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10 лет Антибандеровскому митингу в Севастополе

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23 февраля в Севастополе состоялся Митинг Народной Воли, на котором был выбран первый народной мэр Юго-Востока – Алексей Чалый. И хотя первый российский флаг был поднят еще 22 февраля в Керчи (поэтому именно Керчь была первой), именно 23 февраля считается точкой отсчета начала Русской Весны в целом, и Крымской Весны как ее составного элемента.

Для меня (как и для очень многих) этот день разделил жизнь на до и после.
Еще утром того дня не было ясного понимания что делать. После митинга эта ясность появилась. Спустя 10 лет можно сказать словами Хэмингуэя – "Впереди 50 лет необъявленной войны с фашизмом и я подписался на весь срок".

Также этот день стал точкой отсчета исполнения давней мечты (и не только моей) о возвращении родного города домой. Поэтому уже 10 лет как 23 февраля для Севастополя и Крыма это двойной праздник.

Впечатления от митинга изложил в хорошо известной статье (https://colonelcassad.livejournal.com/1428328.html), которая принесла по настоящему большую медийную известность и впоследствии познакомила с огромным количеством людей.

Всех с праздником! И с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! И с Днем начала Русской Весны!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8983215.html
Метки: 2014, 23 февраля, день советской армии, крымская весна, личное, Россия, русская весна
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