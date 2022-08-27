Фантазия на темы песен на стихи Льва Ошанина. Играет оркестр ЦТ и ВР п/у Юрия Силантьева (1978)
Лев Токарев. “Фантазия на темы песен советских композиторов на стихи Льва Ошанина”.
Играет Эстрадно-симфонический оркестр ЦТ и ВР п/у Юрия Силантьева.
Главная редакция музыкальных программ, 1978 г.
#ЭстрадноСимфоническийОркестр #ЮрийСилантьев
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