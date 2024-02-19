В одной школе города Рыбинска (я номер знаю, просто не хочу пока его писать) детям поручили общественную работу.

Сделать дома окопную свечу для бойцов, и принести. Так вот одна девочка, свечу не принесла. Её, конечно же, при всем классе отчитали, поругали, ну потому что низкий уровень патриотизма девочка показала. Поставили ей "двойку" за плохую общественную работу.

Девочка промолчала, послушала, что сказали учителя про неё, и пошла домой со своей двойкой.

Но дело в том, что вообще-то она занимается в военно-патриотическом клубе. И блиндажные свечи делает не для галочки. Девочка их десятками моет, набивает, потому что так сердце велит. И на карманные деньги она покупает печенье в посылки бойцам.

Она свечку эту окопную в клубе могла взять, но постеснялась. А потом, когда учителя ее отчитывали за плохую общественную работу, она также постеснялась сказать про себя. Бывают такие люди, не могут за себя постоять.

Я не знаю, почему учителя не разобрались в ситуации. И даже не знают, что девочка ходит в патриотический клуб.

Но, как мне кажется, педагогам стоит перед девочкой извиниться.

И ещё. Нет ничего хуже навязанного патриотизма. Ну не возможно заставить человека быть патриотом, любить страну. Этому надо учить, это надо в людях растить, это вообще-то всё с семьи начинается прежде всего. А наказывать за то, что человек - большой ли, маленький ли – недостаточно патриотичен, это глупость и профанация.

А девочке я хочу сказать спасибо и от себя лично, и от тех бойцов, которым она помогла своим трудом. Пока в России есть такие дети, у нас есть будущее.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Автор статьи показывает негативную сущность формального подхода к патриотическому воспитанию. Принуждение детей к определенному поведению и оценка их "патриотизма" по формальным критериям не только неэффективны, но и вредны. Они формируют лицемерное отношение к патриотизму как к очередной обязаловке и приводят к обратному эффекту. Подлинный патриотизм не может быть навязан извне, он должен идти изнутри, из глубокого осознания и эмоциональной связи человека со своей страной. Такой патриотизм формируется постепенно через воспитание, личный опыт и знания. Формализм же отбивает у детей желание быть патриотами своей страны. Поэтому вместо оценок и наказаний необходимы терпеливые разъяснения, личный пример и создание условий для осознанного выбора.