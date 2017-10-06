Тайны подземных городов Гитлера

В годы второй мировой войны и после нее, по степени продвижения советских войск на оккупированной фашистами территории, стали появляться рассказы, свидетельства тех, кто сталкивался и своими глазами видел подземные сооружения, созданные гитлеровцами. И поныне назначение некоторых их них остается неизвестно и будоражит историков своими загадками.

В Польше и Германии до сих времен ходят легенды о загадочных подземных укреплениях, затерянных в лесах северо-западной Польши и обозначавшихся на картах вермахта как “Лагерь дождевого червя”. Данный бетонированный и усиленный находящийся под землей город остается и до наших дней одной из терра инкогнита. По сведетельствам тех, кто там побывал в 60-е годы прошлого столетия, эта местность предстала как затерянный в складках рельефа северо-западной Польши небольшой населенный пункт, который, как казалось, был всеми забыт.

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Вокруг угрюмые, труднопроходимые лесные массивы, малые речки и озера, старые минные поля, надолбы, прозванные “зубами дракона”, и рвы зарастающих чертополохом прорванных советскими войсками укрепрайонов вермахта. Бетон, колючая проволока, замшелые развалины – все это остатки мощного оборонительного вала, когда-то имевшего целью “прикрыть” фатерланд в случае, если война покатится вспять. У немцев Мендзижеч именовался Мезерицем. Укрепрайон, вбиравший и Кеньшицу, – Мезерицким. Здесь, на малоизвестном миру пятачке Европы, военные поговаривали о тайне лесного озера Кшива, расположенного где-то рядом, в окладе глухого хвойного бора. Но никаких подробностей. Скорее – слухи, домыслы…

В то время там располагалась пятибатальонная бригада, расквартированная в бывшем немецком военном городке, скрытом от любопытного глаза в зеленом бору. Когда-то именно это место и было обозначено на картах вермахта топонимом “Regenwurmlager” – “Лагерь дождевого червя”.

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По рассказам местных жителей, затяжных боев здесь не было, немцы не выдержали натиска. Когда им стало ясно, что гарнизон (два полка, школа дивизии СС “Мертвая голова” и части обеспечения) может попасть в окружение, он срочно эвакуировался. Трудно себе представить, как можно было за несколько часов почти целой дивизии ускользнуть из этой природной западни. И куда? Если единственная дорога была уже перехвачена танками 44-й гвардейской танковой бригады Первой гвардейской танковой армии генерала М. Е. Катукова советских войск.

Изумительное по красоте кеньшицкое лесное озеро повсюду окружено знаками тайны, которой, кажется, здесь пропитан даже воздух. С 1945-го и почти до конца 1950-х годов место это находилось, по сути дела, лишь под присмотром управления безопасности города Мендзижеч – где, как говорят, по службе его курировал польский офицер по фамилии Телютко, – да командира дислоцированного где-то рядом польского артиллерийского полка. При их непосредственном участии и была осуществлена временная передача территории бывшего немецкого военного городка советской бригаде связи. Удобный городок полностью отвечал предъявляемым требованиям и, казалось, был весь как на ладони. Вместе с тем осмотрительное командование бригады решило тогда же не нарушать правил расквартирования войск и распорядилось провести в гарнизоне и окрест тщательную инженерно-саперную разведку.

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Вот тут-то и начались открытия, поразившие воображение даже бывалых фронтовиков, еще проходивших в ту пору службу. Начнем с того, что вблизи озера, в железобетонном коробе, был обнаружен заизолированный выход подземного силового кабеля, приборные замеры на жилах которого показали наличие промышленного тока напряжением в 380 вольт. Вскоре внимание саперов привлек бетонный колодец, который проглатывал воду, низвергавшуюся с высоты. Тогда же разведка доложила, что, возможно, подземная силовая коммуникация идет со стороны Мендзижеча.

Однако здесь не исключалось и наличие скрытой автономной электростанции, и еще то, что ее турбины вращала вода, падающая в колодец. Говорили, что озеро каким-то образом соединено с окружающими водоемами, а их здесь немало. Проверить эти предположения саперам бригады оказалось не под силу. Части СС, находившиеся в лагере в роковые для них дни 45-го, как в воду канули. Поскольку обойти озеро по периметру из-за непроходимости лесного массива было невозможно, военные решили сделать это по воде. За несколько часов они обогнули озеро и шли в непосредственной близости от берега. С восточной стороны озера возвышались несколько мощных, уже поросших подлеском холмов-терриконов. Местами в них угадывались артиллерийские капониры, обращенные фронтом на восток и юг. Удалось заметить и два похожих на лужи маленьких озерка. Рядом возвышались щитки с надписями на двух языках: “Опасно! Мины!”.

