Новости Украины и Новороссии 30 апреля 2020
- 09:26 Украинцев ждут гибель и уничтожение, заявили в Раде (+ВИДЕО).
- 07:58 “Генерал ФСБ” обречет Европу на очередной провал в “расследовании” катастрофы MH17.
- 07:56 После коронакризиса выживут те, кто готовился, — комбриг ДНР.
- 02:30 С кастрюлей на голове: украинским школьникам на онлайн-уроке рассказали историю Майдана (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:00 «Зеленского окружают идиоты»: Гордон поспорил со «Слугой народа» из-за Саакашвили (ВИДЕО).
- Вчера 22:42 В России ответили на заявление Киева о препятствовании реализации «Северного потока — 2».
- Вчера 21:44 Украина избежала пика заражения коронавирусом, — Минздрав.
Украинцев ждут гибель и уничтожение, заявили в Раде (+ВИДЕО)
Украинцев ждут гибель и уничтожение, заявил в эфире украинского ТВ народный депутат Илья Кива.
«Сегодня проходит второй этап экспансии и захвата власти в Украине. Первый прошёл достаточно эффективно, они расставили своих людей, даже получили в свой актив предыдущего президента — Порошенко, которого мы никак не можем привести на скамью подсудимых. Рябошапка, Венедиктова, Шмыгаль, Гончарук — это все одна группа Сороса, которая сегодня пытается все сильнее захватить власть и получить полный контроль», — сказал он.
Кива отметил, что на сегодня «Зеленский не готов им противостоять, не имеет сил, опыта и полноценной команды», поэтому лоббизм проникает во все ветви власти.
«И парламент также подвержен этой экспансии, и его уже нельзя назвать украинским — треть Рады сегодня борется за интересы своих хозяев, а не украинского народа!» — подчеркнул он.
Говоря об инициативе назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Илья Кива отметил, что он не просто иностранная креатура, его назначение — одно из требований для получения кредита.
«Одним из условий выдачи нам кредитов МВФ было введение в наше правительство преступника Саакашвили. Под него даже придумали должность — вице-премьер по реформам. Он получил приговор грузинского суда, 4 года тюрьмы, но что делает наша власть? Плюёт в лицо грузинскому народу, грузинскому правосудию.
У Саакашвили нет ни программы, ни команды, лишь поддержка международных финансовых корпораций и посольства США, его пытаются затянуть в исполнительную власть лишь в угоду международным партнёрам. А тем выгодно, чтобы больше их агентов находилось внутри нашей власти», — подчеркнул он.
Кива, который еще каких-то пару лет назад объявлял курс на «полное уничтожение ваты», сегодня говорит, что действующая власть не будет останавливать все эти процессы, направленные на уничтожение государственности.
«Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет чёткая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнёров. Нам нужна сильная партия у власти», — подытожил он.
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На видео с 13:23
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“Генерал ФСБ” обречет Европу на очередной провал в “расследовании” катастрофы MH17
Генерал ФСБ появился в качестве “фигуранта” в деле о крушении Boeing MH17 в ответ на российскую помощь Италии в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом ФБА “Экономика сегодня” рассказал руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
“Русская служба Би-би-си” назвала генерала ФСБ Андрея Бурлака возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Британский телеканал не приводит доказательство своему утверждению, ссылаясь лишь на собственные источники. Среди них, в частности, “расследовательская группа Bellingcat” – собрание западных блогеров, публикующее фейки о якобы причастности России к катастрофе малайзийского “Боинга” в Донбассе.
Теперь BBC утверждает, что первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России якобы мог быть голосом с записей “переговоров организаторов крушения”, которые обнародовала в 2019 году Объединенная следственная группа. Британский канал указывает, что Бурлак за операцию с MH17 получил звание Героя России – в списках обладателей этой награды генерал не числится.
“Совершенно очевидно, что этот вброс запланирован и призван решить сразу несколько целей Запада, – отмечает Родионов. – Первая – подогреть интерес к истории малайзийского “Боинга”, так как в связи с последними мировыми событиями он не просто снизился, а просто исчез. Эта история с обвинениями к России на фоне коронавирусной эпидемии и мирового экономического кризиса просто никого в Европе туже не интересует.
