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Шойгу об освобождении Авдеевки

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Шойгу об освобождении Авдеевки.

1. Операция Генштаба в Авдеевке войдет в учебники Минобороны.
2. Авдеевку удалось взять при минимальных потерях.
3. Освобождено более 72 квадратных километров нашей территории.
4. Путину доложили о хаотичном бегстве противника из Авдеевки.
5. Противник оставил в городе много военного имущества и бросил раненых.
6. При освобождении Авдеевки наносилось 450 авиаударов в сутки.
7. После освобождения Авдеевского коксохима, идет продвижение ВС РФ на запад.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8977557.html
Метки: авдеевка, война на украине, вс рф, всу, ДНР, донбасс, Путин, Россия
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