Комментарий редакции

В наш век высоких технологий многие уже позабыли, что все мы связаны друг с другом незримыми нитями. Порой человек думает, что обманывая других он улучшает свою жизнь. Однако последствия его поступков разрушают жизнь.И напротив, человек уважающий других, получает блага, на которые не мог и рассчитывать.12+00:02:02 Высший пилотаж – «Мастер жизни».00:02:25 Суть всех восточных учений.00:05:20 Взаимосвязь состояния внутреннего мира людей с происходящими вокруг них событиями.00:08:21 "Золотой Век" – что это такое?00:10:11 Метафизическая причина природных катаклизмов.00:12:47 Мастер жизни – кто это?00:13:22 Особенности ведической астрологии.00:13:44 Раскрытие качеств в ролях мужчины.00:21:20 Каким важным трём компетенциям учат девушек на Востоке?00:23:14 Примеры метафизики.00:34:38 Метафизические истории из жизни А.Е. Усанина.00:40:40 Интуиция – это голос ангела.00:48:24 Пример идеального духовного бизнеса.00:51:48 Причина родовых проклятий.01:04:33 Мистическая история.01:08:38 Как достичь уровня "Проведения"?01:09:59 История, показывающая результат служения всем живым существам.01:20:14 Что делать, чтобы у наших детей всё было хорошо?01:21:09 Что такое духовное совершенство?01:22:50 Как войти в духовный мир?01:22:52 Святость – что это такое?01:24:37 По каким причинам ангелы покидают людей?01:26:37 Ангелы – это проводники Бога.

Основные темы лекции:

1. Взаимосвязь состояния сознания людей и воздействия природы на человеческое сообщество. Рассказывается о концепции ноосферы академика Вернадского и примерах того, как после конфликтов между людьми происходили природные катаклизмы.

2. Закон "что посеешь, то и пожнёшь" и его проявления, в том числе на конкретных примерах из жизни слушателей лекции и их знакомых. Объясняется, что все негативные события в нашей жизни являются следствием наших прошлых поступков.

3. Роли и компетенции мужчины – философ, монах, воин, купец, царь. Подробно рассматривается роль "мастер жизни", которая заключается в понимании взаимосвязей и причинно-следственных связей событий.

4. Важность бережного отношения к еде и предупреждения об опасности расточительности в этом вопросе. Приводится формула "сколько человек выбрасывает продуктов во времена изобилия, столько ему не хватит во времена нужды".

5. Рассказ о связи человека с ангелом-хранителем, о том, что интуиция – это голос ангела. Объяснение того, как ангелы помогают людям в разных сферах жизни.

6. Визуализация и материализация желаний. Говорится, что если четко сформулировать и визуализировать свои желания, то они материализуются. Но при этом важно также учитывать желания окружающих людей.

7. Важность жить так, чтобы другие желали вам добра и благословляли вас. Приводятся примеры святых, которые так жили, и благодаря благословениям достигали высокого духовного уровня.

8. Природа ангелов и то, как они помогают людям. Говорится, что ангелы могут покинуть человека из-за греховного образа жизни, но затем вернуться после раскаяния и молитвы.

9. Понятие проклятия и его влияние на потомков. Объясняется, что греховные поступки, особенно в семейной сфере, могут вызывать проклятия, которые передаются по роду.

10. Природа святых и их способность управлять судьбами. Приводится пример, как святой спас ученика от гибели в кораблекрушении без его молитвы, просто из сострадания.

Вывод: в лекции поднимается много важных духовных и практических тем, делается акцент на понимании глубинных взаимосвязей и причинно-следственных связей событий, рассказывается о роли ангелов-хранителей в нашей жизни.