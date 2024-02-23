Большая История, великие дела, рождение нового мира происходит на наших глазах и в наших душах. Такие события действительно случаются раз в 100 лет, и наша страна – вновь в авангарде.

Но не всегда наши мысли соответствует этой роли, не все осознают весь масштаб событий и на кураже. Причина в том, что за долгие годы мелкотравья мы отвыкли от полёта и не видим перспективу.

Будущее – это не катастрофа и не ядерная война. Будущее – то, за которое мы боремся – это мирное небо и справедливый мир. Апокалипсис – не для нас, а для мира несправедливости, чистогана и разврата.

Россия несёт миру освобождение от той силы, которая вечно хочет царствовать и потому творит зло, ведёт человечество в бездну.

Эта сила агонизирует и в жажде выжить пытается пролить как можно больше крови. Но эти несчастья и испытания должны не пугать, а делать нас твёрже в борьбе и сплоченнее в товариществе.

Мы сейчас вновь открываем для себя эти идеалы, данные нам от предков. И в то же время используем и придумываем новые технологии для достижения своих целей. Так древняя мудрость сочетается с новаторством и высокими технологиями, а вместе это и есть традиционализм – творческий, создающий, гибкий и в то же время фундаментальный.

Нет нерешаемых проблем, главное – их решать, исходя из вечных идеалов добра и справедливости и пользуясь новыми инструментами.

Нет ничего страшного в нейросетях, если они поставлены на службу человеку созидающему и высоким идеалам. Творчество должно остаться за человеком с душой, а цифровой помощник с матрицей должен стать техническим исполнителем задуманного.

Перед человеком на самом деле открываются новые горизонты, новые способы реализации того, о чем мечтали предыдущие поколения – построение общества духовно высоко развитых людей. Когда ноосфера, насыщенная доступными всем образцами духовности и красоты, с самого детства будит в человеке тягу к совершенству.

Средства быстрой коммуникации дают прекрасную возможность деурбанизации, расселения людей по большому пространству, для полноценной жизни в высокотехнологичных деревнях.

Гиперзвук, ядерный двигатель и другие научные и духовные открытия России могут помочь человечеству выйти из тупика, в который нас загнала жадность западной олигархии. Стоит только переустроить общество согласно идеалам добра и любви, а не наживы и похоти.

Надо перевернуть пирамиду ценностей с головы на ноги и сделать так, чтобы учитель, инженер, врач, воин и священник стали настоящим локомотивом общества, а спекулянты, шоубзинесмены и блогеры-коучи были презираемыми маргиналами.

Прекрасная Россия будущего – это не политтехнология мошенников, а замечательная мечта и осязаемая цель. Не утопия, а созидательный проект по совершенствованию человека, народа и страны.

И всё это по ходу ожесточённой борьбы с врагом – как внешним, так и внутренним. Низменная нечисть не отдаст просто так своего господства в мире и будет цепляться за него. Но оно трусливо, а потому всегда слабее мужественного идеализма.

21 век наступает только сейчас! И у него отличный шанс сделать мир светлее и справедливее!

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Мы живем в эпоху великих перемен, которые происходят раз в 100 лет. Россия снова на передовой этих перемен.

2. Многие не осознают масштаб происходящего из-за привычки к застою.

3. Будущее – это мир, справедливость и победа добра над злом.

4. Россия несет миру освобождение от сил зла, которые ведут человечество в бездну.

5. Испытания должны нас объединять, а не пугать.

6. Мы соединяем древние идеалы с новыми технологиями. Это и есть творческий традиционализм.

7. Технологии должны служить человеку и его идеалам.

8. Открываются новые возможности для создания общества духовно развитых людей.

9. Россия может помочь миру выйти из тупика потребительства.

10. Нужно изменить систему ценностей, чтобы важнее стали не нажива и похоть, а духовность.

11. Предстоит борьба с внешними и внутренними врагами. Светлые идеалы сильнее низменных сил.

12. 21 век только начинается, и у него есть шанс сделать мир лучше.

Вывод: В статье выражена оптимистичная вера в то, что Россия ведет мир к переменам, основанным на возвышенных духовно-нравственных идеалах и использовании новых технологий. Это позволит преодолеть кризис западного общества потребления и построить справедливый миропорядок.