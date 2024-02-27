Фантазия на темы песен Аркадия Островского. Играет Эстрадно-симфонический оркестр ЦТ и ВР (1974)
Фантазия Юрия Силантьева на темы песен Аркадия Островского. Играет Эстрадно-симфонический оркестр ЦТ и ВР. Дирижер – Юрий Силантьев.
Фрагмент программы “Песня остается с человеком. Музыка Аркадия Островского”
Главная редакция музыкальных программ, 1974 г.
#АркадийОстровский #ЮрийСилантьев
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