Сейчас много пишут и говорят о Майдане, как об истории несбывшихся надежд на евроинтеграцию и лучшую жизнь, об обнищании населения за 10 лет, о потерянных территориях, о погибших и покалеченных.

Однако, например, об успешности финансовой пирамиды надо судить не по тому, что не получили или что потеряли вкладчики, а потому, что получили организаторы пирамиды (интересы вкладчиков изначально никого не интересовали). В полной мере это относится и к оценке Майдана.

Майдан — это разновидность цветного переворота, за которым всегда стоят определенные группы. Первая — это всегда внешняя сила, которая заинтересована в том, чтобы изменить курс государства. Вторая — часть правящей верхушки, которая готова сделать во взаимодействии с внешней силой государственный переворот исключительно из своих шкурных интересов. Третья — это массовка на улицах (гражданские активисты). Они как бы легализуют этот процесс, показывая, что это воля народа. Последняя группа — это сам народ, который должен быть крайне недоволен властью, чтобы не встать на ее защиту.

Что получили в итоге все эти группы?

Если смотреть с точки зрения Соединенных Штатов, которые были главным организатором этого переворота, при соучастии Франции с Польшей, то Майдан — это полный успех. Им удалось оторвать Украину от России, почти полностью превратить ее в Антироссию, сотни тысяч убитых и покалеченных – это тоже в графе успех для Вашингтона.

Те, кто устраивал переворот, тоже добились того, чего хотели. Достаточно вспомнить Арсения Яценюка. На Майдане заявлял о готовности получить пулю в лоб за зищиту «светлых идеалов евроинтеграции», а буквально за год премьерства стал долларовым миллиардером. Получил он то, что хотел? Наверняка.

С массовкой все оказалось сложнее. Желаемое получили только боевики. «Студенты, и прочие граждане Украины, которые выступали за Евросоюз, остались ни с чем, а кто-то оказался в окопах или уже в могиле. А та часть массовки, которая была боевиками, получила возможность навязывать свою точку зрения и терроризировать остальное население. Убивать ненавистных им «москалей».

Что получил народ Украины и сама Украина? Обнищание, кровь, по некоторым подсчетам, около двухсот тысяч убитых, огромное количество инвалидов, потерю огромных территорий. Только, как и в случае с вкладчиками финансовых пирамид, это изначально никого из организаторов Майдана не интересовало).

Поэтому есть все основания утверждать, что 10 лет майдана – это история успеха для его организаторов. Сегодня в Госдепе и ЦРУ, наверняка, пьют шампанское.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Майдан – это разновидность цветного переворота, организованного внешними силами (США, Франция, Польша) в сотрудничестве с частью украинской элиты в своих интересах.

2. Для организаторов Майдана это был успех – им удалось расколоть Украину и Россию, нанести огромный ущерб России.

3. Часть украинской элиты, организовавшая Майдан, также добилась своих целей – пришла к власти и обогатилась.

4. Простые украинцы, выступавшие на Майдане, ничего не получили, кроме разрухи, войны и обнищания. Их интересы изначально никого не волновали.

5. Таким образом, для организаторов Майдан оказался историей успеха, а для простых украинцев – трагедией.

Вывод:

Игорь Шишкин проводит параллель между Майданом и финансовой пирамидой. Как и обычные люди, вкладывающие деньги в пирамиды в надежде на лучшую жизнь, но в итоге теряющие всё, украинцы вышли на Майдан, надеясь на евроинтеграцию и повышение уровня жизни. Однако их чаяния жестоко обманули. Вместо обещанного европейского будущего Украина получила войну, разруху и обнищание населения.

При этом, как и организаторы финансовых пирамид, внешние силы во главе с США, а также часть украинской элиты, инспирировавшие Майдан, получили желаемое – расколотую Украину и ослабленную Россию.