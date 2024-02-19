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Путин дал старт новой подотрасли в теплоэнергетике страны. Борис Марцинкевич

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В студии канала «День» вице-президент Российской Ассоциации малой энергетики Феликс Борисов и физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Тема развития пеллетной энергетики в России активизировалась после совещания в Архангельской области в феврале 2022 года под руководством президента.

2. Основное производство пеллет было сосредоточено в Северо-Западном федеральном округе, причем почти весь объем экспортировался в Европу.

3. После эмбарго в 2022 году пеллета перестали закупать в Европе, и возникла необходимость наращивать внутреннее потребление в России.

4. Для увеличения использования пеллет в России требуется строительство новых пеллетных котельных взамен устаревших.

5. Президент поручил правительству заняться этим вопросом и выделил 15 млрд рублей на модернизацию котельных.

6. Регионы проявили небольшой интерес, в итоге были одобрены проекты только на 8 млрд рублей.

7. В регионах часто игнорируют возможности по повышению энергоэффективности при замене котельных.

8. Производители пеллетных котлов сталкиваются с ограничением конкуренции при проведении тендеров на региональном уровне.

Вывод: несмотря на выделение средств из федерального бюджета, внедрение пеллетных котельных в России идет медленно из-за низкой заинтересованности регионов и муниципалитетов, а также ограничения конкуренции при выборе оборудования. Требуются дополнительные меры для стимулирования регионов к внедрению энергоэффективных решений и обеспечения честной конкуренции производителей оборудования.

Источник: https://rutube.ru/video/ea8db3b08ff913638be8337a9cff9cfc/
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