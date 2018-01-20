Сербы берут пример с Асада: Путин, помоги!

Белград получил обращение от представителей пророссийского движения «Сербская лига», с просьбой начать переговоры с Москвой о появлении в Косово российских миротворцев. Прослеживается аналогия с Дамаском, когда власти САР, не справляясь с террористами ИГ, поддерживаемыми США и странами Запада, обратилось за помощью к России. Владимир Путин тогда дал добро, запустив процесс освобождения страны от экстремистов.

Сербский народ, исстрадавшийся по вине англосаксов, сделавших все для развала Югославии, обратил взгляд на восток. Как и прежде в истории, одна надежда осталась на спасение и достижение справедливости – зов к России.

Ну, а что же Запад? Миссия ООН и силы европейской миссии EULEX в Косово, как заявил председатель сербского движения Александр Джурджев, оказались бесполезны. Своих задач они не выполняют. Шанс на спасение, правда, существует: применить резолюцию № 1244 Совбеза ООН. Согласно резолюции сербские власти имеют право на размещение на территории Косово 999 сербских военных.

Другой вопрос, что такого количества военных явно недостаточно для того, чтобы защитить сербов от насилия со стороны албанских бандитов. Белграду понадобятся миротворцы, которые защищают людей на деле, а не на бумаге.

Кроме российских военных на эту роль больше никто не подойдет. Но для этого необходимо, чтобы власти страны обратились напрямую к российскому президенту и договорились об оказании помощи. Для предотвращения различного рода инсинуаций и попыток манипулирования фактами, Белград должен заключить с Москвой соглашение об оказании помощи сербскому народу в столь трудном деле.

Последней каплей для сербов стало убийство одного из лидеров партии «Свобода, демократия, правда». Оливер Иванович был убит албанскими террористами. Вот цена переговорам Сербии и Косово в Евросоюзе: ноль!!!

Стоит отметить, что Россия независимость Косово не признала до сих пор. И российские миротворцы там ранее присутствовали в период с 1999 по июль 2003 года. Вероятно, поэтому и надеются сербы, что Путин поможет им отстоять своих людей и поставить крест на албанском терроризме.