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Военные тогда рассказывали, что холмы-терриконы представляли собой египетские пирамиды. Внутри них вроде бы были разные потайные ходы, лазы. Через них из-под земли советские радиорелейщики при обустройстве гарнизона доставали облицовочные плиты. Говорили, что “там” настоящие галереи. А что касается этих лужиц, то, по оценке саперов, это и есть затопленные входы в подземный город. Имелась там и еще одна загадка – остров посреди озера. Военные заметили, что этот остров на самом деле не остров в обычном понимании. Он плавает, точнее, медленно дрейфует, стоя как будто на якоре.

Вот как описывал этот остров один из свидетелей: “Плавающий остров порос елями и ивняком. Площадь его не превышала пятидесяти квадратных метров, и казалось, он действительно медленно и тяжело покачивается на черной воде тихого водоема. У лесного озера было и явно искусственное юго-западное и южное продолжение, напоминающее аппендикс. Здесь шест уходил в глубину на два-три метра, вода была относительно прозрачной, но буйно растущие и напоминающие папоротник водоросли совершенно закрывали дно. Посреди этого залива сумрачно возвышалась серая железобетонная башня, явно имевшая когда-то специальное назначение. Глядя на нее, я вспомнил воздухозаборники Московского метро, сопутствующие его глубоким тоннелям. В узкое окошко было видно, что и внутри бетонной башни стоит вода. Сомнений не было: где-то подо мной подземное сооружение, которое зачем-то потребовалось возводить именно здесь, в глухих местах под Мендзижечем”.

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Во время одной из многочисленных инженерных разведок саперы выявили замаскированный под холм вход в тоннель. Уже при первом приближении стало ясно, что это серьезное сооружение, к тому же, вероятно, с разного рода ловушками, включая минные. По понятным причинам информация об этой необычной экспедиции осталась конфиденциальной в то время.

Один из участников одной из поисковых групп, техник-капитан Черепанов рассказывал позже, что через один дот, по стальным винтовым лестницам они опустились глубоко под землю. При свете кислотных фонарей вошли в подземное метро. Это было именно метро, так как по дну тоннеля проложена железнодорожная колея. Потолок был без признаков копоти. По стенам – аккуратная расшивка кабелей. Вероятно, локомотив здесь двигала электроэнергия.

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Группа вошла в тоннель не в начале. Начало тоннеля находилось где-то под лесным озером. Другая часть была устремлена на запад – к реке Одер. Почти сразу обнаружили подземный крематорий. Медленно, с соблюдением мер предосторожности, поисковая группа двигалась по тоннелю в направлении современной Германии. Вскоре бросили считать тоннельные ответвления – их обнаружили десятки. И вправо, и влево. Но большая часть ответвлений была аккуратно замурована. Возможно, это были подходы к неизвестным объектам, в том числе частям подземного города.

Грандиозная подземная сеть оставалась для непосвященных грозящим многими опасностями лабиринтом. Проверить его основательно не представилось возможным. В тоннеле было сухо – признак хорошей гидроизоляции. Казалось, с другой, неведомой, стороны вот-вот покажутся огни поезда или большого грузового автомобиля (автотранспорт тоже мог там двигаться). Со слов Черепанова, это был рукотворный подземный мир, являющий собой прекрасную реализацию инженерной мысли. Капитан рассказывал, что группа двигалась медленно и через несколько часов пребывания под землей стала терять ощущение реально пройденного.

Кому-то из ее участников пришла мысль, что исследование законсервированного подземного города, проложенного под лесами, полями и речками, – задача для специалистов иного уровня. Этот иной уровень требовал больших сил, средств и времени. По оценкам военных, подземка могла тянуться на десятки километров и “нырять” под Одер. Куда дальше и где ее конечная станция – трудно было даже предположить.

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Постепенно складывалось новое видение этой необычной по своим масштабам военной загадки. Выяснилось, что в период с 1958 по 1992 год у пятибатальонной бригады поочередно сменилось девять командиров, и каждому из них – хочешь не хочешь – приходилось адаптироваться к соседству с этой неразгаданной подземной территорией. По инженерно-саперному заключению, только под гарнизоном было обнаружено и обследовано 44 километра подземных коммуникаций. По свидетельству одного из офицеров, служивших в советском гарнизоне, высота и ширина ствола подземного метро составляют примерно по три метра. Горловина плавно опускается и ныряет под землю на пятидесятиметровую глубину. Там тоннели разветвляются и пересекаются, имеются транспортные площадки-развязки. Стены и потолок метро выполнены из железобетонных плит, пол выложен прямоугольными каменными плитами.

