Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых атомных блоков в КНР
Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи дали старт началу сооружения новых энергетических блоков российского проекта на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
«Начинайте», — сказал Си Цзиньпин.
Путин также сказал: «Начинайте работу».
Три года назад в присутствии двух лидеров были подписаны протоколы о совместном сооружении четырёх энергоблоков – седьмого и восьмого Тяньваньской АЭС и серийном сооружении третьего и четвёртого блоков АЭС «Сюйдапу».
Тяньваньская АЭС – крупнейший объект российско-китайского экономического сотрудничества в атомной энергетике. Пуск первых двух энергоблоков был в 2007 году, третьего – в конце 2017 года, четвёртого – в декабре 2020 года. АЭС «Сюйдапу» находится на северо-востоке Китая.
«Впервые удалось договориться о реализации таких крупных проектов сразу на двух площадках», – заявил вице-премьер РФ Александр Новак, тоже участвовавший в сегодняшней церемонии. Он добавил: «Для отечественной энергетики и промышленности партнёрство с Китаем – стратегический приоритет и церемония это ответственный рубеж в этом взаимодействии».
«Уверен, впереди у России и Китая будет ещё много амбициозных и успешных двухсторонних начинаний, – сказал Путин. – Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнёрство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий. Это действительно позволит нашим странам сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, в сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и в целом в обеспечение поступательного и устойчивого глобального развития».
Всего в России и за рубежом Росатом сооружает 27 энергоблоков АЭС, рассказал глава компании Алексей Лихачёв на фоне блока реактора, который как раз делается для китайской станции.
По материалам сайта Президента РФ, RT, «РГ»
Бедная Россия. Никто с ней не дружит кроме Китая. Даже в Крым воды не продадут и нацисты дружат с Израилем.
Приходится бедненькой России строить атомные станции в своем таёжном союзе с Китаем.
Добрый друг СИ подарил РБ 300000 доз вакцины ,вы надеюсь выбрали её -представительницу будующего лидера глобализации ?Или ,специально изобретенную в РБ?Здесь, в РБ, все своё изобрели вдруг и штам и вакцину,чудесатее становится далее.
Нет, уважаемая добрый мой друг Марина, я выбрал не ее.
я читала ,что это еще один бонус ,кроме военного ,который получила Россия ,за понятливость и согласие побыть мировым злом-это строительство АЭс по миру,мы более других подготовлены ,да и этот бизнес никогда не гасился в России-Кириенко его караулил и берег.