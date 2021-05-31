“В дипломатии, как и на войне, ни в коем случае нельзя терять контакта с противником.”

Украинская пословица.

Весь цивилизованный мир, во главе с пенсионерами Украины, затаив дыхание ждёт встречи президентов США и России.

Дело драгоценное и святое. И как всегда украинские дипломаты не стоят в сторонке и распределяют лавры:

– “США является ведущей державой мира и нашим стратегическим партнером номер один.

Именно американская политика безопасности и помощь, включая предоставление оборонного летального оружия, являются крупнейшими, которые получает Украина для противодействия России, а также для усиления обороноспособности наших Вооруженных сил.

Именно американские санкции имеют наибольшее международное влияние и значимость. И именно американская внешняя политика является наиболее активной и действенной в деле реагирования на ключевые международные вызовы и угрозы.”

Министерство иностранных дел Украины. Зам.министра Е.Енин.

Он же :

– “Мы получили четкое заверение, что ни один вопрос относительно Украины не будет решаться без Украины.”

Слёзы на очах! Совершенный восторг. Аплодисмент и чмоки-чмоки.

От кого получили чёткие заверения? Путин нерукопажатный в Киеве, маме городов русских, а Байден ничего Енину не докладывал.

Как говорил старикан Талейран:

– Хороший дипломат импровизирует свои речи и тщательно готовит свои умолчания.

А дипломаты Украины это особенно достойные участники майдана, с выдающейся головой.

И, по мелочи.

Всем, даже мещанам Украины, выживающим в демократии майдана, известно, что без военных козырей и морального превосходства какой-либо стороны, дипломатические переговоры ведутся в одну калитку.

Разберём калитки.

Основные дубины у любой миролюбивой страны это ядерная триада и ЭКОНОМИКА!

На сегодня, мягко говоря, ядерная триада США находится в не лучшем состоянии, а перспективы ещё туманнее.

Что же имеем?

“По наземным компонентам – на дежурстве с 1970 года 400 межконтинентальных баллистических ракет “Минитмен-​3”, модернизационный ресурс которых выбран, они подлежат замене в 2028 году.

По морской компоненте в составе ВМС США сегодня находятся 14 подводных атомных лодок типа “Огайо”, единственный тип ракетоносцев, находящихся на вооружении ВМС США, с баллистическими ракетами “Томогавк, выпуска 1983 года,

Головные лодки подлежат замене к 2027 году.

Первым лодкам вступившим в строй будет уже 46 лет, а последним в действующей серии – 30 лет.”

В докладе министерства энергетики США сказано, что научно-​производственная база этого ведомства в нынешнем состоянии способна обеспечить заданные характеристики ядерного оружия, но не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения.

Если поверить в данные открытого доклада, то “с 2028 по 2035 годы будет тяжелый период для американской ядерной мощи. Нет гарантии, что США смогут вовремя обновить свой потенциал.”

Ну и по мелочам, там.

Па­ки­стан от­ка­зал аме­ри­кан­цам в во­ен­ных базах. Министр обороны Пакистана Ахмед Мухтар:

“Никаких полетов американских самолетов с этой базы военно-​воздушных сил больше не будет. Если с нее и будут взлетать какие-​либо летательные аппараты, то только пакистанские”.

Министерство обороны США сообщило о неудачных испытаниях системы ПВО-​ПРО морского базирования Aegis. 29 мая 2021 года, ВМС США совместно с Агентством по противоракетной обороне протестировали возможности Aegis на обнаружение и поражение баллистических ракет средней дальности. По ученой цели залпом выпустили две ракеты Standard Missile-​6 Dual II, обе промахнулись.

Это какое-то хулиганство.

Кроме ядерной триады силу государства составляет ЭКОНОМИКА!!! Которая кормит и поит войну!

Вот не оторванная действительность.

По отчётам различных организаций реальная экономика США, та, которая производит что-​либо материальное, составляет в долларовом выражении около ТРЁХ триллионов быстропечатаемых долларов.

Но торговое сальдо в реальных товарах (manufactured goods) для США остается отрицательным.

