ. Феноменом биолокации я заинтересовался в 1979 году. Эта проблема лежит в сфере моих профессиональных интересов. Я философ, занимаюсь вопросами бессознательного, а посему ищу экспериментальные подтверждения его проявлений в человеке.



Так вот, есть у нас инженер Стоян Ставров Бочваров, который практически занимается биолокацией вместе с группой специалистов из научно-техннческого общества в Варне. Они поддерживают тесные связи с 60 своими единомышленниками в разных городах Болгарии.



А всего, по приблизительным данным, у нас около 180 человек, обладающих четко выраженными лозоходческими способностями. Работают они зачастую на общественных началах, ищут в основном воду, но порой участвуют и в археологических изысканиях — об этом я уже говорил. При встречах с Бочваровым я интересовался возможностями метода, устройствами…

Я попроси Бочварова показать мне приспособления, которыми он пользуется, и мне, естественно, захотелось попробовать себя. Бочваров вручил мне индикатор из китового уса; затем спрятали стакан с водой. Я начал двигаться «по местности», и, когда дошел до стакана, рамка «клюнула» вниз. Я ощутил, как она дергается в моих руках, это было удивительно, пробовал еще несколько раз. Эффект проявлялся отчетливо.

Экспериментировал на даче — индикатор реагировал на водопровод. Пошел к соседу, и на его водопроводе он тоже «сработал». Таким образом, я убедился, что лозоходческие способности у меня имеются…



Рис. Изменение вертикальной составляющей магнитного поля Земли в зоне аномалии.

Рис. Упорядоченная «энергетическая» сетка, покрывающая земную поверхность и проявляющаяся как биолокационная структура у многих операторов. Ее виды.

ВЕДУЩИЙ. И тут мы, по-видимому, должны поставить вопрос: феноменальны ли эти способности, исключительны или они вполне обычны?

Н.Н. СОЧЕВАНОВ. Смею утверждать, что они сродни, скажем, умению ездить на велосипеде. Не каждый велосипедист — спортсмен, но большинство людей прекрасно управляются с этим средством передвижения. Из ста человек восемьдесят, взяв первый раз в жизни рамку, сразу же почувствуют эффект. Другое дело, что не каждый станет этим заниматься серьезно, для хороших результатов нужна длительная тренировка.

А вот если бы биолокационным эффектом обладал один только человек из ста, то можно было бы говорить о феномене Австралийские кенгуру в засуху роют глубокие ямы и находят воду, а муравьи в бассейне Амазонки перед наводнением выходят на незатопляемые места; по всей видимости, это говорит о наличии некоего «общедоступного чувства.



Другое дело — особенности тренировки, особенности психофизического состояния оператора БЛМ. Здесь масса любопытного. Чувствительность зависит от многих причин: времени года, суток, состояния здоровья, умения «настроиться».

ВЕДУЩИЙ. Александр Иванович, а вы «настраивались» на объект поиска, когда определяли местонахождение «невидимых» кораблей?

А.И. ПЛУЖНИКОВ. Да, сама мысль провести надводную биолокацию возникла у меня неожиданно, как некий позыв к действию, было желание и настроение. Внутренне же я как бы хотел получить информацию о большом металлическом плавающем объекте, находящемся впереди…

Виды аномалий и границы биолокационных реакций.

С. СТОЕВ. Интереснейшая область для психологов — исследователей бессознательного. Тот же Бочваров говорил мне, что это свойство надо обязательно тренировать, тогда оно станет совершенным, и все же, несмотря на тренированность, у разных индивидуумов на разных участках местности оно проявляется в разной степени. Поэтому для точного картирования нужно сочетать действия нескольких лиц.

Каждый наносит на карту свои данные, они накладываются, и там, где обнаружится наибольшее число совпадений, можно начинать работы…

Н.Н. СОЧЕВАНОВ. Примерно так мы и делаем. Например, нужно исследовать профиль длиной б км. Проходим его с интервалами в 20 м. Получаем 260 точек. Проходим этот же профиль в обратном направлении через те же интервалы. Данные записывает другой человек.



