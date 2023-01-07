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Потешки. Музыкальная фантазия на темы русских народных песен (1972)

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Музыкальная фантазия на темы русских народных потешек и песен. В фильме принимают участие солисты Уральского русского народного хора, артисты балета Свердловского государственного академического театра оперы и балета им. А.В.Луначарского, вокальный квартет “Игоринки”. В роли Петрушки – Е.Бугров.

Свердловская киностудия по заказу Гостелерадио СССР 1972
Автор сценария – Борис Галантер
Режиссер – Борис Галантер
Оператор – Борис Шапиро

#потешки #ФильмКонцерт #НародныеПесни

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FTX2Z0Y7QSU
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