В то же время мы помним, с какой помпой Нидерланды при поддержке евробюрократии презентовали суд по этому делу, который должен был стартовать в начале марта. Теперь он просто не актуален. Впрочем, любые доводы европейцев в этой истории перестали быть интересны после их заявления: мол, у нас есть свидетель, который прольет свет на всю историю, но из соображений безопасности его никто не увидит и не услышит. Понятно, что вся история политически ангажирована”.
В доказательствах – только домыслы
Boeing “Малайзийских авиалиний”, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. В следственную группу вошли представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии и сразу выдвинули единственной версией причастность к трагедии России. Но зачем РФ понадобилось сбивать гражданский борт над Донбассом, “следователи” так внятно объяснить не сумели.
Спустя несколько лет “следствия” политическое руководство Малайзии заявило, что не принимает выдвинутые версии, так как они ставят целью не установить истину, а обвинить Россию. Любые факты, противоречащие базовой концепции, отметаются как ненужные. Представителям РФ отказали в допуске к материалам следствия, также группа отказывается принимать во внимание доказательства и аргументы, предлагаемые Москвой.
“Новый фейк о причастности российского генерала в катастрофе именно сейчас возник явно не случайно – это видно, если посмотреть в целом на ситуацию в Европе. Буйное распространения инфекции коронавируса вынудило Италию просить помощи у России, тогда как ей отказали соседи по Евросоюзу. Москва выступила с поддержкой, направив 14 транспортных самолетов со спецтехникой, препаратами, военными врачами и защитными средствами.
Отношение обывателей-европейцев к России после такого поступка явно стало меняться, что не понравилось Брюсселю и его евробюрократии. В СМИ ЕС стразу появились антироссийские фейки, обвиняющие Москву чуть не в военных интервенциях. Кроме того, решено вспомнить и об истории с MH17 – нужно напомнить, что Россия – “кровавый агрессор”, “массовый убийца” и прочие стереотипы, десятилетиями выстраиваемые Западом в рамках массовой пропаганды”, – подчеркивает Родионов.
Запад готовит новые провокации
Следователи Запада пришли к выводу, что малайзийский Boeing сбила ракета, запущенная из ЗРК “Бук” из населенного пункта Снежное на востоке Украины, а выпустили ее ополченцы ДНР. Но у народных республик просто нет вооружений такого уровня. В итоге официально в обвиняемых числятся трое россиян и один украинец. Они якобы причастны к тому, что Россия перебросила на территорию ДНР установку “Бук”, нанесла удар по гражданскому борту и вывезла ракетную систему обратно.
Россия с 2014 года утверждает, что к катастрофе не причастна – более того, использованные в атаке на “Боинг” ракеты давно сняты с вооружения армии РФ. Зато остаются частью системы ПВО Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что у Москвы есть своя версия причин крушения рейса MH17. Но, по его словам, западные эксперты отказываются к ней прислушиваться.
“Если внимательно смотреть на происходящие в Европе события, то в последние недели там явно активизировались антироссийские силы, раскачивающие новые провокации и поднимающие старые истории. Так искусственно раскручивался скандал со сносом памятника Коневу в Чехии, после чего якобы Россия отправила неких шпионов-отравителей, чтобы чешским политикам за это отомстить. Видимо, с антироссийским креативом совсем плохо, раз в таком виде решили реанимировать дело Скрипалей.
Все эти аргументы выглядят все менее правдоподобно и вызывают лишь улыбку. Тем не менее, очевидно: антироссийски настроенная бюрократия Европы формирует определенный заказ на очернение имиджа РФ. На фоне помощи Москвы той же Италии это выглядит жалко и пошло. Все попытки демонизировать РФ с помощью подобных приемов наводят на мысль: европейские политики, бросив Италию в беде, теперь испытывают жгучую ревность из-за того, что симпатии европейцев перешли на сторону России”, – заключает Дмитрий Родионов.
