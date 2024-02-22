Русские войска взяли Авдеевку. Это не Сталинград, не Курская дуга. Взятие Авдеевки не сулит перелома в войне. Но это победа, у которой есть военное, политическое, моральное измерение. Из Авдеевки годами украинская артиллерия била по Донецку. Развёрнутые здесь гаубицы, установки залпового огня, американские "Три топора", площадки для запуска дронов несли смерть чудесному городу, множили убитых стариков и детей, разгромленные детские сады и школы, превращая жизнь прифронтового города в кошмар. Теперь от этих орудий-убийц остались обугленные лафеты, искорёженные стволы, трупы преступных артиллеристов и множество пленных, для которых Авдеевка — это повторение ужаса "Азовстали".

Поражение националистов под Авдеевкой — это завершение длившегося год контрнаступления, которое выдохлось, остановилось, а теперь побежало вспять. Поражение под Авдеевкой обнаружило полководческую бездарность нового военного руководства Украины. Победа русских войск под Авдеевкой подтвердила эффективность разработанной русским Генштабом стратегии.

Долгая борьба за Авдеевку породила новую тактику российских войск, когда малые, блестяще оснащённые группы штурмовиков, прошедшие огни и воды прежних сражений, идут в бой при поддержке всей мощи наступающих соединений. Штурмовые налёты артиллерии, удары авиации, вертолётные атаки, сверхмощный вал огня превращают укрепрайоны противника в груды расплавленных камней. И в эту дымящуюся дыру устремляется группа прорыва, добивает уцелевший гарнизон, закрепляется, готовит плацдарм для следующего рывка.

Взятие Авдеевки подтверждает переход инициативы к русским войскам. Этот эпизод войны не меняет её ход, но достоин того, чтобы художник изобразил его на своём полотне, как в своё время Веласкес изобразил "Сдачу Бреды", тем самым запечатлев этот исчезающе малый эпизод старинной войны.

Пентагон, планировавший контрнаступление Украины, надеясь завершить его в Крыму, постыдно провалился и сформулировал новый план продолжения войны. Согласно этому плану, украинские войска переходят в глухую оборону и строят по всей линии фронта "Линию Мажино", укрываясь за ней, не пропуская в глубь Украины атакующую русскую армию. В эту неприступную крепость Запад поставляет всё новые потоки оружия, всё более совершенные, дальнобойные, смертоносные, превращая Украину в стартплощадку, с которой в Россию полетят бесчисленные дроны, дальнобойные ракеты станут поражать русские цели до Урала. И всё больше русских городов, электростанций, складов с горючим, всё больше русских кораблей будут подвергаться смертоносным ударам. А Россия, соизмеряя свой потенциал с потенциалом НАТО, не посмеет ударить по европейским центрам, откуда идёт на Украину это оружие.

Этот план приводится в действие и сулит тяжёлую войну, в которой у России связаны руки, обрекает на изнурительное противостояние. Эта ситуация очевидна дилетанту, следящему за Специальной военной операцией на Украине. Тем более она очевидна Генеральному штабу. И выработка новой стратегии, способной сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, не превращая боевые действия в мировую катастрофу, — это сложнейшая задача для нынешнего поколения российских военных стратегов и полководцев.

Конфликт на Украине всё больше просачивается в глубь России, мембрана, делящая сегодняшнюю русскую жизнь на "войну" и "не войну", прорывается. Мощно заработали тыловые оборонные заводы Тулы, Урала, Сибири. Тысячи новых людей встали к станкам, конвейерным линиям, поставляя могучую технику, чувствуя дыхание войны. Это дыхание проникает в их семьи, тревогами дышат их матери, жёны, малые дети. Большие русские города — Брянск, Белгород, Воронеж, Курск— становятся прифронтовыми городами. И взрывы, звучащие на улицах Белгорода или Брянска, слышит вся Россия. И их не заглушат никакие голые вечеринки и рок-концерты.

Враг посылает вглубь России не только металлические беспилотники и ракеты. Он посылает ракеты информационные, беспилотники психологической войны, всю силу оружия, которое вырабатывается не на военных конвейерах Европы или Америки, а в закрытых центрах, владеющих технологиями, способными разрушить страну без единого выстрела. Это центры, в которых сошлись разведчики, журналисты, историки, политологи, экономисты, а также культурологи, богословы, оккультисты, носители магических технологий. И весь этот пучок воздействий направляют в российское общество, ищут его уязвимые места, едва заметные трещины, взрывая страну изнутри.

