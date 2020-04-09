Шойгу попросил Чехию передать России снесённый памятник маршалу Коневу

Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России памятник маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге.

«Господин министр, не могу не выразить свое сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршала Ивана Степановича Конева. Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма», — говорится в письме Шойгу, опубликованном на сайте компартии Чехии и Моравии.

Он напомнил, что СССР заплатил за освобождение Европы от нацизма огромную цену. В ходе одной лишь пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч советских граждан, которые боролись за свободу и независимость чешского народа. Поэтому Россия не может оставаться безучастной в ситуации со сносом памятника освободителю Праги от нацистов, отметил министр.

«Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить», — написал Шойгу.

Руководитель отдела коммуникаций чешского Минобороны Ян Пейшек, отвечая на вопросы сетевого издания Parlamentní Listy, подтвердил получение ведомством письма Шойгу и заявил, что будет подготовлен ответ в Москву.

«Да, это письмо мы получили и, конечно, подготовим на него ответ. Этот памятник — не наш, поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Не можем передать то, что не наше. Речь не идет о военном захоронении и памятник по-прежнему является имуществом Праги-6», — сказал Пейшек.

Памятник Коневу поставили в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Его установили на средства местных жителей в благодарность за то, что маршал приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

В сентябре 2019 года власти района Прага-6 решили перенести монумент или передать частным владельцам. Третьего апреля памятник Коневу сняли с постамента.

Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек назвал снос памятника позором. Он обратил внимание на то, что маршал освободил лагерь смерти Освенцим и Чехословакию от нацистов.

В свою очередь, посольство России выразило МИД Чехии решительный протест.

Министр обороны Сергей Шойгу попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским воинам.

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