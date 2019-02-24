Китай и Трамп, Северный поток — 2, пять лет майдана

Очередной выпуск видеоблога посвящен трем основным точкам внешней политики России сегодня. Европа, Китай, Украина. А соединено все это желанием Вашингтона создать напряженность, надавить, подчинить…

В очередном видеоблоге, снятом совместно с РИА ФАН, мы говорили про:

00:00:08 – Возможен ли договор между Китаем и США;

00:12:11 – «Северный поток -2». Станет ли Европа зависима от России;

00:20:08 – Пять лет майдана на Украине.

Скачать аудио

Видео ВКонтакте

P.S. Текстовая короткая версия от РИА ФАН:

«Северный поток — 2»: США теряют контроль над Европой

Трамп заявляет, что переговоры по торговой сделке с Китаем идут очень хорошо. Удастся ли странам заключить взаимовыгодное соглашение?

— Что Дональд Трамп делает с китайцами? Он угрожает увеличением пошлины. Это приведет к удорожанию китайского экспорта в США. Чтобы этого избежать, они должны закупать что-то в Америке. Он создает спрос. А по законам капитализма, если есть спрос, рано или поздно возникнет предложение. Это значит, что Трамп будет заставлять Китай покупать все больше американского. Это значит, что в США начнется возрождение производства.

Трамп обращается к мировым корпорациям с предложением производить в США, а не в Китае. Иначе кроссовки, которые шьются в Китае, при ввозе в США станут дороже из-за пошлины. А обувь другой компании, сделанная в Америке, будет дешевле. Трамп говорил о введении пошлин с 1 марта, но не вводит. Он просит не привязываться к числам. Китай сопротивляется и не хочет сдавать позиции. Идет сложный переговорный процесс. Это похоже на Рим и Карфаген. Сядут они за стол переговоров, ну что договорятся? Нет, конечно.

Канцлер Австрии после встречи с Дональдом Трампом заявил о поддержке «Северного потока — 2». Америка теряет влияние на европейском континенте?

— Задача Америки вытеснить дешевый российский газ из Европы и ввести туда свой более дорогой. И это не просто бизнес по продаже голубого топлива. Здесь важно продать вашему союзнику дорогой газ. А что этот газ ваш, это дополнительный приятный бонус. Они начинают зависеть от вас, и вы держите их за горлышко.

Что говорит США? Нельзя строить «Северный поток — 2» потому, что Европа будет в большой зависимости от России. Представим страшный сон, нашего газа в Европе нет, и что Европа не зависит от России. А от американцев? Ой, как зависит! Как сказал Владимир Путин, они и сейчас похрюкивают, тогда они смогут только попискивать. Если у них вообще будет хоть какое-то право голоса. Поэтому для Европы сохранение российского газа это сохранение конкурентно способной промышленности и своего суверенитета.

Пять лет назад на Украине развернулась кульминация событий государственного переворота. 21 февраля было подписано соглашение между Януковичем и лидерами хунты. Что произошло потом?

— Лидерами хунты они стали позже, а в тот момент они были борцами «за свободу». В целом те события, которые проходили в Киеве, должны были привезти к оранжевому сценарию. Что это значит? Здесь гражданское общество, а там — злое государство. Это перестало получаться, тогда полицейских стали бить, жечь, стрелять. Полицейские стояли, и Майдан начал выдыхаться. ЧС было введено, но оно не было реализовано и очень быстро отменено.

Виктор Янукович вступил в переговоры с так называемыми лидерами оппозиции, за которыми стоял Запад, подписал документ. «Беркут» начал отходить, и на следующий день началась стрельба неизвестных снайперов. Колоссальная доля вины в том, что произошло, лежит и на Януковиче, и на тех, кто осуществил государственный переворот. На тех политиканах, которые его оплатили, осуществили и были лицом Майдана и пришли к власти. Поэтому и на Петре Порошенко есть кровь тех, кто погиб во время Майдана.