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После коронакризиса выживут те, кто готовился, — комбриг ДНР
В мире наряду с постепенным отступлением коронавируса приходит период осмысления произошедшего. Экс-глава Совета безопасности Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский, сам бывший сотрудником украинских спецслужб, видит много нюансов в «конспирологическом» и «естественном» сюжетах, которые получили широкое распространение среди аналитиков.
Тема коронавируса остаётся главной в мире, но теперь спорят не только о методах борьбы с вирусом, но и о его происхождении.
Так, обладатель Нобелевской премии, вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус был создан в китайской лаборатории. Президент США Дональд Трамп намерен запустить расследование о происхождении коронавируса и практически прямо обвиняет Китай. А посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что вирус в Ухань завезли извне.
Однако большинство учёных категорически отметают версию, что вирус создали искусственно, — по их словам, это практически невозможно.
— Александр Сергеевич, чего только сегодня не говорят о политической составляющей пандемии, охватившей нашу планету. Допускаете ли вы умышленное создание нового коронавируса? Или считаете слухи об этом конспирологией?
— Предлагаю посмотреть на проблему через конкретный пример. Специалисты знают, что в Антарктиде открыты огромные залежи углеводородов, но разработку месторождений на самом материке согласно всем конвенциям вести нельзя.
Однако подписанные между странами соглашения не затрагивают шельфовую зону, и многие сильные мира сего уже давно подступаются к реализации затеи начать добычу в непосредственной близости от Антарктиды, чем встречает сопротивление как научных умов, так и думающей политической элиты.
Так, Франсуа Миттеран в бытность свою президентом Франции на одной научной конференции в Париже предложил дать Антарктиде статус мирового заповедника, но на следующее утро ни одна газета не напечатала речь президента.
Это к вопросу о конспирологии — миром правят интересы, и даже президентский статус меркнет перед их потенциалом.
Поэтому — да, вполне можно рассуждать о том, что в угоду очередным интересам пресловутых сильных мира сего тема коронавируса не просто активно муссируется, но используется самым прямым образом.
— То есть независимо от того, что вирус естественного или искусственного происхождения, кому-то выгодно разгонять информацию о его искусственном происхождении? Ведь интересы, о которых вы говорите, могут вызывать к жизни любые версии.
— Мнения о его происхождении, выраженные авторитетными специалистами и политическими деятелями, разделились полярно, что вызывает сомнения в том, что фон обсуждения проблемы не формируется в угоду политической конъюнктуре. А из этого следует, что даже авторитеты сегодня могут играть на руку тем или иным группам влияния, стремясь вызвать желательные им последствия.
Поэтому я предпочитаю в вопросе происхождения не отдавать свой голос какой-либо точке зрения, а ждать действительно научного вывода, который появится только тогда, когда ажиотаж схлынет.
— Согласны ли вы, что экономические проблемы и эпидемия паники могут принести гораздо больше проблем, чем сам вирус? И кто может оказаться главным выгодополучателем от той ситуации, которая складывается в ведущих экономиках мира и на их перифериях?
— Гораздо актуальнее для нас последствия этого общемирового действа. Не знаю, насколько моя точка зрения выдерживает критику, но создаётся ощущение, что мы подошли к какой-то отметке, родственной концу двадцатых годов прошлого столетия, когда западная экономика вошла в состояние депрессии, а советская получила шанс сделать мощный рывок, поскольку цены на оборудование и специалистов с Запада резко упали. При этом Запад получил почти дармовую рабочую силу, которой и у нас после Гражданской войны и начала коллективизации тоже значительно прибавилось.
В итоге ценой разорения огромных масс и гибели от голодной смерти почти все ведущие страны совершили скачок, результаты которого «не доели» и сегодня.
Например, наша промышленность и западные автобаны. Я, конечно, несколько утрирую, но примерно так я ощущаю текущий момент. При этом рывок и стал возможен, и сопровождался усилением центральной власти и ужесточением методики правления, тенденции к чему мы наблюдаем и сейчас.
— Можно ли уже говорить о контурах будущего мира после коронавируса? Что глобально изменится в отношениях государств?
