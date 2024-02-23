Россия начала национализацию. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Анализ взятия Авдеевки российскими войсками – это был последний крупный опорный пункт украинских войск, его взятие является большим успехом для России.
2. Обсуждение масштаба наступления ВСУ в районе Артемовска и Соледара – по оценкам, привлекалось до 300 тыс. человек, 1500 танков и около 4000 бронемашин, что сопоставимо с силами немцев на Курской дуге. Несмотря на это, прорвать оборону России не удалось.
3. Анализ внутриполитической ситуации в России – национализация стратегически важных предприятий, удар по "пятой колонне".
4. Возможное изменение тактики российских войск – переход от штурма городов к их окружению и блокаде.
5. Обсуждение заявлений о якобы больших потерях российской армии при взятии Авдеевки – эти данные не выдерживают критики.
6. Анализ состояния вооруженных сил Великобритании – провалы в испытаниях ракет, поломки на кораблях.
Вывод: в целом в беседе положительно оцениваются действия российской армии, отмечаются позитивные сдвиги во внутренней политике России, подчеркивается ослабление позиций Запада.
Спасибо воинам!
Несмотря на восхваленный стандарт от союза по Авдеевке потери там были большие.
Самый большой человеческий героизм ( а не в штабе ) был в Павловске.
А про слабую пятую колонну как бы поподробнее хотелось