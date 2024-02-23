В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Анализ взятия Авдеевки российскими войсками – это был последний крупный опорный пункт украинских войск, его взятие является большим успехом для России.

2. Обсуждение масштаба наступления ВСУ в районе Артемовска и Соледара – по оценкам, привлекалось до 300 тыс. человек, 1500 танков и около 4000 бронемашин, что сопоставимо с силами немцев на Курской дуге. Несмотря на это, прорвать оборону России не удалось.

3. Анализ внутриполитической ситуации в России – национализация стратегически важных предприятий, удар по "пятой колонне".

4. Возможное изменение тактики российских войск – переход от штурма городов к их окружению и блокаде.

5. Обсуждение заявлений о якобы больших потерях российской армии при взятии Авдеевки – эти данные не выдерживают критики.

6. Анализ состояния вооруженных сил Великобритании – провалы в испытаниях ракет, поломки на кораблях.

Вывод: в целом в беседе положительно оцениваются действия российской армии, отмечаются позитивные сдвиги во внутренней политике России, подчеркивается ослабление позиций Запада.