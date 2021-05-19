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Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых атомных блоков в КНР

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Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых атомных блоков в КНР

Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи дали старт началу сооружения новых энергетических блоков российского проекта на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

«Начинайте», — сказал Си Цзиньпин.

Путин также сказал: «Начинайте работу».

Три года назад в присутствии двух лидеров были подписаны протоколы о совместном сооружении четырёх энергоблоков – седьмого и восьмого Тяньваньской АЭС и серийном сооружении третьего и четвёртого блоков АЭС «Сюйдапу».

Тяньваньская АЭС – крупнейший объект российско-китайского экономического сотрудничества в атомной энергетике. Пуск первых двух энергоблоков был в 2007 году, третьего – в конце 2017 года, четвёртого – в декабре 2020 года. АЭС «Сюйдапу» находится на северо-востоке Китая.

«Впервые удалось договориться о реализации таких крупных проектов сразу на двух площадках», – заявил вице-премьер РФ Александр Новак, тоже участвовавший в сегодняшней церемонии. Он добавил: «Для отечественной энергетики и промышленности партнёрство с Китаем – стратегический приоритет и церемония это ответственный рубеж в этом взаимодействии».

«Уверен, впереди у России и Китая будет ещё много амбициозных и успешных двухсторонних начинаний, – сказал Путин. – Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнёрство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий. Это действительно позволит нашим странам сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, в сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и в целом в обеспечение поступательного и устойчивого глобального развития».

Всего в России и за рубежом Росатом сооружает 27 энергоблоков АЭС, рассказал глава компании Алексей Лихачёв на фоне блока реактора, который как раз делается для китайской станции.

По материалам сайта Президента РФ, RT, «РГ»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_i_si_czinpin_dali_start_stroitelstvu_novyh_atomnyh_blokov_v_knr_955.htm
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 7575 5403
    чужой час назад

      Бедная Россия. Никто с ней не дружит кроме Китая. Даже в Крым воды не продадут и нацисты дружат с Израилем.
      Приходится бедненькой России строить атомные станции в своем таёжном союзе с Китаем.

      • 17628 14678
        мариначужой час назад

          Добрый друг СИ подарил РБ 300000 доз вакцины ,вы надеюсь выбрали её -представительницу будующего лидера глобализации ?Или ,специально изобретенную в РБ?Здесь, в РБ, все своё изобрели вдруг и штам и вакцину,чудесатее становится далее.

      • 17628 14678
        марина час назад

          я читала ,что это еще один бонус ,кроме военного ,который получила Россия ,за понятливость и согласие побыть мировым злом-это строительство АЭс по миру,мы более других подготовлены ,да и этот бизнес никогда не гасился в России-Кириенко его караулил и берег.

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