По свидетельству поляка-краеведа, доктора Подбельского, долгие годы занимавшегося изучением этого города, немцы начали стороить этот стратегический объект еще в 1927 году, но наиболее активно – с 1933 года, когда к власти в Германии пришел Гитлер. В 1937 году последний лично прибыл в лагерь из Берлина и, как утверждали, по рельсам секретной подземки. Фактически с этого момента спрятанный город считался сданным в пользование вермахта и СС. Какими-то скрытыми коммуникациями гигантский объект соединялся с заводом и стратегическими хранилищами, тоже подземными, расположенными в районе сел Высока и Пески, что в двух-пяти километрах западнее и севернее озера.

Само озеро Кшива является неотъемлемой частью тайны. Площадь его зеркала составляет не менее 200 тысяч квадратных метров, а шкала глубин – от 3 (на юге и западе) до 20 метров (на востоке). Именно в восточной его части некоторым советским военнослужащим удавалось в летнее время при благоприятном освещении разглядеть на заиленном дне нечто, по своим очертаниям и другим особенностям напоминающее очень большой люк, получивший у военнослужащих прозвище “глаз преисподней”.

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Так называемый “глаз” был плотно закрыт. Не его ли в свое время должен был прикрывать от взгляда пилота и тяжелой бомбы уже упомянутый выше плавучий остров? Для чего мог служить такой люк? Скорее всего, он выполнял роль кингстона для экстренного затопления части или всех подземных сооружений. Но если люк до сего дня закрыт, значит, им не воспользовались в январе 1945-го. Таким образом, нельзя исключить и то, что подземный город не затоплен, а законсервирован “до особого случая”. Что-то хранят его подземные горизонты? Кого ждут? Вокруг озера, в бору, немало сохранившихся и разрушенных объектов военного времени. Среди них руины стрелкового комплекса и госпиталя для элиты войск СС. Все было сделано из железобетона и огнеупорного кирпича. И главное – мощные доты. Их железобетонные и стальные купола были когда-то вооружены крупнокалиберными пулеметами и пушками, оборудованы механизмами полуавтоматической подачи боеприпасов. Под метровой броней этих колпаков на глубину до 30-50 метров уходили подземные этажи, где располагались спальные и бытовые помещения, склады боепитания и продовольствия, а также узлы связи.

Подступы к этим смертоносным огневым точкам были надежно прикрыты минными полями, рвами, бетонными надолбами, колючей проволокой, инженерными ловушками. Они были при входе в каждый дот. Представьте, от бронированной двери внутрь дота ведет мостик, который немедленно опрокинется под ногами непосвященного, и тот неминуемо рухнет в глубокий бетонный колодец, откуда живым ему уже не подняться. На большой глубине доты соединены ходами с подземными лабиринтами.

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Так для чего же был построен “Город дождевого червя”? Уж не развернул ли он сеть подземных городов и коммуникаций вплоть до Берлина? И не здесь ли, в Кеньшице, ключ к разгадке тайны сокрытия и исчезновения “Янтарной комнаты”, других сокровищ, похищенных в странах Восточной Европы и прежде всего России? Может быть, “Regenwurmlager” – один из объектов подготовки нацистской Германии к обладанию атомной бомбой? И сегодня смельчаки, авантюристы и мечтатели едут туда, чтобы попытаться сделать открытие и ответить на те вопросы, которые есть в этой истории.

В восьми километрах от украинского областного центра Винница есть место, которое тоже уже более полувека будоражит умы исследователей и журналистов. Местные жители его называют “дурным”. А покойная болгарская ясновидица Ванга предостерегала, что тут “смертельная опасность подстерегает каждого”. В годы второй мировой войны здесь был построен подземный командный пункт Гитлера “Вервольф”. С тех пор об этом районе и ходят самые мрачные поверья.

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Под сохранившимися на сотне гектаров остатками монолитных плит и каменных стен, на глубине в десятки метров, по утверждению той же провидицы Ванги, “затаилась опаснейшая болезнь”. Возможно, она находится в законсервированных гранитных подземельях, многоярусных жилых и служебных сооружениях с некогда автономным электропитанием и водоснабжением, системой радиационной и бактериологической защиты, мощной аппаратурой дальней связи. А может быть, в сверхсекретном объекте N3 на втором подземном этаже, в который, судя по всему, до сих пор никто не смог проникнуть.