— Ещё одна тенденция, которая начала прослеживаться, — это попытка покончить с глобализацией. Например, Россия всегда была в этом заинтересована, и в этом вопросе она нашла союзника в лице Америки.
Не зря мы видим отдельные симптомы в Европе, которые вскрылись именно благодаря пандемии: такие, как резкие претензии отдельных стран-членов Евросоюза по поводу отказа в помощи в связи с эпидемией… То есть европейский дом начало штормить.
— Но это рассуждения о глобальном, а конкретно на «местности» что мы имеем?
— Уже сегодня явно видны последствия, которые неизбежно ударят по всем и слоям населения, и отраслям экономики. Уже сегодня целые отрасли впадают в состояние стагнации, и это не мелкий и средний бизнес — это такие гиганты, как угольная промышленность. Говорить о ее будущем сегодня в оптимистическом ключе вообще трудно.
— В этом случае разве не должны мы говорить о «новой ответственности» и власти, и общества, и его отдельно взятых членов? Тут ведь возможны вариации: от жесткого патернализма советского типа до коммуно-анархизма батьки Махно — лишь бы преодолеть ужасную напасть.
— Конечно, все, что происходит сегодня не только внутри проблемы пандемии, но во множестве проблем вокруг нее, это более чем серьезный вызов и обществу, и власти.
Кризис обнажит все, что лежало подспудно, и выживут только те, кто к этому хоть как-то готовился и сумеет предложить такую модель перезагрузки, которая проведёт по самому краю: между социальной революцией и разрухой и эволюцией общества с отказом от старых подходов управления и перераспределения ресурсов.
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Олег Измайлов, «Украина.ру»
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С кастрюлей на голове: украинским школьникам на онлайн-уроке рассказали историю Майдана (ФОТО, ВИДЕО)
Украинские пятиклассники получили очередную порцию патриотического онлайн-воспитания. На всех телеканалах страны показали урок истории под названием «Революция достоинства и российско-украинская война».
Его вела Элла Васильевна Сытник — та самая учительница, которая спутала царей Николая Первого со Вторым. И достаточно тенденциозно обрисовала события становления УНР в 1917 году.
На уроке о Майдане она продолжила традицию односторонней подачи исторического материала.
Лекция была составлена целиком с точки зрения сторонников акций протеста, а власть того времени выставлялась в исключительно негативном свете. О том, что почти половина страны в то время имела совсем другую точку зрения на Майдан не упоминается вовсе.
В ходе урока Элла Васильевна даже надела на голову кастрюлю — в знак солидарности с майдановцами.
О том, как украинским детям преподают историю протестов 2013 — 2014 годов — разбиралось издание «Страна».
Майдан
Для начала Элла Васильевна дала достаточно объемный срез того, как вообще возникла независимая Украина. Перечислялись ее достижения еще до независимости.
Правда, здесь был допущен серьезный пробел — отца и сына Патонов учительница зачем-то назвала братьями.
Также забавным получился эпизод с самолетом Ан-225 «Мрией». Учитель поведала историю, как в британской книге «Мрию» назвали русским самолетом, и как патриотичные украинцы, живущие в Англии, возмутились этому факту.
Правда, Элла Васильевная забыла упомянуть, что Ан-225 построили при Советском Союзе, где разделение на «русское» или «украинское» было условным: это были общегосударственные программы, и ту же «Мрию» проектировали для перевозки космического корабля «Буран».
Но вернемся к генеральной линии урока.
Постепенно учитель подводила мысль к тому, что власть новой, независимой Украины не особо прислушивалась к народу.
Правда, почему именно Януковича, а не скажем Кучму или Кравчука свергали с оружием в руках — учитель не пояснила. Хотя жизнь при них была хуже, чем при четвертом президенте.
Преамбула часто прерывалась на лирические отступления, подводящие к нужному выводу. Так, говорилось, что украинский народ издавна привык решать самые насущные вопросы страны на общей сходке — желательно на центральных площадях.
Изложение событий Майдана начинается с 21 ноября 2013 года — дня, когда Янукович отказался подписать Ассоциацию с Евросоюзом. Чего, по мнению преподавателя, «ждал весь украинский народ».
