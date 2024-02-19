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Как работает РЭБ

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В гостях в студии «Точка сборки» Андрей Игоревич Масалович, более известный как Кибердед.

Краткое содержание ролика:
— Что такое радио электронная борьба (РЭБ)
— История РЭБ в мире и России
— Перехват БПЛА, управляемых искусственным интеллектом
— цели РЭБ и ПВО

Ведущая: Александра Троцкая

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:
 
1. РЭБ (радиоэлектронная борьба) – это средства радиоэлектронной борьбы, которыми Россия по праву гордится. Первое боевое применение РЭБ было в 1904 году во время Русско-японской войны.
 
2. РЭБ используется для подавления и глушения средств связи противника, помех радиолокации, наведению оружия и работе автономных устройств.
 
3. В будущем актуальным станет противодействие интеллектуальным беспилотным летательным аппаратам и роям дронов. Для этого можно использовать методы введения нейросетей в заблуждение на этапе обучения, создания "обманок" в реальном мире, переигрывания дронов. 
 
4. Важно активно развивать образование в этой сфере, создавать новые специализированные кафедры по РЭБ.
 
Вывод: в беседе подчеркивается важность и перспективы развития российских технологий радиоэлектронной борьбы, особенно применительно к новым интеллектуальным системам вооружения. Отмечается необходимость развития этого направления, в том числе в сфере образования.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xOpQ-xcpWnk
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