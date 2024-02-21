Шойгу об освобождении Авдеевки
Шойгу об освобождении Авдеевки.
1. Операция Генштаба в Авдеевке войдет в учебники Минобороны.
2. Авдеевку удалось взять при минимальных потерях.
3. Освобождено более 72 квадратных километров нашей территории.
4. Путину доложили о хаотичном бегстве противника из Авдеевки.
5. Противник оставил в городе много военного имущества и бросил раненых.
6. При освобождении Авдеевки наносилось 450 авиаударов в сутки.
7. После освобождения Авдеевского коксохима, идет продвижение ВС РФ на запад.