«Это очень взволновало украинцев и прежде всего молодежь», — сказала учитель и показала пост Мустафы Найема в Facebook. Затем она заявила, что «власть должна была прислушаться и исправить свои ошибки. Но власть повела себя иначе».
Далее учитель показала статью № 39 Конституции о праве на мирные собрания и призвала школьников пользоваться этим правом, «независимо от возраста».
«Евромайдан — это и место, и символ акции протеста против ошибочной политики власти», — дает весьма тенденциозное определение Элла Сытник.
Рассказывая о разгоне евромайдана в ночь на 30 ноября, учитель утверждает, что «Беркут» разгонял молодежь и студентов. Хотя среди пострадавших достаточно много людей среднего возраста. По крайней мере, из более чем 30 человек, задержанных милицией в ту ночь, практически нет людей студенческого возраста (вот полный список фамилий).
Бегло, но в ярких красках показав события декабря, Элла Васильевна перешла к разбору «диктаторских» законов Януковича. Символом сопротивления которым она назвала… кастрюлю, которую массово носили майдановцы.
Для наглядной демонстрации учитель водрузила кухонную утварь и себе на голову.
Вооружившись кастрюлями, «народ показал твердость духа и непоколебимость в решении идти до конца», заявила преподаватель.
Интересен постоянный рефрен о том, что сопротивление на Майдане было законным. Он начал звучать почти сразу — учитель постоянно повторяла, что власть не слушает народ, а поэтому он имел право на восстание.
Достаточно сжато, но трагично, говорится о смертях майдановцев — от первых жертв до бойни на Институтской. Разумеется, о погибших милиционерах — ни слова. Как и о том, что в тот день 20 февраля первыми открыли огонь провокаторы со стороны Майдана.
После бегства Януковича «украинцы не знали, плакать или смеяться. А над Украиной несется „Пливе кача“. Над Киевом, городам и селами», — рисует эпическую картину Элла Васильевна.
Тут бы Украине и начать жить хорошо — «но история посылает нам следующее испытание».
Крым и Донбасс
Часть урока о присоединении полуострова к России преподаватель начинает эффектной картинкой в стиле военной пропаганды «холодной войны» — неприятного вида медведь разевает пасть на Крым.
«Нечто подобное мы уже видели на прошлых уроках. Только там речь шла о нацистской Германии», — не скупится на сравнения учитель.
«Была сброшена лицемерная маска друга», — говорит Элла Васильевна о России. Она заявила, что желание жителей Крыма уйти под Россию — фейк.
«Мы знаем точно, что выборы на крымском полуострове проходили под дулами автоматов».
В апреле 2014 года «начинается открытая агрессия российской державы против независимой Украины. Вооруженные силы, добровольцы, волонтеры стали необоримой стеной против агрессора. Война длится до нынешней поры. Но крепнут наши силы. Растет наша армия».
Далее начался клип с маршем ВСУ, который и завершил урок.
Выводы
Вместо уроков истории в Украине идут очевидные уроки пропаганды. Детям навязывают «единственно правильную» версию событий, причем идет этот курс уже не при предыдущем президенте, а при новом, который заявляет, что намерен «сшивать страну».
Вопрос Майдана страну до сих пор разделяет.
При этом не делается ни малейшей попытки поставить детей «над схваткой» — их упорно загоняют на одну сторону баррикад. То есть углубляя и сам раскол.
Интересно, что воспевается своеобразный культ протестов — на них призывают ходить «невзирая на возраст». То есть протестовать предлагается несовершеннолетним детям (урок предназначался, напомним, пятиклассникам).
При этом «правильными» считаются лишь те протесты, которые поддерживали Майдан. Так, упоминался митинг Евромайдана в Донецке, который насчитывал пять человек. Куда более многочисленные антимайдановские протесты на юго-востоке страны вообще не анализировались — как будто их и не было.
А ведь именно многотысячные антимайдановские митинги переросли в потерю Крыма и Донбасса. Без них вряд ли бы состоялись последующие события — присоединение Крыма к России и война.
