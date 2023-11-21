История Успеха – 10 лет Майдана
Сейчас много пишут и говорят о Майдане, как об истории несбывшихся надежд на евроинтеграцию и лучшую жизнь, об обнищании населения за 10 лет, о потерянных территориях, о погибших и покалеченных.
Однако, например, об успешности финансовой пирамиды надо судить не по тому, что не получили или что потеряли вкладчики, а потому, что получили организаторы пирамиды (интересы вкладчиков изначально никого не интересовали). В полной мере это относится и к оценке Майдана.
Майдан — это разновидность цветного переворота, за которым всегда стоят определенные группы. Первая — это всегда внешняя сила, которая заинтересована в том, чтобы изменить курс государства. Вторая — часть правящей верхушки, которая готова сделать во взаимодействии с внешней силой государственный переворот исключительно из своих шкурных интересов. Третья — это массовка на улицах (гражданские активисты). Они как бы легализуют этот процесс, показывая, что это воля народа. Последняя группа — это сам народ, который должен быть крайне недоволен властью, чтобы не встать на ее защиту.
Что получили в итоге все эти группы?
Если смотреть с точки зрения Соединенных Штатов, которые были главным организатором этого переворота, при соучастии Франции с Польшей, то Майдан — это полный успех. Им удалось оторвать Украину от России, почти полностью превратить ее в Антироссию, сотни тысяч убитых и покалеченных – это тоже в графе успех для Вашингтона.
Те, кто устраивал переворот, тоже добились того, чего хотели. Достаточно вспомнить Арсения Яценюка. На Майдане заявлял о готовности получить пулю в лоб за зищиту «светлых идеалов евроинтеграции», а буквально за год премьерства стал долларовым миллиардером. Получил он то, что хотел? Наверняка.
С массовкой все оказалось сложнее. Желаемое получили только боевики. «Студенты, и прочие граждане Украины, которые выступали за Евросоюз, остались ни с чем, а кто-то оказался в окопах или уже в могиле. А та часть массовки, которая была боевиками, получила возможность навязывать свою точку зрения и терроризировать остальное население. Убивать ненавистных им «москалей».
Что получил народ Украины и сама Украина? Обнищание, кровь, по некоторым подсчетам, около двухсот тысяч убитых, огромное количество инвалидов, потерю огромных территорий. Только, как и в случае с вкладчиками финансовых пирамид, это изначально никого из организаторов Майдана не интересовало).
Поэтому есть все основания утверждать, что 10 лет майдана – это история успеха для его организаторов. Сегодня в Госдепе и ЦРУ, наверняка, пьют шампанское.
Игорь Шишкин
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Майдан – это разновидность цветного переворота, организованного внешними силами (США, Франция, Польша) в сотрудничестве с частью украинской элиты в своих интересах.
2. Для организаторов Майдана это был успех – им удалось расколоть Украину и Россию, нанести огромный ущерб России.
3. Часть украинской элиты, организовавшая Майдан, также добилась своих целей – пришла к власти и обогатилась.
4. Простые украинцы, выступавшие на Майдане, ничего не получили, кроме разрухи, войны и обнищания. Их интересы изначально никого не волновали.
5. Таким образом, для организаторов Майдан оказался историей успеха, а для простых украинцев – трагедией.
Вывод:
Игорь Шишкин проводит параллель между Майданом и финансовой пирамидой. Как и обычные люди, вкладывающие деньги в пирамиды в надежде на лучшую жизнь, но в итоге теряющие всё, украинцы вышли на Майдан, надеясь на евроинтеграцию и повышение уровня жизни. Однако их чаяния жестоко обманули. Вместо обещанного европейского будущего Украина получила войну, разруху и обнищание населения.
При этом, как и организаторы финансовых пирамид, внешние силы во главе с США, а также часть украинской элиты, инспирировавшие Майдан, получили желаемое – расколотую Украину и ослабленную Россию.
пусть хохлы,КТ и жорики дадут оценку печальной даты -10летие после переворота ,а не Шишкины с Астафьевыми.Там вчера Остин приказал поднять возраст воинов до 70 лет и теток тоже забирать..А ночные клубы городов все еще работают и хохлы ездят в Турцию-может и не заметили всего этого ,кто ж его знает ,их скрытые мрии.Кто лучше накормил хохла -ЕС или РФ восточных..?-балованые они были ,жили лучше русских и белорусов .
В народе говорят, послушай “юльку” и сделай наоборот.
наши здешние хохлы приглашены на обед юбилейный??-нет их здесь сегодня..Придут расскажут ,что далее рекомендовано Кемероном и Остином.
да и еще ,я похоже нашла плохую новость ,но именно это и обьясняет почему у нас все каналы центральные у них и они говорят ,что хотят;
Сохранится ли Израиль?Государство сохранится как протекторат великих держав (формально — под ООН, неформально — под Россией при участии западных держав), но с палестинских земель придется уйти (тоже будет коллективный протекторат исламских стран и России)
Придется кормить ,недаром пенсии им учредили -но лучще ведь там,чем в Крыму ,как думаешь
Я наверно тебе рассказывал, что я общался и держал под контролем полубеженца из Украины приглашенного приказом Лукашенко. Этот беженец в 2016 году был в Беларуси из Запорожья.
Очень он меня ненавидел на всю публику.
Общался потом с одноклассницей ( сейчас директор), и рассказал ей. Она сразу ответила, что он не украинец по национальности.
Улавливаешь ?
А сейчас появилось время почитать Косихина. Надо ответить. Тем более не он писал
Писториус прибыл в Киев утром вторника, 21 ноября, на поезде. По данным издания, у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым.
NTV.de со ссылкой на Минобороны Германии пишет, что своим визитом Писториус хочет подтвердить поддержку Украины. Главными темами переговоров станут военная помощь и обучение солдат.”
п.с. СЮР ,,нацист к нацисту в гости прибыл ,отмечать юбилей истребления славян..Жорики и Сергеевы видят это ,как проблему плохих людей ,не разумеющих,не совестливых..
А Вы ранее свистели, что славян в Вашей голове – нет. А тут, – на тебе.
“п.с. СЮР ,,нацист к нацисту в гости прибыл ,отмечать юбилей истребления славян..Жорики и Сергеевы видят это ,как проблему плохих людей ,не разумеющих,не совестливых..(ВАШЕ)”
Посмотрите в свою голову, кто там ещё есть ?