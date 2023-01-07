Потешки. Музыкальная фантазия на темы русских народных песен (1972)
Музыкальная фантазия на темы русских народных потешек и песен. В фильме принимают участие солисты Уральского русского народного хора, артисты балета Свердловского государственного академического театра оперы и балета им. А.В.Луначарского, вокальный квартет “Игоринки”. В роли Петрушки – Е.Бугров.
Свердловская киностудия по заказу Гостелерадио СССР 1972
Автор сценария – Борис Галантер
Режиссер – Борис Галантер
Оператор – Борис Шапиро
#потешки #ФильмКонцерт #НародныеПесни
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