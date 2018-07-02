Новости Украины и Новороссии 02 июля 2018

На американско-киевском сайте «Украинская правда» вышла статья Ирины Балачук «Боец, прошедший русский плен: Отрезали головы, снимали кожу».

Понятно, что Украина тянется за США. Наверное, Ирине Балачук нравятся мастера американского хоррора. Но до такой низкопробной чёрной юморины настоящие мастера никогда не опускались. Разве что в фильмах категории «B». Украинские «байки из склепа АТО» читаются даже весело — хочется спросить у Ирины Балачук и её подопечного, что они ели и где эти грибы растут.

По словам «АТОшника», экс-боевика батальона «Донбасс» Дмитрия Кулиша: «Российские наемники жестоко пытали украинских пленных, отрезали головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления. Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живы, потом они были обезглавлены. Есть случаи снятия кожи, и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там были»

Кулиш попал в плен в августе 2014 года при Иловайском котле, в плену его накормили, подлечили и выпустили на волю.

А там уже кругломордый представитель самый древней на земле нации включил свою свою не очень богатую, сельскую фантазию: «В 2014 году нашего бойца батальона „Донбасс” российские наемники привязали на трос за грузовой автомобиль, таскали на тросе, потом ему вырезали сердце, чему есть фото- и видеоподтверждение».

Сразу же хочется у храброго «богатыря» спросить — а съели ли потом то сердце страшные и кровожадные «российские наёмники? Потому что Дмитрий Кулиш, как представитель забитого сельского украиноязычного населения, плохо знает анатомию человека — и даже не представляет, как муторно вырезать сердце из грудной клетки. Ребра мешают, знаете ли. И чем вырезали-то хоть? И как звали этого бессердечного свидомого жмура?

Даже в комментариях читатели откровенно смеются над фантазиями украинских журналистов и «АТОшников» — за что наиболее освидомленные патриоты Украины обещают «тайным сепарам» кары, пытки и прочие радости жизни на Украине.

Председатель СБУ Василий Грицак добавил, что задокументированно много фактов, когда пытки проходили на территориях РФ под руководством ФСБ: «Многих из тех, кто пытал наших бойцов, мы идентифицировали. Некоторых из них мы знаем по позывным. Я убежден, что пройдет время, и мы сможем привлечь их к ответственности».

Так и хочется спросить у альтернативно одарённого главы СБУ, как он себе представляет «документацию фактов пыток на территории РФ под руководством ФСБ»? Грицак видео записывал. Или всё ограничивается легендами храбрых боевиков АТО, который бежали из Иловайска и Дебальцево так, что теряли кальсоны и личное оружие?

Трусы вообще всегда отличные фантазёры. Тем более, что батальон «Донбасс», кроме изнасилований, мародёрства и бегства ничем не отличился на полях сражений.

Однажды я видел украинского пленного. Ранней осенью 2015 года в посёлке Донецкий, в расположении «Призрака». Тогда бесстрашный боец «АТО» пошёл за самогоном, но повернул не туда на развилке и зашёл прямо во двор хаты, где квартировали разведчики ВС ЛНР. Тогда у храброго хохла хватило ума сказать: «Я пришёл сдаваться» на чистом русском языке и бросить автомат на землю. Так его и привели в основное расположение.

Я с ним тогда пообщался с полчаса. Узнал, что мы с ним земляки, оба из Днепропетровска, только он с 12 квартала, что он работает на СТО сварщиком и автомехаником. Я у него спросил, какая нелегка понесла его на Донбасс, куда его никто не звал. Заодно спросил, где он видит россиян. Потому что с ним разговаривал парень из Днепропетровска, а рядом стояли харьковчане и киевляне.

Тут мужичок совсем запутался — и сказал, что его в «АТО» погнала свидомая и патриотичная жена, а так он вообще не хотел никуда ехать. Потом я увидел, что он слишком быстро говорит, да и зрачки неестественно узкие, и жестикуляция какая-то странноватая. Проверил его пульс — 140–150 в минуту, заметил характерную сухость кожи. И отправил его в медсанчасть, где врачи сразу определили, что украинский боец на таких «спидах», что непонятно, как он ещё на Луну не убежал от такой дозы. Положили его под капельницу — и стали приводить «героя АТО» в человеческий вид.

Удивительно только, и как мы не додумались ему сердце вырезать? Ведь по словами Ирины Балачук и Дмитрия Кулиша только этим мы там и занимались.

Украинцам давно уже пора понять, что война будет длиться до тех пор, пока вы будете позволять агрессивным и бессовестным дуракам и лжецам говорить со страниц украинских СМИ и телеэкранов. Пока вы сами не остановите поток пошлой, дешёвой и рассчитанной на абсолютно тупое стадо пропаганды, поток гробов с Донбасса на Украине не прекратится.

Но если вам это нравится, то можете молчать и дальше. Ваш выбор, ваша страна, ваша жизнь.

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Дмитрий Дзыговбродский