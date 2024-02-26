Тайны завода Ильича в Мариуполе. Завалы, растяжки, бункеры и мародеры | МИРНЫЕ
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича обещают восстановить за два года. Возможно ли это? Мы попали на территорию огромного завода, поговорили с сотрудниками и увидели своими глазами, насколько серьезно он пострадал. Когда закончились бомбежки и бои, началось мародерство. Завод взяли под охрану «ахматовцы». Ходить по предприятию до сих пор опасно, хоть его и разминировали, взрывные устройства все равно могут оказаться под ногами. Пока на комбинате работает ровно столько людей, сколько требуется, чтобы разгребать завалы и приводить территорию в порядок — 3 700 человек. А что с остальными? И хватит ли профессионалов, чтобы снова запустить производство? Обо всем расскажем в нашем новом фильме.
00:00 Интро
00:29 Больше, чем «Азовсталь»
01:20 Завод строили американцы
02:29 Все ли разминировано?
03:48 «Ахмат» захватил завод?
05:55 «Трупов было очень много»
06:15 Мародеры
08:14 Доменная печь
10:01 «Люди рвутся в бой»
11:34 Железная дорога
13:09 «Было столько радости, когда запустили первый тепловоз»
15:55 Депо и ремонтный цех
18:12 Бункер, как на «Азовстали»
20:13 Еще одно бомбоубежище
20:36 Самый большой бункер
21:49 Кто владелец завода?
23:58 Сколько людей осталось на заводе?
26:30 Когда запустят комбинат?
Комментарий редакции
Основные темы видео:
1. История и описание металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Рассказывается о строительстве комбината с 1896 года, о том как он менял названия и профиль производства. Описываются производственные мощности комбината.
2. Работа комбината во время боевых действий в Мариуполе в 2022 году. Рассказ сотрудников о последних днях работы комбината перед началом активной фазы боевых действий.
3. Текущее состояние комбината после боевых действий. Описание разрушений, ущерба, проблем с коммуникациями. Работы по разминированию территории и восстановлению отдельных цехов.
4. Перспективы восстановления производства. Планы властей по поэтапному запуску комбината, сроки и объемы восстановления. Потребность в инвестициях.
Вывод: в видео подробно рассказывается об одном из крупнейших металлургических предприятий Мариуполя – комбинате имени Ильича. Показано его состояние после интенсивных боевых действий в городе в 2022 году и перспективы восстановления производства в ближайшие годы.