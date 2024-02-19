В гостях в студии «Точка сборки» Андрей Игоревич Масалович, более известный как Кибердед. Краткое содержание ролика:

— Что такое радио электронная борьба (РЭБ)

— История РЭБ в мире и России

— Перехват БПЛА, управляемых искусственным интеллектом

— цели РЭБ и ПВО Ведущая: Александра Троцкая Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. РЭБ (радиоэлектронная борьба) – это средства радиоэлектронной борьбы, которыми Россия по праву гордится. Первое боевое применение РЭБ было в 1904 году во время Русско-японской войны.

2. РЭБ используется для подавления и глушения средств связи противника, помех радиолокации, наведению оружия и работе автономных устройств.

3. В будущем актуальным станет противодействие интеллектуальным беспилотным летательным аппаратам и роям дронов. Для этого можно использовать методы введения нейросетей в заблуждение на этапе обучения, создания "обманок" в реальном мире, переигрывания дронов.

4. Важно активно развивать образование в этой сфере, создавать новые специализированные кафедры по РЭБ.

Вывод: в беседе подчеркивается важность и перспективы развития российских технологий радиоэлектронной борьбы, особенно применительно к новым интеллектуальным системам вооружения. Отмечается необходимость развития этого направления, в том числе в сфере образования.