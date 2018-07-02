Новости Украины и Новороссии 02 июля 2018
- 08:58 Неожиданный подарок: Украина заработает за счёт новых рекордов «Газпрома» в Европе.
- 08:50 Кто yбивaeт известных людей в Украине.
- 06:00 Байки из склепа: откормленный пленник рассказал об «ужасах русского плена» (ФОТО).
- Вчера 23:29 Туристке из Львова не понравилась Одесса: все говорят по-русски.
- Вчера 23:04 Украина должна по выплате заработной платы более 2,5 млрд грн.
Неожиданный подарок: Украина заработает за счёт новых рекордов «Газпрома» в Европе
«Газпром» в этом году прогнозирует рекордный объем поставок газа в Европу. И это даст Украине возможность заработать.
Уже сейчас экспорт «Газпрома» превысил 100 млрд кубометров газа, достигнув 101,2 млрд кубических метров. Традиционно во втором полугодии объем экспорта больше, поэтому сейчас российский газовый гигант ждет новый рекорд.
«Простое арифметическое действие — 101,2 умножаем на 2, и каждый по своему усмотрению может прибавить цифру от 1,5 млрд до 6,5 млрд куб. м. По-видимому, мы можем с вами получить цифру 205 млрд куб. м и выше», — заявил предправления «Газпрома» Алексей Миллер на прошлой неделе.
В последние годы объем экспорта неуклонно растет, с 2014 г. рост составит 32,6%.
При таких масштабных объемах опять встает вопрос о необходимости создания новых трубопроводов, потому что в конце 2019 г. заканчивается соглашение с Украиной, а в марте 2020 г. — с Польшей по газопроводу «Ямал — Европа». «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» частично спасают ситуацию, но их суммарная мощность может составлять 86,5 млрд кубометров в год, что может быть недостаточно для замещения украинского маршрута.
При этом остается вопрос надежности Киева в качестве транзитного государства, потому что нет никаких гарантий сохранения стабильности поставок, да и состояние украинской ГТС точно никому не известно, и в любой момент могут начаться постоянные аварии и проблемы.
«Ведомости» со ссылкой на различных экспертов пишут, что ограничивать экспорт «Газпрому» невыгодно, а зависимость Европы от российского газа только растет, поэтому будет найдет компромисс, при котором никто не будет мешать «Северному потоку – 2», но и транзит на Украину будет сохранен в минимальном объеме.
Аналитики считают, что ежегодно через украинскую территорию сможет проходить 50-60 млрд кубометров газа.
Совершенно очевидно, что условия действующего контракта сохранены не будут, потому что уже сейчас европейские чиновники понимают, что украинская ГТС не сможет выдержать более 110 млрд кубометров в год, да и эти объемы могут быть слишком большие уже в перспективе нескольких лет. Поэтому европейским потребителям нужен «Северный поток — 2» и, возможно, новые трубопроводы, если спрос продолжит расти.
С другой стороны, Россия может занять принципиальную позицию и соглашаться на не очень выгодные для себя условия поставок через Украину только до тех пор, пока спрос в Китае не вырастет достаточно сильно. Миллер сказал, что Поднебесная может потреблять 80-100 млрд кубометров российского газа в год.
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Кто yбивaeт известных людей в Украине
Это первая часть. Этим видео нужно делиться. Потому что это очень серьезно
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Байки из склепа: откормленный пленник рассказал об «ужасах русского плена» (ФОТО)
На американско-киевском сайте «Украинская правда» вышла статья Ирины Балачук «Боец, прошедший русский плен: Отрезали головы, снимали кожу».
Понятно, что Украина тянется за США. Наверное, Ирине Балачук нравятся мастера американского хоррора. Но до такой низкопробной чёрной юморины настоящие мастера никогда не опускались. Разве что в фильмах категории «B». Украинские «байки из склепа АТО» читаются даже весело — хочется спросить у Ирины Балачук и её подопечного, что они ели и где эти грибы растут.
