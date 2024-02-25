Вышел доклад Сивкова с анализом контрнаступления ВСУ летом 2023 года, которое он сравнивает с операцией гитлеровцев "Цитадель" в 1943-м. Никаких откровений в нём нет, но собрана интересная статистика по количеству войск.

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"Для ведения этой операции противник создал внушительную ударную группировку сил, которая насчитывала 160 тыс. человек личного состава (110 батальонов), 2,1 тыс. танков и других бронированных машин, 960 орудий полевой артиллерии и 114 самолетов. Такое количество артиллерии позволило создать на направлениях главного удара плотность до 10 орудий на километр фронта.

Были созданы значительные резервы боеприпасов: более 500 тыс. 155-миллиметровых снарядов, свыше 150 тыс. снарядов других калибров, 560 тыс. минометных выстрелов и 50 крылатых высокоточных ракет большой дальности Storm Shadow. Такая плотность артиллерии и резервы боеприпасов позволяли ВСУ выполнять до 190 огневых задач ежесуточно.

Основу этой группировки составлял так называемый стратегический резерв, созданный на основе западной помощи, включающий 20 соединений бригадного масштаба, общей численностью 80,7 тыс. человек личного состава, из которых более 60 тыс. прошли подготовку в западных учебных центрах на территории США, Англии, Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.

То есть более 45% личного состава от общего состава группировки и более 75% от стратегического резерва прошли подготовку по стандартам НАТО…

Всего к началу наступления ВСУ западные страны передали им около 600 танков, более 2 тыс. боевых бронированных машин и свыше 1 тыс. артиллерийских систем различного назначения… Не все они были направлены в ее состав. Однако надо полагать, что боевая техника западного производства была включена в группировку почти полностью. Это

60 немецких танков "Леопард-2", 14 английских "Челленджер-2", 109 американских БМП "Брэдли", 50 шведских БМП CV-90, 40 немецких БМП "Мардер" и 90 американских БТР "Страйкер". Итого 363 танков, БМП и БТР.

Российская армия готовилась к отражению этого наступления основательно. Были приняты меры по созданию обороны по всей линии фронта длиной более 1 тыс. км… Боевой порядок строился в два, а на наиболее важных направлениях — в три эшелона с выделением резервов при значительной по глубине полосе перед первыми основными рубежами тактической зоны обороны, где располагались дозоры и минно-взрывные заграждения.

На всем протяжении линии фронта были оборудованы свыше 3 тыс. взводных опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей и более 150 тыс. укрытий для техники. Создано около 2 тыс. км противотанковых рвов, установлено более 7 тыс. км минных полей, где размещено около 5 млн мин. Глубина минных полей вдвое превысила принятые нормы, достигая 600 м…

Столь мощная система инженерных и фортификационных сооружений позволила создать устойчивую оборону, несмотря на превосходство противника над обороняющимися войсками на направлениях главного удара в личном составе в 1,5 раза, в бронетанковой технике — в 1,2 раза и в артиллерии — в 1,3 раза.

Помимо войск, занимающих оборонительные позиции, российское командование предусмотрело значительные резервы, которые предназначались для усиления обороняющихся войск и нанесения контрударов. В состав резерва было выделено две полнокровные армии общей численностью около 60 тыс. человек, имеющих более 8,6 тыс. единиц боевой и специальной техники, включая 980 танков и других бронированных машин, а также более 2,2 тыс. единиц автомобилей различного назначения.

[...]

Потери ВСУ за все время наступления оказались огромными, существенно превосходящими исходный состав ударной группировки, которая в ходе боевых действий пополнялась из тыловых резервов плохо подготовленным личным составом и далеко не лучшей боевой техникой. Потери личного состава составили 166 тыс. человек, что на 25% больше его исходной численности, 789 танков и 2,4 тыс. других бронированных машин, что более чем в 1,5 раза больше их исходного состава, 132 самолета, что на 15% больше того, что имелось в ВСУ к началу наступления.



В свою очередь, российской армией в стратегической и оперативной глубине противника ударами комплексов ОТР, оперативно-тактической, дальней и стратегической авиации, ракетными ударами Черноморского флота были поражены, разрушены полностью или выведены из строя на длительные промежутки времени 1 987 объектов, таких как склады с боеприпасами, станции погрузки и разгрузки техники, предприятия по производству и ремонту вооружения, мосты и пути подвоза резервов, что существенно снизило оперативную маневренность группировок ВСУ и их боеспособность. В этих районах было уничтожено, по данным разных видов разведки, около 4,5 тыс. человек личного состава ВСУ, иностранных наемников и западных инструкторов.

Особо следует отметить, что при отражении наступления ВСУ летом 2023 года российская армия активно использовала различные виды БПЛА, существенно превосходя в этом отношении ВСУ. Только барражирующих боеприпасов типа "Ланцет" и FPV-дронов было использовано соответственно 1,2 тыс. и 4,4 тыс. штук.

Исключительно высокую эффективность продемонстрировала российская система ПВО, созданная в зоне СВО, которая смогла уничтожить 1 062 реактивных снаряда РСЗО, управляемых бомб, оперативно-тактических и крылатых ракет, что составило 87% от общего числа примененных противником".

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ВСУ создали мощную ударную группировку в 160 тыс. человек, 2,1 тыс. танков, 960 орудий и 114 самолетов.

2. Более 45% личного состава ВСУ и 75% стратегического резерва прошли подготовку по стандартам НАТО.

3. Запад передал ВСУ около 600 танков, 2 тыс. бронемашин и 1 тыс. артиллерийских систем.

4. Россия создала мощную оборону по всей линии фронта с резервами.

5. Потери ВСУ составили 166 тыс. человек, что на 25% больше начального состава. Потеряно 789 танков и 2,4 тыс. бронемашин.

6. Россия нанесла удары по 1 987 объектам тыла ВСУ, уничтожив 4,5 тыс. человек.

7. Россия активно применяла БПЛА, сбив 87% ракет и авиации ВСУ.

Выводы:

1. Несмотря на значительную поддержку Запада, наступление ВСУ потерпело сокрушительное поражение из-за хорошо подготовленной обороны России.

2. Потери ВСУ существенно превысили первоначальный состав группировки. Россия эффективно использовала высокотехнологичное вооружение.

3. Украина хорошо подготовилась к наступлению, но подготовка России к обороне оказалась лучше.