Президент России на встрече в четверг с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промзоны комбината «Азовсталь» в Мариуполе и приказал его отменить. Он объяснил свой приказ соображениями сохранения жизни российских военных.

«Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — подчеркнул президент.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — распорядился верховный главнокомандующий и распорядился: «Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела». «Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», — отметил при этом президент.







Новая тактика

По данным министра обороны, из 8100 человек гарнизона Мариуполя четыре тысячи человек уже уничтожено, более 1400 сдались в плен. Оставшиеся засели в подвалах «Азовстали». На их зачистку нашим воинам потребовалось бы три-четыре дня. Вместо этого Российская армия применит новую тактику: блокирование территории комбината по всему периметру. Освободившиеся части направятся в другие районы. Предположительно, «южный фланг» сил ДНР и части Российской армии после перегруппировки, небольшого отдыха и ремонта техники двинется для соединения с основными силами и замыкания котла, в котором могут быть заперты до 60 тыс. украинских военных и остатки националистических батальонов.

Как известно, битва за Мариуполь продолжалась около двух месяцев, сейчас город полностью освобожден, а остатки неонацистов забаррикадировались в подземельях промышленного комплекса комбината «Азовсталь» на его окраине, который плотно блокирован российскими войсками. Забившимся там в подземные убежища боевикам уже просто некуда деться.

Это признал уже и сам президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что у Киева нет возможности обеспечить пути выхода для заблокированных на территории завода «Азовсталь».

«Речь идет о часах, это правда, потому что мы не знаем, сколько часов или дней они могут там продержаться. Что касается нашей армии, — пройти эти…120 км сегодня нам не дает техника Российской Федерации, чтобы дойти до военной разблокировки Мариуполя. Мы на сегодня этого сделать не можем», — заявил Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.







Подземный город?

Что же на самом деле представляет из себя сегодня комбинат «Азовсталь» в Мариуполе? В СССР это был крупнейший в Европе металлургический комбинат полного цикла, включавший агломерационную фабрику, коксохим, известковый цех, доменный, конвертерный и прокатные цеха: блюминг, рельсобалочный и крупносортный, а также мощный прокатный стан. У предприятия есть своя собственная ТЭЦ. После того, как Советский Союз рухнул, комбинат вдвое снизил свою проектную мощность. Он был спроектирован на 6 млн тонн стали, а после развала стал производить 3 млн тонн. Выпуск готовой продукции практически прекратился, не считая небольших партий проката, который завод поставлял в страны Африки и Азии.

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под заводом «Азовсталь» в Мариуполе есть своего рода подземный город. По его словам, это предприятие является огромным сооружением, площадь которого можно соизмерять еще с одним Мариуполем, со своими коммуникациями и дорогами. Площадь «Азовстали» составляет 11 квадратных километров.

Там 41 цех, 80 крупных помещений. Гагин отметил, что объект строился во времена СССР с учетом вероятности бомбежки, блокады и даже ядерного удара.







Фантастические версии

Вокруг «Азовстали» зарубежные СМИ уже стали выдвигать всякого рода фантастические версии, изображая его как некую таинственную подземную крепость. Бомбоубежища на «Азовстали» — это огромная сеть тоннелей и шесть подземных этажей, которые не может пробить ни одна авиабомба, пишет, например, британская Daily Mail.

На самом же деле ничего необычного в подземельях «Азовстали» нет. Как утверждает Тимофей Ви, ранее долгое время занимавшийся диггерством и успевший побывать и в подземельях этого предприятия, никаких лабиринтов или многоуровневых подземных залов там. На «Азовстали» работали около 10 тысяч человек, а не 40, как пишет Daily Mail. Для такого количества требуется два больших или несколько средних по размеру бомбоубежищ. На «Азовстали», по его словам, как минимум одно бомбоубежище, именно отдельно стоящее. Подземный этаж под цехами действительно есть, но это всего лишь подвал с довольно высоким потолком. Он нужен для коммуникаций, подведения воды, газа, электричества и размещения нижней части технологических установок. Довольно часто перегородка между подземным этажом цеха и самим цехом — обычный металлический настил. Длинных лестниц и шести подземных этажей нет и в помине. В убежищах обычно только один и очень редко — два этажа. Все эти сооружения заглублены на уровне 5-6, максимум 10 метров. Основа защиты убежища — бетонный тюфяк сверху и гермодвери. Поэтому при попадании бомбы обычные заводские тоннели разрушаются очень быстро, отмечает Тимофей Ви.

Тайная лаборатория и что скрывает американский генерал

Однако сенсационные версии об «Азовстали» распространяют и российские СМИ.

Так, авторитетный военный корреспондент Александр Сладков в своем Телеграм-канале сообщил, что «там, на “Азовстали”, кто-то сидит. Важный и секретный». «Скорее всего, оглашение имён тех самых секретных и важных людей станет сенсацией грядущей недели», — написал Сладков.

Фактически поддержал эту версию бывший сенатор Франц Клинцевич. «Хотелось бы обратить внимание на то, что сегодня в Мариуполе находятся учёные и высокопоставленные чиновники специальных служб Запада. И именно их украинские власти так отчаянно стремятся вывезти на вертолётах. Но скажу сразу: господа, ждите, мы вас скоро возьмём и на весь мир всё расскажем. Правду, когда задействовано большое количество людей, скрыть невозможно», — заявил он в одном из интервью.

