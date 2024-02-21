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К 10-летию Майдана.

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К 10-летию Майдана.

До этого события я был наивно уверен, что худшее, что могло случиться с Украиной это чернобыльская катастрофа. Майданный переворот стал исторической точкой невозврата к возможности нормального развитие того, что десять лет назад перестало быть страной. Красивые и пустые лозунги Майдана мутировали в метастазы невидимого обывателю нацизма. Черный свет костров главной площади Киева в последний раз озарил тысячи наивных лиц обманутых вершителей истории, прежде чем превратить их в капли свечного воска и обугленные черепа.

Упрямая машина времени памяти каждую ночь уводит меня с сегодняшнего участка туннеля к тому Киеву той последней зимы страны моего детства. Отступив туда, я опять не знаю, кто что должен был делать на пути стремительно захлопывавшихся ворот гигантского человеческого загона, в который за годы или за месяцы до этого уже была превращена Украина.

Победа Майдана – это величайшее в истории поражение нашего советского образования и мастер-класс современных медийных технологий, разжижающих мозг.

Десять лет назад на улице Институтской еще не спилили деревья с застрявшими в них пулями снайперов. Те пули были ещё горячими, а тела ещё теплыми.

Первые сто заложников, убитые на Майдане, должны были стать для сотен тысяч их еще живых соотечественников безошибочным сигналом того, какие силы и ради чего приходят к власти. Вместо этого народ под заранее, перед расстрелом «небесной сотни», записанную фонограмму, пел «Пливекачу» и примерял новые саваны в виде вышиванок, которые я когда-то любил, а теперь не могу.

10 лет назад на центральной площади моего родного города был сделан главный и самый решительный шаг к сегодняшнему риску самоуничтожения человечества.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky – цинк

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Майданный переворот стал точкой невозврата к нормальному развитию Украины.

2. Лозунги Майдана превратились в нацизм, невидимый обывателю.

3. Победа Майдана – это поражение советского образования и триумф современных медийных технологий.

4. Первые жертвы Майдана должны были стать сигналом о приходе к власти опасных сил.

5. На Майдане был сделан решающий шаг к риску самоуничтожения человечества.

Вывод: события Майдана, стали точкой невозврата для Украины и шагом к глобальной катастрофе. Майдан привел к триумфу нацизма и разрушению гуманистических ценностей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8978153.html
Метки: евромайдан, Украина
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