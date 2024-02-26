Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича обещают восстановить за два года. Возможно ли это? Мы попали на территорию огромного завода, поговорили с сотрудниками и увидели своими глазами, насколько серьезно он пострадал. Когда закончились бомбежки и бои, началось мародерство. Завод взяли под охрану «ахматовцы». Ходить по предприятию до сих пор опасно, хоть его и разминировали, взрывные устройства все равно могут оказаться под ногами. Пока на комбинате работает ровно столько людей, сколько требуется, чтобы разгребать завалы и приводить территорию в порядок — 3 700 человек. А что с остальными? И хватит ли профессионалов, чтобы снова запустить производство? Обо всем расскажем в нашем новом фильме.

00:00 Интро

00:29 Больше, чем «Азовсталь»

01:20 Завод строили американцы

02:29 Все ли разминировано?

03:48 «Ахмат» захватил завод?

05:55 «Трупов было очень много»

06:15 Мародеры

08:14 Доменная печь

10:01 «Люди рвутся в бой»

11:34 Железная дорога

13:09 «Было столько радости, когда запустили первый тепловоз»

15:55 Депо и ремонтный цех

18:12 Бункер, как на «Азовстали»

20:13 Еще одно бомбоубежище

20:36 Самый большой бункер

21:49 Кто владелец завода?

23:58 Сколько людей осталось на заводе?

26:30 Когда запустят комбинат?

Комментарий редакции

Основные темы видео:

1. История и описание металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Рассказывается о строительстве комбината с 1896 года, о том как он менял названия и профиль производства. Описываются производственные мощности комбината.

2. Работа комбината во время боевых действий в Мариуполе в 2022 году. Рассказ сотрудников о последних днях работы комбината перед началом активной фазы боевых действий.

3. Текущее состояние комбината после боевых действий. Описание разрушений, ущерба, проблем с коммуникациями. Работы по разминированию территории и восстановлению отдельных цехов.

4. Перспективы восстановления производства. Планы властей по поэтапному запуску комбината, сроки и объемы восстановления. Потребность в инвестициях.

Вывод: в видео подробно рассказывается об одном из крупнейших металлургических предприятий Мариуполя – комбинате имени Ильича. Показано его состояние после интенсивных боевых действий в городе в 2022 году и перспективы восстановления производства в ближайшие годы.