Однако вопрос Донбасса и Крыма учитель трактует исключительно как вооруженное нападение России. Опуская протесты и вообще мнение огромного количества граждан Украины, которые не поддержали Майдан.
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«Зеленского окружают идиоты»: Гордон поспорил со «Слугой народа» из-за Саакашвили (ВИДЕО)
Между известным украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном и народным депутатом от партии «Слуга народа» Александром Качурой произошел конфликт на почве обсуждения возможного назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины по реформам.
В эфире телеканала «Украина 24» во вторник, 28 апреля, парламентарий заявил, что во фракции пока не решили, назначать ли бывшего главу Грузии на должность, и вопрос находится на стадии обсуждения.
«Саакашвили — великий реформатор, он вошел в историю, но это там, в Грузии, это далеко. Сейчас он гражданин Украины, но он иностранный политик. И мы должны прислушиваться ко всем иностранным политикам, если они действительно хотят помочь Украине, но делать свои выводы», — сказал Качура.
Гордон в ответ на это высказывание заявил, что на Украине нет ни одного человека, который бы добился таких успехов, как Саакашвили, и обвинил депутатов от «Слуги народа» в некомпетентности, назвав часть из них идиотами и домохозяйками.
«Вы скоро все обосретесь, я говорю вам честно», — обратился Гордон к парламентариям. Также он отметил, что кризис, который грядет после эпидемии коронавируса, «может снести всех «слуг народа».
«Дай бог, чтобы удержался президент, которому я искренне желаю добра. Он несчастный человек, потому что его окружают идиоты, некомпетентные люди и казнокрады, которым он доверял», — высказался журналист в адрес депутатов. Гордон отметил, что Саакашвили — один из немногих лидеров на постсоветском пространстве, которым удалось провести реальные реформы.
«Нам только мечтать приходится о такой системе здравоохранения, образования, полицейской реформе. Это было сделано в Грузии, по сути, в первые полгода руководства страной Саакашвили», — сказал он.
Телеведущий повторил свое высказывание, что, по его мнению, «на горбу Зеленского» в Раду попали люди, которые не подготовлены к политической деятельности и принятию ответственных решений.
«Еще вчера они были домохозяйками, чертом, дьяволом — кем угодно. И сегодня эти люди, которые ничего из себя не представляют — вообще ничего! — решают, приглашать Саакашвили или не приглашать. Хочу сказать: не приглашайте Саакашвили, не приглашайте [экс-главу Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря] Смешко, [бизнесмена, бывшего вице-премьера Сергея] Тигипко. Возьмите [народного депутата от „Слуги народа”, ресторатора] Николая Тищенко, еще несколько человек, и пусть они проводят реформы», — эмоционировал Гордон в обращении к Качуре и подчеркнул, что только опытные депутаты могут спасти страну, которая тонет.
Нардеп ответил, что распространенное мнение, якобы в «Слуге народа» только свадебные фотографы, не соответствует действительности. А домохозяйки — такие же люди, как и все остальные. И «не нужно их обижать».
«Не нужно обижать избирателей, которые доверили свои голоса партии, президенту Зеленскому и кандидату, который был делегирован Зеленским в округ. Парламент — это срез общества, и там должны быть и учителя, и повара в том числе, и доктора наук, и юристы, и предприниматели. Это и есть настоящий парламентаризм. У нас во фракции десятки докторов наук, есть профессора, люди, которые очень многого добились в жизни», — сказал нардеп, на слова которого Гордон отреагировал скептически.
Журналист заявил, что в 2019 году на одном из округов в Житомирской области баллотировался его друг, бывший народный депутат и опытный политик Виталий Журавский, который проиграл кандидату от «Слуги народа» Татьяне Грищенко.
«Журавский — опытнейший управленец, мой друг, который уже был народным депутатом, доктор наук, профессор, академик. Абсолютно подготовленный к государственной деятельности человек. Его победила девушка от „Слуги народа”. Она когда-то устроилась к нему домработницей, но, поскольку плохо убирала, он ее уволил. Проработала у него пару недель. Она выиграла выборы с большим перевесом только потому, что шла от „Слуги народа”. Но это не конец истории. После победы она к нему обратилась и сказала: „Вы не хотите поработать у меня помощником?” Она готова к государственной работе, она вообще понимает, что это такое?!