Исследователи утверждают, что под толстым слоем песчаника, в скалистом грунте на уровне третьего подземного этажа проходила железнодорожная ветка, по которой подвозили какие-то таинственные грузы. Толщина стен подземного сооружения достигала пяти метров, а его перекрытий – восемь! Зачем такая мощь?

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По документам, которые в свое время просочились в печать, на его строительстве было задействовано более четырех тысяч человек. В основном – пленные. В живых немцы не оставили никого из них. Работало немало и немецких специалистов. Большинство из них также были уничтожены. Они покоятся в нескольких братских могилах в ближайших к “Оборотню” селах. Как рассказывали старожилы: “Пленные размещались здесь же неподалеку, за речкой – в коровниках и конюшнях. Была зима 1942-го, страшно морозная, снежная. Как же они, бедные, страдали! Полураздетые, голодные. Спали прямо на земле. Гнали их на работу колоннами, в оцеплении собак и автоматчиков. Кто падал и не мог больше двигаться – пристреливали.

Вот что в свое время рассказывала Елена Лукашевна Деминская, одна из трех оставшихся в живых жительниц сел Стрижавка и Коло-Михайловка, привлекавшихся немцами к строительству ставки Гитлера. “Я чистила кору спиленных деревьев, срубала сучки и ветки. А зачем фашистам нужны были дальше эти сосны и дубы – не знаю. Было несколько колец заграждений. Мы работали во втором кольце. Бревна грузили на подводы, а пленные везли их в глубь леса. По-моему, почти все из них назад не возвращались. Что там робили (делали) – мы могли только думать-гадать. Один из наших сельских хлопцев, партизан с “Черного леса”, как-то ночью пришел хлеба-картошки попросить и говорил о глубоких котлованах и бетонных ходах-норах под землей.

Туда нас никто не пускал. Везде вышки с пулеметами, дзоты. Пропуска, что нам выдали, охрана спрашивала на каждом шагу: “Матка, документ”. Так мы привязывали эти бумажки прямо на лоб и целый день не снимали – дывысь, окаянный, щоб тоби очи повылазылы.

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Раз как-то, это было уже летом 42-го, я полола картошку и вижу: в сторону леса проехало – сама посчитала – пятнадцать легковых машин. Вокруг мотоциклы с пулеметами, броневики. Потом говорили в селе, сам фюрер наведался со своей кралей”.

“На территории бункера красиво было – трава посеяна кругом, клумбы с цветами. И даже мраморный плавательный бассейн. Я не раз на территорию бункера попадала – привозила немцам огурцы, помидоры, капусту, молоко”, – дополняет вторая выжившая, давняя подруга Е. Деминской Елена Николаевна Берегеля.

“Мы колхозное возили, – рассказывала Берегеля. – У нас же колхоз имени Ильича и в окупацию действовал. Мужики все на войне, а мы – и скотниками, и ездовыми, и грузчиками были. А куда деваться? Откажешься – расстреляют. Кормить приходилось немцев. Может, и самого Гитлера с его жинкой. Говорят, в глубине леса, еще за оградой с проводами, по которым ток пропускали, был бассейн, где они купались. Но туда даже муха не могла пролететь, так все охраняли”.

Исторические документы свидетельствуют, что впервые фюрер находился в своей винницкой ставке в июле-октябре 1942 года, вторично – в августе 1943-го и пробыл около месяца. Была при нем и Ева Браун. Здесь Гитлер принимал японского посла, вручал железный крест летчику-асу Францу Беренброку, сбившему более сотни самолетов. Другой вопрос – чем, кроме управления военными действиями, занимался фюрер в своей огромной ставке, строившейся на века, с ее подземными лабиринтами в сотни и сотни метров? Вопросами охраны объекта занимался лично Гиммлер, по его указанию зенитные установки сбивали любой, хоть даже и свой самолет, появившийся на подступах к бункеру.