В случае несовпадений делаем повтор. Значит, имеем уже 4 замера: прямой и обратный и еще раз прямой и обратный. Можем вычислить квадратичную ошибку, относительную ошибку, а затем с уверенностью заявить: перед нами, вернее, под нами — аномалия…

ВЕДУЩИЙ. Зачастую возникает вопрос: рамка в руке, что называется, «гуляет», точной фиксации ее нет, она не помещена в подшипники, так что весьма вероятна естественная ошибка лоэоходца.

Н.Н. СОЧЕВАНОВ. Вопрос понятен. Речь идет о степени доверия к методу. Не будем пока вдаваться в «механизм» вращения, а поговорим о воспроизводимости эффекта. Итак, если воспроизводимость какого-то явления существует, то можно говорить и об объективном его существовании.



Мы проделали большую работу в этом направлении. Воспроизводимость оценивалась различными приемами: независимыми наблюдениями нескольких операторов одного и того же объекта, повторные промеры через различные промежутки времени, промеры с завязанными глазами несколькими операторами и тому подобное.



Повторяемость неизменно высока. Кстати, вы можете прочитать об этом в моей статье, опубликованной в сборнике Научно-технического горного общества «Вопросы психогигиены, психофизиологии, социологии труда в угольной промышленности и психоэнергетики», изданном в Москве в 1980 году.

ВЕДУЩИИ. А что же движет рамку? Я знаю, что существуют две точки зрения. Первая — идеомоторика, непроизвольная мышечная реакция руки, незаметная самому оператору, бессознательный ответ на внешний раздражитель. За рубежом проводили эксперименты — к мышцам подключали миограф и следили, что наступает раньше — мышечное сокращение или вращение рамки.



Оказывается, мышечная реакция первична. Но в таком случае проблема приобретает особую остроту — каким образом к оператору поступает информация о, допустим, рудном теле или судне, находящемся за пределом видимости, информация, приводящая к идеомоторному акту?



Если первое утверждение верно, то эффект биолокации доказывает наличие некоего сверхчувственного восприятия, шестого или седьмого чувства, присущего человеку, абсолютно не исследованного наукой. Вторая гипотеза — влияние самых разных полей: магнитного, электромагнитного, гравитационного. Система «оператор — рамка» реагирует на поля, регистрирует их неоднородность «внечувственным» образом.

Обзор физических гипотез представлен в книге Я.Я. Валдманиса, Я.А. Долацнса и Т.К. Калниня «Лозоходство — вековая загадка», выпущенной в Риге издательством «Зинатне» в 1979 году…

Н.Н. СОЧЕВАНОВ. Надо сказать, что ясности здесь до сих пор нет. Мы пытаемся как-то научно сформулировать наши собственные представления об эффекте, но до завершенности пока далеко. По-видимому, это будет под силу специализированному научному коллективу, которого, к сожалению, еще не существует — ведь все мы работаем на энтузиазме, на общественных, так сказать, началах…

Итак, почему вращается рамка? С одной стороны — мышечная реакция. Рука немного наклоняется, и рамка начинает двигаться… Но в то же время эта реакция проявляется в зависимости от объектов по-разному. И здесь мы сталкиваемся с удивительным фактом, получившим в наших исследованиях наименование «резонансных настроек». Вот обыкновенная шариковая ручка.



Вот рамка. Ручка отклоняет рамку на 270°. Теперь я возьму в другую руку точно такую же ручку. Рамка отклоняется уже на 450°. Другими словами, объект, аналогичный поисковому, «подключенный» к телу оператора или к индикатору, усиливает эффект. На моей рамке клеммы: к ним «присоединяется» образец.



Допустим, обнаружена аномалия и нам не известно, что там — медь, железная руда или просто подземная пустота.