Что такое? Где? ЧТО?

В США миллионы русских, арабских, индийских, китайских и мексиканских магазинов, ресторанов а также различные салоны, риэлтеры, галереи, мойки машин и СТО. Это и есть основа экономики США.

Congressional Research Service в 2018:

“Доля Соединенных Штатов в мировой обрабатывающей промышленности снизилась с 28% в 2002 году после окончания рецессии в США до 16,5% в 2011 году. Часть снижения доли США была вызвана снижением стоимости доллара на 23% в период с 2002 по 2011 год.”

Вообще экономика — кропотливое дело.

Основа экономики-​-машиностроение, производство металлов и металлообработка.

Доклад Президенту США от 2018 года о состоянии машиностроительного комплекса и металлообработки :

– В 2015 году мировое производство станков в Китае выросло до 24,7 млрд долларов, что составляет 28% мирового производства, в то время как на США приходилось всего 4,6 млрд долларов после Китая, Японии, Германии, Италии и Южной Кореи.”

Конгресс США:

-” Китай опередил США как крупнейшая производственная держава ещё в 2010 году.

Китай производит в 12 раз больше стали чем США, автомобилей почти в 3 раза больше чем США, и большая часть товаров народного потребления потребляемая в США, от лэптопов до смартфонов, до стиральных машин тоже сделана в Китае.”

“Боинг”, доклад от 11 февраля 2020 года, – концерн впервые за 60 лет остался без заказов.

А за окном 2021 год…

Ну и страна агрессор. Бензоколонка с разорванной в клочья экономикой. Которая вась-вась с Китаем. Помните:

– Москва-Пекин, Москва – Пекин,

Русский с китайцем братья навек.

Россия, чьё население более чем в два раза меньше чем население США, производит около 82% американского производства стали.

Также имеем Росатом .

– ” Круглогодичная навигация по Северному морскому пути (СМП) будет обеспечена уже в этом десятилетии. Сейчас строятся соответствующие ледоколы. Первые флагманские мы уже получили”. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

США имеет один ледокол очень пожилого возраста.

– Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в мае 2021 года, дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.

-Египет планирует выдать разрешение ” Росатому” на сооружение АЭС в Эд-Дабаа в июле 2022 года.

Да братья, ещё и такой казус. Все независимые от интеллекта украинские политологи сообщают с фронтов своих побед о том, что украинские АЭС отказались от агрессорского ядерного топлива и ложат с пробором на российские ТВЭЛы.

БРЕШУТ сволочи.

После того, как Украина стала использовать для своих АЭС ядерное топливо производства компании Westinghouse, компоненты которого для шведского завода этой компании производятся на чешской «Шкода ЯМ», украинский «Энергоатом» регулярно проводит ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ планово-​предупредительные работы, а также текущие ремонты на всех блоках.

И кто же это обеспечивает, это всё, в том числе и поставки АЭС комплектующими, кто помогает с модернизацией АСУ ТП (автоматические системы управления технологическими процессами) и так далее?

Ответ – европейская компания «Шкода ЯМ». А владельцем «Шкода ЯМ» является холдинг Объединенные Металлургические Заводы, владельцем которого является Газпром Банк, владельцем контрольного пакета которого, в свою очередь, является тот же Газпром.

Не будем за “Газпром”, нефть, продукты химической переработки, энергии, аэрокосмос.

Насчёт ядерной триады. Сухие строчки.

В 2020 году первый корабль обновлённого проекта «Борей-А» «Князь Владимир» принят во флот. Всего запланировано строительство 10 кораблей (3 «Борей» и 7 «Борей-А»), на май 2021 года построено 5 кораблей (4 в составе флота), 5 строятся.

“Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта “Борей” способны сделать Америку “необитаемой”. С таким утверждением выступило американское издание The National Interest.

Все вышеперечисленные факты, соответствуют действительности и опубликованы в мировой прессе.

И вот на фоне этого имеем встречу двух мировых лидеров в Женеве. И кому она нужнее это вопрос из области “стратегической философии” В.Шукшина.