Другие СМИ сообщают, что под промзоной «Азовстали» будто бы находятся 24 километра туннелей, часть из которых проложена на глубине 30 метров, что уже вовсе невероятно. Для сравнения: глубина залегания тоннелей московского метрополитена колеблется от 8 до 36 метров и в среднем составляет 24 метра. И вот якобы в хитросплетении этих подземных ходов находится защищённый от бомб бункер, а в этом бункере будто бы оборудована секретная лаборатория НАТО с биологическим оружием — объект PIT-404. И, мол, именно в этой лаборатории находятся натовские учёные, офицеры французской разведки, американский генерал-лейтенант Роджер Л. Клотье-младший, а также само биологическое оружие.

Так ли это в действительности, неизвестно. Однако, согласно данным нашей разведки, иностранцы на «Азовстали» точно есть. Радиоперехваты зафиксировали разговоры по крайне мере на шести иностранных языках.

Обычный советский комбинат

О том, что представляет из себя комбинат «Азовсталь», рассказала РТ Ирина Буторина, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, специалист в области чёрной металлургии и экологических проблем металлургического производства. До переезда в Россию она жила и преподавала в Мариуполе. Её дом располагался в полутора километрах от комбината «Азовсталь», она не раз водила своих студентов на предприятие, чтобы познакомить их с металлургическим производством.

«Азовсталь», сообщила она, когда её заложили в 1929 году, задумывалась как Южная Магнитка. В 1933-м задули первую домну. В начале комбинат делал просто чугун, а потом появился мартеновский цех для производства стали, прокатные цеха — рельсобалочный и крупносортный (для проката строительного профиля). Рельсобалка должна была производить рельсы для железных дорог, в первую очередь для сибирских магистралей, таких как БАМ. Потребителями продукции «Азовстали» был весь Советский Союз и дружественные страны.

Бомбоубежищ на заводе Ирина Буторина сама не видела, но считает, что они там обязательно должны быть. Все наши предприятия и наши дома, строившиеся в сталинские времена, говорит она, имеют бомбоубежища. Это ни для кого не секрет. Раньше вообще ничего не строили без них.

Говорят, что на «Азовстали» есть подземный тоннель, который соединяет комбинат с заводом Ильича. Предприятия стоят друг от друга далеко, через реку Кальмиус. Думаю, километров пять между ними есть, но все говорят, что тоннель существует. А вот то, что под «Азовсталью» есть ещё и подземный город, я утверждать не могу. Хотя большие подземные пространства точно имеются.

На всех металлургических комбинатах коммуникации всегда проходили под землёй. Существуют огромные газоходы для эвакуации больших объёмов дымовых газов. Это сложенные из огнеупорного кирпича тоннели, как в старых городах канализация. Поэтому скрываться там можно очень долго. В брежневские годы практически впритык к «Азовстали» настроили домов — пятиэтажек и девятиэтажек. Все они построены при Советском Союзе — жильё при Украине не строилось. Теперь дома разрушены. Ночью туда по подземным переходам с завода выбираются боевики и устраивают засады.

Сейчас комбинат в результате боев сильно разрушен, но Ирина Буторина уверена, что насчет этого не стоит беспокоиться. Я считаю, говорит она, не стоит об «Азовстали» печалиться. Как человек, который исходил эту «Азовсталь» вдоль и поперёк, скажу, что, конечно, больно видеть, как она разрушается, но уверена, что восстановление нерентабельно. Моё мнение не единично. Глава ДНР Денис Пушилин тоже говорил, что завод Ильича восстановим, а с «Азовсталью» надо подумать из-за экологических проблем. Я считаю, что вряд ли его будут восстанавливать. И правильно сделают. Надо завод либо перепрофилировать, либо просто убирать с побережья.







Как долго они там просидят?

Но сколько все-таки могут продержаться в подземельях «Азовстали» засевшие там остатки отрядов самых упертых укронацистов? Ясно, что долго они там не протянут. Аналитик английской газеты Daily Mail Гай Адамс, например, нарисовал такую драматическую картину: «Истощённые после семи недель непрерывных боёв, они оказываются в опасном положении: без оружия, в меньшинстве и полностью окружённые».

«Мы не располагаем сведениями о том, сколько у них продовольствия, воздуха и воды, — заявил МК военный эксперт Алексей Леонков. — Известно, что общее количество сидельцев от полутора до двух тысяч. Были бы известны запасы — можно было бы прикинуть, сколько они смогут продержаться. И чтобы не ждать, чтобы они побыстрее принимали решение, нужно, конечно, мотивировать их покинуть подземелья».

Ну, а как их надо «мотивировать» наши военные хорошо знают. И они уже начали это делать. Но вот, что еще важно. «Западным «коллегам», конечно, хотелось, чтобы всё к чертям разбомбили и похоронили иностранных офицеров с их секретами среди всех остальных, — считает политолог Марат Баширов. — И для них вариант с блокадой подземного города «Азовстали» становится головной болью. А для России — возможностью усилить свои переговорные позиции», — отметил политолог.





