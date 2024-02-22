В Польше – небывалой скандал. Газета Wyborcza напечатала фотографию с марша протестующих польских фермеров, где на одном из тракторов – большое полотнище с лозунгом: «Путин разберётся и с Украиной, и с Брюсселем, и с нашим правительством!», а также развевается красный флаг СССР.

«Более 100 сельскохозяйственных тракторов, – пишет газета, – заблокировали дорогу прямо у съезда с автострады А1 в Гожичках. На одной из машин были вывешены красный флаг СССР и послание, адресованное Путину. Фермеры требуют закрыть польско-украинскую границу и прекратить приток сельхозпродукции, не соответствующей стандартам ЕС. Они протестуют против «Зеленого курса», который, по их мнению, разрушит европейское сельское хозяйство».

Инцидент произошел 20 февраля, когда протестующие фермеры вышли на улицы Повстаньцува Слёнских в Лазиске и Рациборскую в Гожичках. Они заблокировали участок дороги между двумя кольцевыми развязками, расположенными в непосредственной близости от развязки автомагистрали А1, расположенной прямо у границы с Чехией. Фермеры утверждают, что сельскохозяйственная продукция поступает в Польшу из Украины и не соответствует стандартам ЕС, к которым польские фермеры должны адаптироваться». Но главное другое – дешевый украинский экспорт ведет к снижению цен на сельхозпродукцию и польские фермеры разоряются. Недовольны аграрии и общей сельскохозяйственной политикой ЕС.

Поэтому на тракторах было много и других баннеров. Вот что на них можно было прочесть: «ЕС приказывает оставить польские земли под паром и импортировать токсичные продукты питания!», «Вы будете чувствовать голод, вы будете уважать фермера!», «Давайте не позволим коррумпированным политикам уничтожить сельское хозяйство и поляков!», «Они добьют фермера, еда исчезнет!», «Политика еврокомиссаров разоряет фермеров»». Протестующие даже везли гроб, символизирующий гибель польского сельского хозяйства.

«Наше терпение на исходе. Вероятно, это последняя форма такого протеста. Все указывает на то, что нам придется перекрыть границу. Мы организуем большую акцию протеста в Варшаве, а при необходимости заблокируем все парламентские офисы», – кричали разгневанные фермеры.

Фермеры подчеркивают, пишет польская газета, что продукция из Украины, наводняющая польский рынок, несет большие убытки польским аграриям. Продукции становится все больше, а спрос не изменился. Украинские товары более дешевые, но и более низкого качества заменяют гораздо более полезные польские продукты. Цена в торговых центрах падает, а на полках магазинов мы не видим снижения, говорят польские аграрии.

Кристиан Кретек, пишет Wyborcza, подсчитал, что несколько месяцев назад тонна пшеницы стоила 700 злотых, а сегодня на 100 злотых меньше. – А цены на удобрения резко растут. Сегодня, чтобы купить тонну удобрений, нужно продать три тонны пшеницы, – предупреждает Кристиан Кретек. Лукаш Мура подсчитал, что его ферма площадью 10 гектаров, где он выращивает кукурузу, в 2023 году принесла 2 000 злотых убытка.

Понятно, что появление на тракторах баннера с обращением к Путину показывает, что польские фермеры уже доведены до отчаяния. Ведь сегодня в русофобской Польше такое приравнивается к государственному преступлению и для того, чтобы установить на тракторе подобный лозунг, да еще флаг бывшего СССР, нужна незаурядная смелость.

И, судя по всему, тому, кто это сделал, уже угрожают расправой. Из интернета скандальное фото было немедленно удалено и власти начали расследование. «Полиция и прокуратура принимают меры против автора лозунга. Согласия на такую преступную деятельность не будет», – пригрозил министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский.

Поначалу польские фермеры, протестуя против поставок в страну украинского зерна, блокировали лишь погранпереходы. Однако со временем ситуация стала обостряться. Аграрии заявили, что заблокируют границу полностью. Организаторы протестов сообщили, что будут блокировать узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. 20 февраля протестующие вывалили на железнодорожное полотно зерно из грузового вагона около пункта пропуска «Медика-Шегини», заблокировав движение. Блокировка товарных поездов произошла и на других участках. На тракторах появились баннеры, на которых фермеры призывают «собачьих детей», т.е. украинцев, возвращаться домой.

На фоне начатой польскими фермерами блокады начала резко расти стоимость перевозки товаров. Если две недели назад за доставку из Гданьска в Киев платили 1500-2000 евро, то сейчас цены достигают более 4000 евро и продолжают расти.