Подключим к клемме предполагаемый образец и посмотрим, усилится эффект или ослабнет. После этого можно будет сказать, какой элементный состав наиболее вероятен. Можно вызвать «резонанс» и другим способом, в частности подсоединением к рамке колебательного контура… Но это специальный разговор.



Если же говорить о поле, то можно заявить, что лозоходство не что иное, как воздействие этого поля на человека и ответная реакция, проявляющаяся в отклонении рамки или лозы. И, с нашей точки зрения, это поле ведет себя довольно «странно».



Простой эксперимент. Возьмем линейку, деревянный брусок, натянем металлическую нить. Теперь приложим к ее концу какой-нибудь образец и будем подносить рамку к нити в разных точках через 5 см. Получим такую картину: на расстоянии 10 см от образца рамка отклонится на 60°, на 20 см — на 30°, где-то на 30 см — нуль; потом начнется отклонение в другую сторону. В результате получим кривые, похожие на синусоиды. То есть поле имеет волновой характер; разные образцы — разные длины волн.

С. СТОЕВ. Многие авторы признают, что здесь какое-то физическое взаимодействие. Сам человек — физическая система, тело среди других тел. И каждому телу, каждой системе свойственна определенная совокупность физических полей, и поля эти взаимодействуют между собой. В 1972 году в Болгарии вышла книга «Колебания, резонанс и изоморфный принцип». Встречена она была дискуссионно.



Автор развивает интересную концепцию. Человек — изоморфная система. Изоморфизм свойствен всем объектам, он проявляется на всех уровнях, включая электронный.



В подробности вдаваться не стоит, главное — вывод. Информация может передаваться на физическом электронном уровне от одного тела к другому, в том числе от неживого объекта к человеку. Но эта гипотеза нуждается в конкретном доказательстве.

Мы считаем, что БЛМ, безусловно, требует серьезных исследований, нужен поиск чего-то действительно стоящего, доказуемого.

Мы должны отсечь все попытки связать лозоходство с мистикой. Феномен существует, и наша задача аргументировано, на реальной основе доказать его материалистическую сущность.

ВЕДУЩИЙ. Можем ли мы ожидать, что первыми объяснят проблему не физики, которые пока еще неохотно за нее берутся, а философы-материалисты?

С. СТОЕВ. Когда я встречаюсь с представителями точных наук, они тоже задают такие вопросы и просят нас помочь им в методологии.



Я думаю, что философам есть тут над чем поработать, проблемы очень интересные, и если нам удастся доказать материалистическую сущность «странных» явлений, это будет большая победа над идеализмом. Мы можем «открыть дверь» в эту область.

ВЕДУЩИЙ. Предпринимались ли попытки заменить лозоходца приборами?

Н.Н. СОЧЕВАНОВ. Недавно мы объявляли конкурс на эту тему. Надо сказать, что достижений немного. Как правило, ограничиваются или «замерами» человека, или «дополнениями» к рамке. Да и не удивительно! Если бы все обстояло просто, приборы давно были бы созданы. Снова приходится повторять, что необходимо целенаправленное исследование…

ВЕДУЩИЙ. Какие же вопросы вы можете предложить науке?

Н.Н. СОЧЕВАНОВ. Их несколько. Во-первых, влияние магнитных, гравитационных, электростатических и других полей на величину биолокационного эффекта. Связь явления с планетарными и космическими факторами. Определение длины волны и скорости распространения поля в разных средах от разных возмущающих объектов, выяснение его физических особенностей.



Изучение психических свойств операторов, поиск зависимости между биоритмами и вариациями БЛМ. Работы непочатый край! Она весьма необходима. Науке предстоит изучить это интересное явление, которое уже используется в нашем хозяйстве.

Обсуждение провел А. МАЙСЮК

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ: Статьи о биолокационном эффекте в журнале АН СССР «Геология рудных месторождений» № 5 за 1970 год, N 5 за 1974 год, № 5 за 1975 год в № 4 за 1976 год.

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