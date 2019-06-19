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Свет из тьмы

05:13. 19 июня 2019 Просмотров - 351 4 коммент. Опубликовал:

 Дела языческие и технические перекликаются. Проект «Свет из тьмы» имеет предысторию из тьмы веков. Иванушке перед походом на дела лесотёмные было рекомендовано взять рогульку рябиновую, как туристу лыжну палку. Измерив, ради любопытного спорта, электрическое сопротивление палки рябиновой мы установим, что имеет она во всяком состоянии и во всяком месте сопротивление в пять раз меньше сопротивления других распространённых дерев. Зачем Иванушка бегал с заземлителем в те времена, когда ЛЭП точно не было, ВЧ излучения как бы не было, мы не знаем. Отметим другое, самое низкое сопротивление, которое даёт сырая рябина, в точности равно сопротивлению земли, а это пара десятков килоом, другая древесина даёт сто. С рябиной эксперимент отставим, пусть Иванушка себе чудит, мы, используя эти знания, изготовим вполне современное тех. устройство - «Свет из тьмы». 

Нам потребуется: дача, электросеть и индивидуальное заземление. Заземление, это железяка в сырой земле (делай, как сможешь) от железяки брось толстый (чтоб не сгнил) провод. От сети кинь нулевой провод (тот на котором не светится отвёртка-индикатор). Между нулевым проводом сети и проводом заземления включи диодный мостик от старого блока питания. Там четыре диода и конденсатор. Те проводочки, что шли на вилку, цепляй на ноль и землю, а те, что от конденсатора 16-25 в. цепляй к светодиоду (белому на 20-30 мА) через резистор 200 Ом. Вся эта установка, когда свет на даче (зимой) отключат, будет светить пульсирующим страшненьким светом, это и есть свет из тьмы. Если другого света не будет, то и этот хорош. Источником света тут является разница сопротивлений земли и нуля сети, которая не отключена до конца, в избушках Кощея и бабушки Ёжки – сторожей-разбойников свет на зиму не выключают, не то замёрзнут берендеи. Ну и ты, раз попал в сказку, включи свет из тьмы. 

На заставке изображена другая схема, которую предлагал дачник из Дании. На небольшую бочечку намотали толстый провод и подключили к схеме умножения напряжения, якобы чтобы сотик заряжать. Эта схема по причинам описанным в прошлой моей публикации может работать, но частным образом, т.е. в конкретном месте, а не повсеместно. Однако эта схема сподвинула меня создать индикатор, который  понравится многим любителям электрической экзотики. Итак, берём кусок провода любой, придаём ему любую форму или подключаемся к любому незаземлённому объекту тем же диодным  мостиком, однако светодиодик к нему цепляем не напрямую,  а через симистор   ДБ-3, а в качестве накопительного конденсатора мостика используем конденсатор в 3000 пф. Эта незатейливая схемка будет показывать ток наводки на нашем объекте, антенне, незаземлённом баке, рамке ловца приведений. Чем сильнее наводка, тем наш красный светодиодик будет чаще мигать, предупреждая, что опять какая-то непонятка крадётся к нам из материальной тьмы.

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 595 467
    Mazai 19 июня 2019 в 6:10

    Подключаешь трансформатор и счетчик начинает крутиться в обратную сторону и как сказал Райкин Не ты должен государству.а государство должно тебе

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    1
    • 558 324
      ИгорьMazai 19 июня 2019 в 6:19

      Мазай, без лишней скромности, ты человек не гордый, скажу тебе, ты лучший эксперт на этом ресурсе, потому что не заморочен как все мы. Говоришь, что видишь не выдумываешь. Так оно и есть, вот Тесла ведь тоже, не только паук одиночка, но ещё инженер – белая кость, его напрягали мироеды – сделай хреньмашинку, ну сделай… сделал, и стал Теслой. В сибирской тайге сидят пауки разбойники, которых общество пока не добило в нишу бомжа, я, можно сказать, их белая кость.

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  • 3001 1985
    Сергей 19 июня 2019 в 7:32

    В мире есть много интересного и неожиданного, в т.ч. и в мире техники. В очень старых Радио (журналы) были описаны интересные применения нулевого и земляного провода для детекторных приёмников, после всё это забыто, а теперь новое – хорошо забытое старое. Такие приёмники работали на удивление очень громко, разумеется не везде и не всегда. Про рогульку рябиновую бредовая идея. Ну а детекторные приёмники никто не отменял, а сейчас на минуточку им очень есть чего детектировать на каждом шагу. Да и при СССР в посёлке Маяк говорят утюги разговаривали, под Николаевом на всё поле была слышна прямо из воздуха арабская речь, наши так вещали, не киловаттами, а мегаваттами!
    А эксперты на популярных ресурсах из того, что народ то тёмный, что-то слышал, что-то знает, но систематических знаний у нас раз два и обчёлся, и учат не так, и запоминать учение никто не хочет, дескать будет что надо, посмотрю в Гугль. Все студенты уже давно из Гугля знания свои черпают. И ничего, работает, до поры до времени .

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    1
  • 30 22
    Неохмыримые мстители 19 июня 2019 в 8:05

    “Источником света тут является разница сопротивлений”, – Шедеврально!

    Игорь! Пожалуйста, наведи порядок в своих профессиональных знаниях!

    Законы электричества суровы и могут наказать тебя за твоё пренебрежительное отношение! Поверь – добра желаю! Не слушай всяких кретинов из “КРЕОСАН”.

    “СВЕТ” (читай – ток) может появиться лишь тогда, когда будет:

    1. Разность потенциалов (U);
    2. Электрическая цепь (R);

    Эти два условия обеспечат ТОК (I)

    “Разность сопротивлений” – это из другого закона, о параллельно – последовательных и смешанных соединениях.

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