На Украине такие акции со стороны «польских друзей» вызывают протесты. Так, глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении 20 февраля назвал ситуацию «издевательской».

«Происходящее на нашей западной границе нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски», – заявил Зеленский, призвав польские власти к поиску решения.

Однако власти Польши на это отвечают уклончиво: они, мол, не поддерживают протесты фермеров, но и не осуждают их. «Блокировка границы – это не решение правительства Польши, это не решение какой-либо польской власти. Это решение, принятое фермерами и фермерскими организациями», – заявил польский президент Анджей Дуда, добавив, что фермеры попросту боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынок стран ЕС. «Они боятся этого. Трудно не понимать, что они борются за свои средства к существованию», – подчеркнул Дуда, заступившись за протестующих.

В этой ситуации власти Киева лихорадочно ищут новые пути для экспорта своей продукции в Европу, учитывая блокирование дорог в соседней Польше. «В наших планах на этот год – устранить все искусственные препятствия для экспортеров и мы работаем над улучшением внутренней логистики. Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница», – заявила, как передает агентство УНИАН, министр инфраструктуры Украины Александра Кубракова. А министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, пригрозил, что ответом Киева на блокирование границы станет введение тотального эмбарго на пищевые продукты, экспортируемые Польшей, что нанесет значительный урон экономики этой страны.

Между тем протесты фермеров и других категорий трудящихся уже охватили всю Европу, которая после отказа от дешевых энергоносителей и удобрений из России начала испытывать серьезные экономические трудности. Аграрии бастуют не только в Польше, но и в Германии, Франции, Греции, Чехии, Испании, Словакии и Литве.

Французские крестьяне во вторник разгромили центральную площадь Марселя и завалили навозом вход в здание мэрии. Участники протестов требуют отменить брюссельские экологические нормы, которые приведут к разорению малых и средних ферм.

Крупную акцию протеста начали на этой неделе также греческие фермеры. Колонны тракторов въехали в центр Афин и собрались около здания парламента. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал протестующих к сдержанности.

«Я полностью понимаю, что наши фермеры хотят организовать в Афинах символическую демонстрацию, подобную той, что произошла в других европейских столицах», – сказал он в эфире Star TV, но при этом признался, что правительству фермерам «больше нечего дать»

Бастуют в Европе и другие категории трудящихся. На свою стачку только что вышел крупнейший профсоюз работников сферы услуг Германии. Lufthansa, которая считается главной авиакомпанией страны, в среду отменила до тысячи рейсов. Бастуют сотрудники наземных служб перевозчика, требуя повышения зарплат. Люди говорят, что их доходы давно не растут, а инфляция, наоборот, все усиливается.

Так что не исключено, что скоро не только в Польше, но и в других странах Европы беднеющие трудящиеся, разгневанные политикой властей, начнут выходить на улицы с плакатами: «Путин, помоги!»

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Польше прошел марш протеста фермеров, недовольных наплывом украинской сельхозпродукции. На одном из тракторов был вывешен лозунг с призывом к Путину о помощи.

2. Польские фермеры жалуются, что украинская продукция не соответствует стандартам ЕС, но тем не менее наводняет рынок, снижая цены. Это ведет к разорению польских производителей.

3. Фермеры недовольны и общей сельскохозяйственной политикой ЕС, в частности "Зеленым курсом". Они считают, что это разрушит европейское сельское хозяйство.

4. Из-за протестов фермеров на польско-украинской границе возникли проблемы с поставками украинского зерна в Европу. Резко выросли цены на перевозки.

5. Протесты фермеров охватили и другие страны Европы. Аграрии бастуют во Франции, Германии, Греции и др.

6. В Европе нарастает социальная напряженность из-за роста цен и падения уровня жизни. Возможны новые протесты с требованиями к властям.

Вывод:

Статья показывает, что политика властей ЕС ведет к обнищанию населения и росту социального недовольства. Протесты фермеров – лишь начало более масштабных волнений. В этой ситуации люди начинают видеть спасение в обращении к России за помощью.

Для Украины ситуация с блокированием польскими фермерами украинского экспорта – наглядное свидетельство того, насколько Киев востребован в Европе. Не только украинская промышленность оказалась ненужна ЕС, но и сельскохозяйственная продукция тоже. По сути, единственное, что интересует Запад на Украине – это использование ее как источника дешевой рабочей силы и "пушечного мяса" для создания напряженности на границе с РФ. Между тем раньше, находясь в едином экономическом пространстве с Россией, Украина была гораздо более востребована и имела куда больше возможностей для развития.