По словам «АТОшника», экс-боевика батальона «Донбасс» Дмитрия Кулиша: «Российские наемники жестоко пытали украинских пленных, отрезали головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления. Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живы, потом они были обезглавлены. Есть случаи снятия кожи, и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там были»
Кулиш попал в плен в августе 2014 года при Иловайском котле, в плену его накормили, подлечили и выпустили на волю.
А там уже кругломордый представитель самый древней на земле нации включил свою свою не очень богатую, сельскую фантазию: «В 2014 году нашего бойца батальона „Донбасс” российские наемники привязали на трос за грузовой автомобиль, таскали на тросе, потом ему вырезали сердце, чему есть фото- и видеоподтверждение».
Сразу же хочется у храброго «богатыря» спросить — а съели ли потом то сердце страшные и кровожадные «российские наёмники? Потому что Дмитрий Кулиш, как представитель забитого сельского украиноязычного населения, плохо знает анатомию человека — и даже не представляет, как муторно вырезать сердце из грудной клетки. Ребра мешают, знаете ли. И чем вырезали-то хоть? И как звали этого бессердечного свидомого жмура?
Даже в комментариях читатели откровенно смеются над фантазиями украинских журналистов и «АТОшников» — за что наиболее освидомленные патриоты Украины обещают «тайным сепарам» кары, пытки и прочие радости жизни на Украине.
Председатель СБУ Василий Грицак добавил, что задокументированно много фактов, когда пытки проходили на территориях РФ под руководством ФСБ: «Многих из тех, кто пытал наших бойцов, мы идентифицировали. Некоторых из них мы знаем по позывным. Я убежден, что пройдет время, и мы сможем привлечь их к ответственности».
Так и хочется спросить у альтернативно одарённого главы СБУ, как он себе представляет «документацию фактов пыток на территории РФ под руководством ФСБ»? Грицак видео записывал. Или всё ограничивается легендами храбрых боевиков АТО, который бежали из Иловайска и Дебальцево так, что теряли кальсоны и личное оружие?
Трусы вообще всегда отличные фантазёры. Тем более, что батальон «Донбасс», кроме изнасилований, мародёрства и бегства ничем не отличился на полях сражений.
Однажды я видел украинского пленного. Ранней осенью 2015 года в посёлке Донецкий, в расположении «Призрака». Тогда бесстрашный боец «АТО» пошёл за самогоном, но повернул не туда на развилке и зашёл прямо во двор хаты, где квартировали разведчики ВС ЛНР. Тогда у храброго хохла хватило ума сказать: «Я пришёл сдаваться» на чистом русском языке и бросить автомат на землю. Так его и привели в основное расположение.
Я с ним тогда пообщался с полчаса. Узнал, что мы с ним земляки, оба из Днепропетровска, только он с 12 квартала, что он работает на СТО сварщиком и автомехаником. Я у него спросил, какая нелегка понесла его на Донбасс, куда его никто не звал. Заодно спросил, где он видит россиян. Потому что с ним разговаривал парень из Днепропетровска, а рядом стояли харьковчане и киевляне.
Тут мужичок совсем запутался — и сказал, что его в «АТО» погнала свидомая и патриотичная жена, а так он вообще не хотел никуда ехать. Потом я увидел, что он слишком быстро говорит, да и зрачки неестественно узкие, и жестикуляция какая-то странноватая. Проверил его пульс — 140–150 в минуту, заметил характерную сухость кожи. И отправил его в медсанчасть, где врачи сразу определили, что украинский боец на таких «спидах», что непонятно, как он ещё на Луну не убежал от такой дозы. Положили его под капельницу — и стали приводить «героя АТО» в человеческий вид.
Удивительно только, и как мы не додумались ему сердце вырезать? Ведь по словами Ирины Балачук и Дмитрия Кулиша только этим мы там и занимались.