Российская власть закрыла, назвав иностранными агентами, подрывные организации "Мемориал", сахаровский центр, радиостанции "Эхо Москвы", "Дождь", шлёпнула на лоб ненавистникам русской культуры, политики и армии штемпель с надписью "иноагент". Масса яростных русофобов, ещё десять лет назад казавшихся лидерами общественного мнения, схлынули из России. И из-за кордона, смыкаясь с противником, оказывают на свою недавнюю родину разрушительное воздействие.

Власть разгромила движение Навального*. Она арестовала лидера, заключила в тюрьму, постоянно увеличивая сроки его пребывания. Казалось, оранжевая революция в России не состоялась. Но её угроза по-прежнему существует. Близкий к американской разведке политологический центр указал на существующий в России большой пласт людей, получивших образование на Западе в колледжах, университетах, научных центрах. Множество российских граждан побывало в своё время за границей по обмену, и немало из них вернулись в Россию западниками.

После 1991 года, когда офицеры ЦРУ сидели в ведомствах Чубайса и Гайдара, американская разведка сплела множество сетей, закрытых и дремлющих под эгидой неправительственных организаций, экологических и культурных движений. Этот слой, размытый и не очерченный, является, по мнению американских политологов, благоприятной средой для внутрироссийских потрясений.

Алексей Навальный, арестованный при возвращении из Европы в Россию и кочевавший по русским тюрьмам и колониям, есть бомба замедленного действия, внедрённая Западом в российское общество. Возвращение Навального в Россию, где его ждал арест, кажется бессмысленным с точки зрения здравого смысла. Однако возвращение Навального было трансплантацией его в недра российского общества. И потеря интереса к нему Запада была мнимой. Нынешняя смерть Навального есть взрыв террористического фугаса, в котором сработал таймер, приурочивший взрыв к избирательной кампании президента, растущей консолидации российского общества, забывающего о прежних расколах и распрях. Эта смерть является преднамеренным убийством, заказчик которого пьёт чашечку горячего кофе в кабинете Лэнгли.

Как разговаривать с молодыми людьми, поверившими в миф о западном чуде? Как работать с теми, кто ещё десять лет назад видел в Государстве Российском просвещённого европейца, а теперь вдруг почувствовал на своём плече тяжкую длань суверенной российской империи? Это знает Федеральная служба безопасности, знает Росгвардия, знает Следственный комитет, знают участники мощных политических ток-шоу. Однако нужны более тонкие, гуманитарные технологии. Образ Государства Российского как неповторимого, драгоценного и святого лежит в глубине души каждого русского человека, и стоит нащупать в сознании эти коды, стоит оживить их клавиатуру, как мифы начнут развеиваться, и возникнет русская грозная, мощная божественная реальность.

Когда-то я ночевал в палатке на берегу Енисея у подножия огромной меловой горы Хайыракан. Когда наступал рассвет, вставало солнце, первые солнечные лучи окрашивали тёмную гору в красный цвет, и тепло начинало проникать в толщу горы, она звучала. Вздыхала, стенала, плакала, пела. Эта поющая гора, в чью холодную твердь начинал проникать луч солнца, символизирует для меня ту часть российского общества, которая казалась остывшей, забывшей о Родине. Теперь под воздействием мощных лучей русской истории она начинает пробуждаться. Мы слышим мучительные и сладостные звуки этого исторического пробуждения.

* ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- Взятие Авдеевки российскими войсками – важная победа с военной, политической и моральной точки зрения. Она завершает годичное контрнаступление России и обнаруживает слабость украинского командования.

- План Пентагона по контрнаступлению Украины провалился, теперь США стремятся затянуть конфликт, укрепив оборону и насытив Украину оружием. Это сковывает действия России.

- России нужна новая стратегия, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, не доводя дело до мировой катастрофы. Это сложная задача для военного руководства.

- Конфликт всё больше затрагивает российский тыл – экономику, общественные настроения. На Россию оказывается мощное информационно-психологическое давление извне.

- Смерть Навального* в тюрьме – план Запада по дестабилизации России изнутри. Нужна тонкая работа с умами молодёжи и интеллигенции, воспитанных на западных ценностях.

Вывод:

Россия переживает непростой исторический момент. Но под воздействием мощных лучей русской истории пробуждается духовная сила народа, залог преодоления всех испытаний.