Сколько можно кухарок допускать к управлению государством? Украина тонет! И эти кухарки просто сверлят дыры в корабле, чтобы его затопило к чертовой матери. Неужели вы, умный человек, этого не понимаете?» — обратился Гордон к Качуре.
Депутат на это ответил, что не может отреагировать на заявление журналиста об инциденте с Грищенко, пока не перепроверит озвученную информацию, так как на данный момент сведениями по этому вопросу не обладает.
На этом дискуссия была окончена, и, по всей видимости, каждый остался при своем мнении. Выводов не последовало.
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В России ответили на заявление Киева о препятствовании реализации «Северного потока — 2»
Обещания украинской стороны помешать реализации «Северного потока — 2» не следует принимать всерьез, считают российские политики.
В среду гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что киевские власти предпримут все усилия, чтобы не допустить завершения проекта, поскольку после его запуска у «Газпрома» якобы не будет причин продолжать транзит через Украину.
По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, «Северный поток — 2» соответствует интересам всех европейских стран, поскольку сделает поставки газа дешевле.
«Это высказывание ничего не стоит, потому что большое количество европейских компаний заинтересованы в том, чтобы „Северный поток — 2“ был запущен в полном объеме. Не заинтересованы США по причине конкуренции и теоретической возможности продажи своего сжиженного газа в Европу по завышенной цене и Украина, которая просто отрабатывает политические моменты, подыгрывая Вашингтону», — прокомментировал политик в комментарии RT высказывание Макогона.
При этом Чепа подчеркнул, что остановка строительства трубопровода никому в Европе не интересна.
«Украина сжигает мосты»
По мнению его коллеги Виктора Водолацкого, Киев после таких заявлений рискует испортить отношения с европейскими партнерами.
Парламентарий напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял о намерении продолжать транзит через Украину даже после реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
«Если Украина это видит по-другому, то, значит, тогда они сжигают мосты, связывающие их с Россией и дружественными странами СНГ, и разрубают тот мостик, которые они пытаются построить с Европой», — заявил депутат РИА Новости.
«Не истерите, а будьте готовы»
Сенатор Алексей Пушков назвал высказывание Макогона истерией.
«О какой „европейской солидарности“ в вопросах поставок газа из России толкует гендиректор оператора ГТС Украины Макогон? Что за ерунда? Все “Северный поток — 2” не дает покоя? Сами же сказали: в Киеве готовы к „нулевому транзиту“ из России. Вот и не истерите, а будьте готовы», — написал он в Twitter.
Санкции против проекта
Строительство газопровода «Северный поток — 2» планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно остановила работу.
Россия заявила, что может достроить «Северный поток — 2» своими силами.
По словам министра энергетики Александра Новака, проект можно завершить при помощи судна «Академик Черский», однако сначала его нужно оснастить дополнительным оборудованием.
Теперь закончить строительство предполагается в конце 2020 — первом квартале 2021 года.
Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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Украина избежала пика заражения коронавирусом, — Минздрав
Украина обошла пик заражения коронавирусом благодаря введенным карантинным ограничениям. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, резкого скачка заболеваний не произошло, и сейчас Украина уже находится на плато, которое, тем не менее, может быть длиннее, чем в странах, где был зарегистрирован пик заражений.
«Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато, и оно может быть длительным», — отметил Ляшко.
Он также отметил, что, несмотря на продолжающийся рост случаев инфицирования, существует неустойчивая тенденция к снижению заболеваемости вирусом.
«Стремительного распространения вируса не произошло, фиксируем рост числа новых случаев, с учетом тех, кто выздоровел и умер, и он не превышает 10%. Ежедневно у нас стабильные показатели и колебания в рамках 5% прироста. Это еще не устойчивая тенденция к снижению. Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика», — добавил Ляшко.
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