Украинцам давно уже пора понять, что война будет длиться до тех пор, пока вы будете позволять агрессивным и бессовестным дуракам и лжецам говорить со страниц украинских СМИ и телеэкранов. Пока вы сами не остановите поток пошлой, дешёвой и рассчитанной на абсолютно тупое стадо пропаганды, поток гробов с Донбасса на Украине не прекратится.
Но если вам это нравится, то можете молчать и дальше. Ваш выбор, ваша страна, ваша жизнь.
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Дмитрий Дзыговбродский
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Туристке из Львова не понравилась Одесса: все говорят по-русски
Туристка и блогер Роза Туманова стала звездой интернета, написав возмущённый пост о своих впечатлениях от посещения Одессы.
Первое, что не понравилось львовянке — это обилие на улицах русской речи, а также тот факт, что одесситы не спешили переходить на украинский, когда на нём к ним обращаются, пишет Таймер.
«Да, я знаю, что это русскоязычный город, но это всё же слишком, как по мне. Я же всё-таки не на английском говорила. Или нет, если бы я говорила на английском, то, почти уверена, услышала бы скорее английский, чем украинский в ответ», — пишет Туманова.
Вторым недостатком Одессы Туманова назвала общественный транспорт: трамваи, мол, маленькие и старые, а маршрутки стоят слишком дорого.
«Одесса производит впечатление грязного города. Преимущественно c постсоветской, а потому преимущественно никакой архитектурой», — пишет блогер.
Возмутил львовянку и тот факт, что в Одессе, по мнению её одесской знакомой, нежелательно говорить людям «Чемодан — вокзал — Россия».
«На вопрос: „Много ли сепаратистских настроений в Одессе?”, женщина уверенно сказала, что восемьдесят процентов. И переезжать такие в Россию не хотят, они хотят оставаться здесь. И ждут, пока придёт Путин. И я не вижу причин ей не верить», — констатирует Роза Туманова.
«Местные одеты преимущественно не только просто и практично, но и бедно. Лица усталые, кажется, жизнью и добыванием денег. Горожане не светятся от того, что живут в солнечном портовом городе Украины», — сокрушается львовянка.
«Нигде я не видела, чтобы так много людей чуть ли не прижимали сумочку к себе и не держали её впереди себя, как в Одессе. А дело вот в чём: одно из важных предупреждений, которые я получила, что в городе ужасно много воруют. Поэтому ценное нужно держать максимально при себе. Более того, стараться не носить на себе драгоценности, потому что могут обмануть, а при необходимости и палец с обручальным кольцом отрезать», — пугает земляков блогер.
Стоит отметить, что пост собрал свыше тысячи лайков, в том числе и от промайдановски настроенных жителей Одессы, и более 233 перепостов.
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Украина должна по выплате заработной платы более 2,5 млрд грн
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на Украине в мае 2018 года увеличилась на 3,5% и на 1 июня 2018 года составила 2,561 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики в среду.
По ее данным, в мае сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 6,5% и на 1 июня текущего года составила 1,411 млрд грн.
Рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Тернопольской (на 17,5%), Закарпатской (13,6%), Ивано-Франковской (11,8%), Херсонской (9,2%), Сумской (7,9%), Запорожской (7,2%), Николаевской (6,2%), Харьковской (5,6%) и Луганской (5,4%) областях.
Одновременно задолженность по зарплате в мае-2018 сократилась в Волынской (на 34,2%), Черновицкой (8,3%), Житомирской (3,6%), Полтавской (2,9%), Одесской (1,4%), Ровненской (0,8%) областях и г. Киеве (1,7%).
Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в мае-2018 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в здравоохранении — на 12,1% (до 23,9 млн грн), промышленности — на 3,9% (до 2,036 млрд грн), строительстве — на 2,2% (до 82,3 млн грн), сельском хозяйстве — на 7,7% (до 17,4 млн грн),
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