Версий много, и одна противоречивее и вроде бы даже абсурднее другой. Исследования “Вервольфа” (законсервированного путем взрыва всех входов) велись и в 60-е годы, и в 1989-1990 годах – в рамках комплексной программы “Гермес”. После шурфования, эхолокации, рекогносцировки и съемок местности со спутников, других исследований экспедиции срочно уезжали, увозя с собой засекреченные данные, с которыми мы вряд ли скоро ознакомимся в полном объеме. Проникли ли ученые и спецслужбы в сам бункер и его объект N3, который из космоса, как утверждают, воспринимается сплошным черным пятном? Что в нем спрятано? Золото рейха, а может, Янтарная комната? Ведь неподалеку, в поселке Клесово Ровенской области немцы активно разрабатывали залежи янтаря, считавшегося “арийским камнем”. К слову, до сих пор не раскрыта тайна и бункера главы рейхскомиссариата Украины генерала Эриха Коха, который находился в Ровно в массивном здании. Есть версия, что часть Янтарной комнаты спрятана в его и соседних залитых водой подземельях.

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Почему-то не за Кохом, а за заместителем министра финансов рейха Гелем охотился легендарный Николай Кузнецов – и убил его. Гель, как утверждают источники, должен был развернуть в здешних местах производство янтарных украшений, и экспонаты Янтарной комнаты ему нужны были как образцы совершенства. В Ровно осталось немало свидетелей, видевших, как глубокой ночью со стороны вокзала в направлении бункера “гауляйтера” ехала колонна машин без номеров, груженных ящиками. Назад грузовики возвращались порожними.

Те, кто посещал это место, рассказывают о том, что в глаза бросается скудность, какая-то болезненность здешней природы, чахлость деревьев и кустарников на всей территории “Оборотня”, хотя в сотне метров отсюда буйно растут деревья. Недаром считают во всей округе, что здесь “дурное место, темное, злое”.

Действительный член географического общества Российской академии наук Иван Кольцов, в свое время будучи руководителем засекреченного отдела по биолокации при Совете Министров СССР, занимался изучением подземелий “Вервольфа”. Вот его комментарий для “Труда”.

“Есть среди подземных сооружений, построенных гитлеровцами в годы второй мировой войны, те, что представляют особый интерес и покрыты плотной завесой тайны. Это командные пункты стратегического назначения немецко-фашистских войск, именуемые обычно ставками Гитлера. Всего, как известно, их было семь: “Фельзеннест” (“Гнездо в скалах”) на горном правобережье Рейна; “Танненберг” (“Еловая гора”) в горных лесах Шварцвальда; “Вольфшлюхт” (“Волчье ущелье”) на бывшей франко-бельгийской границе под городком Прюэ-де-Пеш; “Вервольф” (“Оборотень”) в районе Винницы; “Беренхалле” (“Медвежий зал”) в трех километрах от Смоленска; “Рере” (Тоннель) в Галиции и “Вольфшанце” (“Волчье логово”) – в Восточной Пруссии, в семи километрах от Растенбурга (ныне – польский город Кентшин).

Пожалуй, более других окутана туманом таинственности ставка “Вервольф” в 8 километрах от Винницы. Возведена она была в крайне короткие сроки – менее чем за год. Гитлер руководил отсюда своей армией с июля до октября 1942 года. Месторасположение объекта также было выбрано не случайно. Предания гласят, что в древние времена здесь стояли культовые сооружения наших предков с сильной положительной энергетикой.

На подземных работах трудились тысячи советских военнопленных. Все они плюс сотни немецких специалистов после ввода объекта в строй были расстреляны. Случай беспрецедентный – “своих” фашисты обычно оставляли в живых. Значит, секретность стройки была наивысшей. В чем тут дело? В ставке? Но строители всех других ставок были оставлены в живых. А может быть, дело в полезных ископаемых, что добывались во время проходки штолен? Или в той продукции, что делалась из этого сырья на подземных заводах?

Пока ответы на эти вопросы не найдены. Во время исследования, в котором мне довелось участвовать, удалось лишь выяснить, что подземелья “Вервольфа” имеют несколько этажей на разных уровнях с разной удаленностью друг от друга. Все они соединены между собой тоннелями, уходящими от ставки на многие километры, например, в сторону населенного пункта Калиновка (15 км), где тоже велись подземные работы. При отступлении многие входы в подземелья, как и саму ставку, гитлеровцы взорвали. Однако сейчас ведутся работы по размуровке входов, чтобы создать музейный комплекс наподобие того, что существует в польше в “Волчьем логове”.

Что касается таинственного объекта N3, то добраться до него нам так и не удалось. Однако методом биолокации за мощными бетонными стенами обнаружены огромные массы металлов, в том числе и драгоценных – золото, платина. Фиксируется какое-то сооружение из них непонятного предназначения. Тайна будет разгадана только тогда, когда удастся вскрыть железобетонный панцирь объекта N3. К сожалению, даже во времена СССР на это не хватило средств, во всяком случае, для нашей экспедиции”.